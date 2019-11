Destaque na temporada, Boateng renova com Las Palmas por mais três temporadas

A temporada ainda não acabou, mas o Las Palmas já se mexe pensando na próxima época. Na noite desta quarta-feira (17), o clube canário anunciou um grande "reforço". Trata-se da renovação contratual do meia Kevin-Prince Boateng, que estendeu seu vínculo com os amarillos até junho de 2020, com mais um ano opcional, caso o atleta jogue, no mínimo, dez partidas.

Boateng já um jogador bastante experiente, tendo passado por clubes de grande porte. Antes de chegar ao Las Palmas no último verão, o ganês já havia passado por Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Schalke 04 e Milan, sendo o clube italiano o lugar onde KPB teve mais sucesso, principalmente na primeira passagem, onde foi, inclusive, campeão italiano na temporada 2010/11.

Como já dito, o meia chegou ao clube espanhol na última janela de verão, um pouco antes do início da temporada europeia, seguido da sua dispensa do Milan. Boateng chegou bastante badalado, ainda mais pelo Las Palmas ser um clube bem modesto. Houve dúvidas sobre seu acerto na época, já que Boateng é conhecido por gostar de algumas "farras", e Las Palmas é uma cidade bem turística, com belas praias.

Porém, Boateng simplesmente calou as críticas. Mesmo não conseguindo terminar numa boa posição no campeonato com o clube canário, o meia de 30 anos terminará a temporada como o artilheiro da equipe no campeonato espanhol, tendo em vista que ele marcou dez gols em 29 aparições, sendo 28 pela La Liga, e com destaque para esta pintura diante do Villarreal.

Nesta quinta-feira (18), Boateng cederá uma entrevista coletiva para oficializar de vez sua renovação com Las Palmas e falar algumas palavras sobre sua extensão de vínculo com o clube das Ilhas Canárias. A coletiva acontecerá logo após o treino da equipe, visando o último duelo da temporada, quando o Las Palmas visita o Deportivo La Coruña no sábado (20), às 14h, no encerramento do Campeonato Espanhol.