Veja como foi: Real Madrid x Sevilla pelo Campeonato Espanhol (4-1)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Agradecemos a todos que acompanharam aqui na VAVEL mais uma grande partida do Campeonato Espanhol. Até a próxima!

Encerrado - Na próxima quarta-feira (17), o Real Madrid vai até Vigo enfrentar o Celta, em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Espanhol

Encerrado - O Real Madrid vence, chega aos 87 pontos e se mantém com a mesma pontuação do Barcelona. Mas com um jogo a mais pra fazer, a equipe da capital precisa de pelo menos uma vitória e um empate para garantir o título sem depender de resultados do Barça

92' E o árbitro apita, final de jogo no Santiago Bernabéu! O Real Madrid aplica uma goleada pra cima do Sevilla!

91' Cristiano Ronaldo recebe na área e tenta rolar de calcanhar para Lucas Vázquez, mas a defesa faz o corte

90' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Correa Entra: González

89' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Krohn-Dehli Entra: Ben Yedder

87' Asensio toca pra Nacho que invade a área e cruza, o próprio Asensio aparece no meio pra finalizar, mas Sergio Rico faz a defesa

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! KROOS! Nacho entra pela esquerda e cruza rasteiro pra Kroos, que toca de bico no cantinho! É goleada!

83' Lucas Vázquez recebe de Modric e bate forte, por cima do gol

83' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS VÁZQUEZ!

82' CARTÃO AMARELO PARA NACHO!

82' CARTÃO AMARELO PARA CORREA!

81' Correa derruba Nacho e os dois se estranham

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDO! Kroos e Nacho apertaram a marcação no meio, e recuperaram a bola. Asensio tocou para o alemão que invadiu a área e rolou para trás, Cristiano Ronaldo pegou de primeira, com a canhota, no ângulo! Golaço!

74' Cristiano Ronaldo pedala pra cima da marcação e é derrubado próximo à linha da grande área. Na cobrança, Sergio Ramos subiu livre, mas cabeceou fraco, em cima da marcação

73' Cruzamento da direita e Navas faz a defesa com segurança

72' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Kovacic Entra: Modric

70' Pressão do Real Madrid! Após escanteio cobrado, Sergio Ramos tentou duas vezes, mas N'Zonzi afastou de cabeça

68' N'Zonzi cruza na área e a zaga afasta de cabeça

67' Tentativa de contra-ataque do Sevilla, mas Correa deixa o braço no rosto de Danilo e o juiz marca a falta

65' Falta para o Real Madrid no bico da grande área, Cristiano Ronaldo na bola. Cobrança forte, Sergio Rico espalmou pra longe.

64' O Real Madrid toca a bola no meio-campo e controla a partida

60' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Morata Entra: Lucas Vázquez

60' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: James Rodríguez Entra: Casemiro

58' Bola lançada para Montoya e Sergio Ramos aparece de carrinho para colocar pra escanteio

56' CARTÃO AMARELO PARA MORATA! Por falta que parou o contra-ataque do Sevilla

53' De um lado ao outro! Varane desarma o ataque do Sevilla e arma o contra-ataque que termina com James sendo desarmado na área oposta. O jogo é bastante corrido nesse começo de segundo tempo

51' Danilo recebe em velocidade pela direta e cruza rasteiro, mas a zaga afasta

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! JOVETIC! Linda tabela pela direita, Vitolo rolou para Jovetic que bateu de chapa no canto, sem chances para Navas!

47' Público presente no Estádio Santiago Bernabéu: 79.356

46' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Pareja Entra: Montoya

46' Bola rolando para o segundo tempo

INTERVALO - Com o de hoje, Cristiano Ronaldo chegou à marca de 400 gols com a camisa do Real Madrid. Que marca!

Cristiano Ronaldo comemora seu gol contra o Sevilla | Foto: Getty Images

45' E sem acréscimo o árbitro encerra o primeiro tempo

42' O Real Madrid tenta esfriar o jogo tocando bola no meio, mas a marcação do Sevilla é forte e recupera a posse

40' NAAAAAVAAAAAAAS! Jovetic tabela com Correa e bate de primeira, Navas fecha bem o ângulo e espalma o chute à queima-roupa

39' CARTÃO AMARELO PARA DANILO! Por falta em Vitolo

35' O Sevilla melhora no jogo, fica mais com a bola e chega com perigo ao ataque

33' Neste momento Cristiano Ronaldo troca a camisa que foi rasgada em um lance com Mercado

32' Jovetic recebe na entrada da áera, corta Nacho e bate de cavadinha, a bola bate no travessão. Seria um golaço!

31' NAVAS DE NOVO! Correa tabela pela direita e fica de frente com o goleiro, que fecha o ângulo e defende com os pés

30' Falta pela direita para o Real Madrid, James Rodríguez bate forte, direto pra fora

28' Jovetic cobra falta da entrada da área e Cristiano Ronaldo desvia de cabeça pra escanteio. Na cobrança, Jovetic ganha no alto, mas cabeceia fraco, nas mãos de Navas

25' Danilo dá lindo drible em Lenglet e cruza rasteiro, mas a zaga afasta na pequena área

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDO! Asensio rouba bola no meio-campo, Ronaldo puxa o contra-ataque e rola pra Asensio finalizar, a bola bate na marcação e sobra pra James Rodríguez que limpa dois marcadores e bate colocado, Rico espalma, mas Cristiano Ronaldo está no lugar certo para pegar o rebote e só empurrar para o gol vazio!

21' Vitolo recebe na esquerda, corta pro meio e chuta, Navas faz ótima defesa com o pé direito

20' NA TRAAAAAAVE! Mercado rola da direita, Jovetic peda de primeira e a bola explode na trave!

18' Escanteio cobrado por James, Sergio Ramos escora pra Varane na pequena área, mas o árbitro assinala o impedimento corretamente

14' Cristiano Ronaldo cruza da direita, a bola bate na zaga e sai pra escanteio. Na cobrança a defesa tira da área

12' O gol do Real Madrid ainda repercute. Como o árbitro estava próximo à bola, fica a questão se o lance deveria ser validado ou não

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! NACHO! Um lance polêmico no Santiago Bernabéu! Asensio foi derrubado na entrada da área, o árbitro Undiano Mallenco se aproximou e marcou a falta, Nacho bateu rápido, sem ninguém perceber e abriu o placar!

9' Morata recebe na área, tenta passar por Sergio Rico, mas o goleiro faz bem o movimento e desarma o centroavante

8' Vitolo chuta de fora da área e Navas faz a defesa em dois tempos

7' Morata cruza da direita, Ronaldo tenta o voleio, mas o assistente marca o impedimento

6' Cristiano Ronaldo tenta jogada pela esquerda, passa por um marcador, mas é desarmado por Mercado, que faz bem a cobertura

4' Correa puxa contra-ataque, passa por Sergio Ramos, mas é desarmado por Kovacic na entrada da área

3' Cristiano Ronaldo arrisca de fora da área, mas a bola explode na marcação

2' O Real Madrid começa tocando a bola e o Sevilla esperando no campo de defesa

1' Bola rolando no Santiago Bernabéu!

14:58. Um minuto de silêncio sendo respeitado no estádio. Homenagem póstuma à lenda do Real Madrid Yanko Daucik, que faleceu esta semana aos 76 anos

14:55. Real Madrid e Sevilla enfileirados no gramado, em instantes a bola rola

14:30. As equipes já se aquecem no gramado do Bernabéu

14:10. O Sevilla também já está escalado: Sergio Rico; Mercado, Pareja, Lenglet; Correa, N'Zonzi, Kranevitter, Carriço, Vitolo, Krohn-Dehli; Jovetic

14:05. Real Madrid definido com bastante mudança no time titular: Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Kovacic, Kroos, Asensio, James Rodríguez; Morata, Cristiano Ronaldo

Boa tarde torcedor! Seja bem-vindo à mais uma transmissão. Real Madrid x Sevilla ao vivo se enfrentam às 15h no Estádio Santiago Bernabéu, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, e você acompanha aqui na VAVEL Brasil este jogaço. Fique conosco!

A equipe do Real Madrid vem fazendo um rodízio para manter os seus jogadores em alto nível. Dessa vez quem ganha descanso é o lateral Marcelo. O brasileiro se junta à Pepe, Bale e Carvajal, machucados, e não estará na partida dessa tarde

Enquanto Zidane dá descanso aos seus jogadores, Jorge Sampaoli se vê forçado à fazer alterações na equipe. Isso porque terá seis desfalques: Rami, Escudero, Iborra, Nasri, Ganso, machucados, e Sarabia, suspenso

Com os mesmos 84 pontos que o Barcelona, mas com um jogo a menos, o Real Madrid precisa de 7 pontos nos três jogos que restam para voltar a ser campeão espanhol depois de quatro anos

O Sevilla, que chegou a ser líder por algumas rodadas, agora briga por vaga na UCL. Na quarta posição, precisa de apenas um ponto para garantir sua participação na fase eliminatória da competição europeia

Jogando pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla não vence o Real Madrid no Bernabéu desde 2008, quando venceu por 4 a 3. Nas últimas 5 partidas por todas as competições, foram 3 vitórias merengues, 1 empate e 1 vitória sevillista

O Sevilla terá que lidar com o retrospecto pouco favorável, não só contra o Real Madrid, mas também contra Cristiano Ronaldo. O português já marcou 23 gols contra a equipe andaluz, é sua vítima favorita

Cristiano Ronaldo comemorando mais um gol contra o Sevilla (Foto: GettyImages)



Relembre como foi o confronto do primeiro turno, com virada do Sevilla: