Acabou a espera: Mbappé resolve, Monaco vence Saint-Étienne e é campeão da França após 17 anos

No dia 17 de maio de 2013, o Monaco comemorava o título da Ligue 2 e o retorno à elite do futebol francês. Exatamente quatro anos depois, a equipe do principado chega ao lugar mais alto. Os monegascos encerraram uma espera de 17 anos e sagram-se campeões da Ligue 1 pela oitava vez em sua história.

Nesta quarta-feira (17), os alvirrubros venceram o Saint-Étienne por 2 a 0, gol solitário de Kylian Mbappé. O resultado coloca o Monaco com 92 pontos na ponta da tabela da Ligue 1, sem chances para o PSG, que terminará o campeonato em segundo. A partida foi válida pela 31ª rodada, remarcada para esta data.

Na próxima rodada, os comandados de Leonardo Jardim enfrentarão o Rennes, fora de casa. Já o Sainté visitarão o Nancy. Ambos os jogos acontecerão no sábado (20), às 16h. Os verts ocupam a 8ª colocação no Campeonato Francês com 50 pontos.

Sem muitas emoções, Monaco larga na frente com Mbappé

Naturalmente, o Monaco pressionou e impôs seu ritmo de jogo logo no início da partida. A equipe do principado chegava com facilidade pelo setor direito e levava perigo pelo alto. O Saint-Étienne também criou uma boa chance com Maiga, mas a bola foi desviada. Com as linhas adiantadas, os monegascos sofriam com passes em profundidades.

Mas a jovem promessa tratou de colocar as coisas no lugar: Mbappé recebeu na direita e bateu cruzado, com força, Ruffier espalmou para escanteio. Dois minutos depois, ele não teve piedade. João Moutinho roubou a bola e Fabinho passou para Falcao, que deixou o camisa 29 na cara do gol. Ele deu um drible no goleiro, que caiu, e apenas completou para as redes.

Mbappé pedalou para cima do marcador, foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou para o meio. Ruffier salvou e no rebote Falcao chutou em cima do defensor. Com a vantagem no placar, o time do principado seguiu dominando as ações, ocupando a faixa ofensiva. O Sainté teve uma outra boa chance na cabeçada de Pogba, após escanteio, o goleiro Subasic encaixou no centro da meta. O ritmo caiu bastante na reta final do primeiro tempo e o placar seguiu inalterado.

Monaco segue melhor, amplia o placar e é campeão francês

Logo no início do segundo tempo, Falcao García disparou de fora da área e mandou por cima da meta. Ele mirava no ângulo direito do goleiro. Pouco depois, Lemar cobrou escanteio para o tumulto, o atacante colombiano testou firme e Ruffier fez grande defesa, espalmando para o lado. Do outro lado, Nordin fez boa jogada individual e bateu rasteiro, Subasic pegou em dois tempos.

O Monaco seguia apostando em jogadas pelo lado do campo, com Mendy e Sidibé. Lemar e Bernardo puxavam para o meio dando espaço para os laterais progredirem pelos flancos. Mesmo com o placar a seu favor, Leonardo Jardim colocou mais um atacante: tirou Bernardo e colocou Germain.

Aos 73 minutos, Mbappé cruzou para Germain, que desperdiçou embaixo das traves. O camisa 18 foi displicente e mandou para fora com o lado externo do pé. Na reta final, Jardim sacou Falcao García e colocou Carrillo. O colombiano foi muito aplaudido. Mbappé também deixou o campo e foi muito saudado pela torcida. Raggi entrou.

No último lance, Lemar cruzou rasteiro e Germain completou para o gol vazio. Os reservas entraram em campo e após o apito final, muita festa no principado. Daquele time de 2013, Subasic; Raggi, Dirar e Germain seguem no elenco.