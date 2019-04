Última rodada da Bundesliga tem disputa por torneios europeus e briga contra rebaixamento

Neste sábado (20), às 10h30 da manhã, a 54ª edição da Bundesliga tem seu final. Na temporada 2016-2017, nada de novo quanto ao título. Bayern de Munique venceu mais uma vez e conquistou o inédito pentacampeonato, o 27º título em sua história. Mas as façanhas e decepções fazem parte da atual edição do Campeonato Alemão. Embora o campeão, os classificados à Uefa Champions League e dois rebaixados já estejam definidos, muita coisa ainda está a ser disputada. Acompanhe abaixo um resumo de cada partida programada para acontecer simultaneamente.

Resultados da penúltima rodada da Bundesliga (Foto: Reprodução|Twitter|Bundesliga_EN)

Metade das equipes participantes entram em campo sem nenhuma pretensão: Bayern de Munique já conquistou o pentacampeonato; RB Leipzig tem o vice-campeonato garantido; Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e Mainz 05 não conseguem mais disputar vagas em torneios europeus e também não correm mais riscos de rebaixamento; enquanto Ingolstadt e Darmstadt já tiveram o retorno à 2. Bundesliga decretado.

Classificação da Bundesliga após 33 rodadas (Foto: Reprodução|Twitter|Bundesliga_EN)

Bayern de Munique (1º) x Freiburg (6º)

Partida especial. O Bayern de Munique recebe a Salva de Prata e celebra o pentacampeonato nacional. Além disso, na Allianz Arena, haverá a despedida do lateral-direito Philipp Lahm e do meia Xabi Alonso do futebol. Ao Freiburg, resta a briga por Uefa Europa League no primeiro ano após o retorno à elite. O time precisa da vitória para disputar o torneio continental. Se tropeçar, torce por resultados semelhantes dos principais concorrentes.

Foto: Thomas Kienzle|AFP|Getty Images

Borussia Dortmund (3º) x Werder Bremen (8º)

Após uma temporada inconstante, o Borussia Dortmund garantiu vaga na Uefa Champions League. Mas o time ainda precisa somar pontos importantes. No Signal Iduna Park, os aurinegros buscam vaga direta ao torneio internacional. Caso tropece, torce por resultado igual do principal concorrente, o Hoffenheim. Por outro lado, o Werder Bremen quer coroar uma temporada de incrível ascensão com uma vaga na Europa League. Para isso, precisa vencer e torcer por resultados negativos de Colônia e Freiburg.

Foto: TF-Images|Getty Images

Borussia Mönchengladbach (9º) x Darmstadt (20º)

No Borussia-Park, um duelo apenas para cumprir tabela. O Borussia Mönchengladbach melhorou de desempenho após a pausa de inverno, acabou com o risco de rebaixamento, mas as possibilidades de disputar algum torneio europeu acabaram na semana passada, com o empate diante do Wolfsburg. Ao Darmstadt, resta uma despedida singela. Após dois anos na elite, o time está rebaixado com rodadas de antecipação.

Foto: TF-Images|Getty Images

Hertha Berlin (5º) x Bayer Leverkusen (12º)

No ano passado, o Hertha Berlin ficou toda a edição da Bundesliga nas seis primeiras colocações. Na última rodada, o time foi derrotado e caiu para o sétimo lugar. A situação se repete nesse ano. O time ocupou as seis primeiras posições na tabela de classificação durante todo o Campeonato Alemão. Um empate diante de um time sem pretensões na temporada garante a Velha Senhora na Uefa Europa League. Se perder, torce por derrota de Freiburg ou Colônia para permanecer no grupo seleto. O Bayer Leverkusen apenas entra em campo para cumprir tabela.

Foto: TF-Images|Getty Images

Colônia (7º) x Mainz 05 (13º)

A campanha do Colônia foi surpreendente. Em vez de lutar contra o rebaixamento, os Bodes estiveram nas primeiras posições da tabela por todo o campeonato e podem voltar a disputar uma competição europeia. Para alcançar o feito, o time precisa vencer no RheinEnergieStadion e torcer por derrota do Freiburg. Se o time da Floresta Negra empatar, o Köln leva a melhor no saldo de gols. O Mainz 05, por outro lado, escapou do rebaixamento ao conseguir virada impressionante sobre o Eintracht Frankfurt no dérbi semana passada.

Foto: Simon Hofmann|Bongarts|Getty Images

Hamburgo (16º) x Wolfsburg (15º)

O duelo mais esperado da rodada. Duas equipes bastante tradicionais no cenário alemão seguem na briga pelo rebaixamento e tentam seus últimos esforços para evitar a disputa pelos playoffs. O Hamburgo precisa vencer e conta com o apoio do torcedor para conseguir a vitória. Empate garante o Wolfsburg na elite. Os Dinos são os únicos que ainda não foram rebaixados à 2. Bundesliga e tenta manter a escrita por mais um ano.

Foto: Martin Rose|Bongarts|Getty Images

Ingolstadt (19º) x Schalke 04 (10º)

Duas equipes sem pretensões no campeonato. Depois de duas temporadas, o Ingolstadt se despede de seu torcedor na temporada e da Bundesliga, uma vez que foi rebaixado. Os Azuis Reais, por outro lado, buscam apenas uma melhor posição na tabela de classificação. Não disputam mais nada.

Foto: TF-Images|Getty Images

Hoffenheim (4º) x Augsburg (14º)

Depois de uma surpreendente campanha e a garantia de disputar a primeira vez a Uefa Champions League em sua história mais que centenária, o Hoffenheim luta para participar do torneio já na fase de grupos. Para isso, os Hoffs precisam vencer e torcer por tropeço do Borussia Dortmund. Se empatar, torce por derrota dos aurinegros. Por outro lado, o Augsburg precisa de um simples empate para anular toda e qualquer chance do rebaixamento. O time ainda corre risco de disputar playoffs nos critérios de desempate.

Foto: TF-Images|Getty Images

Eintracht Frankfurt (11º) x RB Leipzig (2º)

Mais um duelo para as equipes cumprirem tabela. A queda no segundo turno e o jejum de dez rodadas sem vitória acabou com as pretensões do Eintracht Frankfurt de disputar a Uefa Champions League. A última chance de disputar algum torneio internacional é se as Águias conquistarem a DFB-Pokal no sábado (27), contra o Borussia Dortmund. Por outro lado, o RB Leipzig apenas cumpre tabela e comemora o feito de subir à elite e disputar a Bundesliga pela primeira vez e garantir a participação do torneio interclubes mais importante do planeta após garantir o vice-campeonato.