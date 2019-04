Convocado à Copa das Confederações, meia Stindl prorroga contrato com Gladbach

O Borussia Mönchengladbach, através de sua página oficial, confirmou nesta quarta-feira (17) a extensão de contrato do capitão Lars Stindl, de 28 anos, por mais um ano. O novo vínculo do meia-atacante irá até 2021.

A notícia da renovação de Stindl surgiu pouco antes da informação de que o meia figuraria entre os convocados por Joachim Löw para defender a Die Mannschaft na Copa das Confederações – competição que será disputada na Rússia no próximo mês, recompensa de uma excelente temporada realizada por Stindl, que até o momento anotou onze gols em 29 partidas na Bundesliga.

Além do bom retrospecto na competição mais importante do país, o meia-atacante dos Potros também teve um período extremamente impactante entre Janeiro e Março, quando marcou oito gols em oito partidas, incluindo um hat-trick em uma memorável virada diante da Fiorentina pela Uefa Europa League.

“Lars se tornou um jogador incrivelmente importante para nós – como capitão e também como um jogador perigoso no ataque, além da liderança no vestiário. Ele tem um papel importante em nossos planos para os próximos anos, então estamos satisfeitos com a extensão de contrato”, disse o diretor esportivo Max Eberl, que continua realizando importantes ações para a próxima temporada, como as renovações de Fabian Johnson, Tony Jantschke e Ibrahima Traoré, peças importantes do atual elenco.

Apesar da temporada instável dos Potros, Lars Stindl destoou positivamente da maioria dos seus companheiros, tendo anotado dezoito gols na temporada. A expressiva marca ofensiva de Lars demonstra o impacto do jogador no Gladbach – mesmo que tenha se juntado a equipe apenas na temporada passada, já conquistando a braçadeira de capitão e uma extensão de contrato.

Durante as duas temporadas defendendo as cores do Borussia M’Gladbach o capitão dos Foals anotou 32 gols em 82 partidas, desde que se transferiu vindo do Hannover 96 em 2015.