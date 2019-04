Wenger só releverá seu futuro no Arsenal após final da Copa da Inglaterra

O Arsenal está na final da Copa da Inglaterra pela vigésima vez em sua história, e se vencer o rival Chelsea no Wembley Stadium, poderá se tornar o maior campeão da competição mais tradicional do esporte, com 13 títulos.

Depois de uma temporada conturbada, o futuro do técnico Arsène Wenger está em risco. Seu contrato com o clube termina na metade do ano e ainda não é certo se o francês renovará com os Gunners.

Arsène está há 20 anos no clube e desde então sempre ficou entre os quatro primeiros da Premier League, marcando presença todos os anos na Uefa Champions League. Desta vez, a participação do Arsenal na maior competição europeia é incerta, já que precisa contar com a colaboração de outros resultados.

Para se classificar, os londrinos precisam vencer o Everton neste domingo (21). Além disso, um tropeço do Liverpool diante do rebaixado Middlesbrough, ou uma derrota do Manchester City para o Watford é necessária.

No entanto, sob imensa pressão de uma parte dos torcedores pedindo a saída do técnico, seu futuro ainda está incerto. Wenger disse que não dará respostas se continuará ou não no clube até a final da FA Cup, que será o último jogo da temporada.

Perguntado se o jogo contra os Blues será o seu último no comando do Arsenal, o treinador respondeu: "Desta temporada, sim."

"Não posso falar muito disso.", disse Arsène. "O que importa é vencer domingo e atingir os 75 pontos. Quanto a mim, é assunto para depois, estou aqui para servir o clube. A reunião com a diretoria será depois da Copa da Inglaterra, estarei lá, mas no momento estou pensando só na última rodada da liga e na final da Copa.", acrescentou Wenger.

A última rodada da Premier League será neste domingo (21), às 11h00, horário de brasília. Já a final da FA Cup será no próximo sábado (27), às 13h30.