Na Serie C, Parma está na mira de investidor chinês e ex-atacante Crespo pode ser vice-presidente

Após falir em 2015, o Parma passou por um grande processo de reformulação. A tradicional equipe italiana precisou recomeçar do zero sob nova gestão, escudo, identidade e divisão. Atualmente na Serie C, os Ducali chamaram atenção de um investidor chinês, Jiang Lizhang, líder da agência de marketing Desport, que pensa em comprar cerca de 40% do clube, e posteriormente chegar a ter pelo menos 90% dos direitos do Parma.

Jiang Lizhang é dono do clube espanhol Granada e está em negociações para comprar o Crystal Palace, da Inglaterra. Segundo a Sky Sports Italia e a La Gazzetta dello Sport, o ex-atacante e ídolo do Parma, Hernán Crespo, está facilitando e ajudando o negócio entre o investidor chinês e o clube italiano. Por fazer essa mediação, ambos canais de notícias acreditam que o argentino poderá ser o vice-presidente do Parma caso a negociação se concretize.

Hernán Jorge Crespo é um dos grandes ídolos da história do Parma. O argentino tem duas passagens pelo clube gialloblu, a primeira durou de 1996 até 2000, já a segunda, foi de 2010 até 2012, quando encerrou sua carreira. No geral, Crespo possui 162 jogos e 72 gols com a camisa dos Crociati. Ao fim da carreira de jogador, o argentino até tentou se aventurar na carreira de técnico, mas suas passagens como comandante das categorias de base do Parma e da equipe principal do Modena não deram certo.

O Parma faliu em 2015 após ter passado por uma grave crise financeira. Em meados de julho do mesmo ano, o clube foi revivido pelos empresários locais Guido Barilla, Paolo Pizzarotti, Giampaolo Dallara e outros pequenos investidores. Sob a gestão deles, os Ducali conseguiram ser campeões da Serie D e garantir o acesso para a Serie C. Nesta temporada, o Parma ficou em segundo lugar no grupo B da terceira divisão italiana, atrás somente do Venezia. Os comandados de Roberto D'Aversa ainda tem chances de subir para a Serie B, mas precisarão passar pelos playoffs de acesso.