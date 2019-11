Veja como foi: Málaga x Real Madrid pela decisão do Campeonato Espanhol 2017 (0-2)

Encerramos por aqui a nossa transmissão. Agradecemos a todos que acompanharam este grande jogo conosco aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

ENCERRADO - Este é o 33º título da Liga Espanhola do Real Madrid, é o maior campeão. O Barcelona foi campeão 24 vezes.

Real Madrid comemora o seu 33º título nacional | Foto: La Liga

ENCERRADO - O Real Madrid volta a ser campeão nacional depois de 4 temporadas, chegando aos 93 pontos, 3 a mais que o rival Barcelona

92' TEEEEEEEERMINOOOOOOOOOOOOOU! O REAL MADRID É CAMPEÃO ESPANHOL 2016-2017!

91' Tentativa do Málaga parada por impedimento

90' Teremos 2 minutos de acréscimo!

90' UUUUUUUUUUUUUHHHHH Chory recebeu livre na área e encheu o pé, Navas espalmou e a bola ainda tocou no travessão!

89' Marcelo aproveita rebote da zaga, dribla o marcador e chuta forte, por cima do gol

88' Morata corta pro meio e bate, Kameni espalma. No rebote, Danilo toca pra Modric que tenta de bico, mas novamente Kameni defende e coloca pra escanteio

87' Navas sai tranquilo do gol para agarra bola levantada por Ricca

86' Marcelo recebe na esquerda, corta pro meio e bate de direita, por cima do gol

82' Após a substituições o Real Madrid perdeu um pouco do ritmo, o Málaga tenta se aproveitar, mas insiste nos cruzamentos, que pouco funcionam

78' Cruzamento de Ricca e Camacho cabeceia por cima do gol

77' Finalização travada e outro escanteio, na cobrança, a zaga desvia o chute e é o terceiro escanteio seguido para o Málaga

76' O Málaga tenta uma pressão e consegue o escanteio

73' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema Entra: Morata

72' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA! Sai: Jony Entra: Duda

70' Benzema marca, mas está impedido. Anulado!

69' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA! Sai: Sandro Ramírez Entra: Charles

67' Leve domínio do Real Madrid no campo de ataque, mas com muitos erros de passe, não conseguem chegar em posição de finalizar

66' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Casemiro Entra: Kovacic

66' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Isco Entra: James Rodríguez

65' O Málaga insiste nos cruzamentos e a zaga do Real Madrid afasta todas

62' SUBSTITUIÇÃO NO MÁLAGA! Sai: Keko Entra: Castro

59' Camacho cabeceia no canto e Navas voa para fazer linda defesa, sem dar rebote

57' CARTÃO AMARELO PARA JONY! Por falta dura no meio-campo

55' CARTÃO AMARELO PARA KAMENI! Por reclamação sobre o gol, um possível impedimento de Benzema

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! BENZEMA! Kroos bate o escanteio, Sergio Ramos cabeceia, Kameni defende, a bola rebate em Varane e sobra para Benzema só empurrar para o gol. O Real Madrid se aproxima do título!

55' Danilo tenta a tabela com Isco e consegue o escanteio para o Real Madrid

54' Contra-ataque rápido do Málaga que atravessa o campo e termina com Keko na direita, que cruza para o corte de Marcelo

51' Em bola dividida no meio-campo, Ricca acerta Cristiano Ronaldo, que fica caído no gramado. O português tira a caneleira e reclama muito com o árbitro, que nada marca, além de lateral para o Málaga

50' Recio corta a marcação e bate da entrada da área, Navas defende sem problemas

49' Cristiano Ronaldo conduz a bola em contra-ataque, mas é desarmado na entrada da área

46' Começa o segundo tempo. 45 minutos para conhecermos o novo campeão espanhol!

INTERVALO - Com a vitória, o Real Madrid vai assegurando o título espanhol. O time, que só precisa de um empate, no momento poderia até perder, já que o Barcelona, outro concorrente ao título, está perdendo no Camp Nou para o Eibar, gol de Inui

46' Com 1 minuto de acréscimo, o árbitro encerra o primeiro tempo na Andaluzia

43' Benzema tabela com Cristiano Ronaldo, recebe livre, mas impedido

42' Tentativa de saída de bola do Real Madrid, mas o Málaga retoma a bola. Na tentativa de lançamento, Sergio Ramos recupera novamente

40' Keko aproveita cruzamento que vem da esquerda e cabeceia com perigo, mas por cima do gol do Real Madrid

37' Sandro Ramírez chuta e Keko desvia de cabeça, a bola passa muito perto da trave esquerda de Navas. Quase o empate!

36' Jony cruza e Varane chega na pequena área pra cortar pra escanteio. Na cobrança, Sandro Ramírez tenta olímpico, mas Navas espalma pra escanteio novamente

33' Que lance! Benzema cruza, Cristiano Ronaldo limpa a marcação e bate de canhota, Kameni faz uma defesa espetacular! No rebote, Kroos arrisca de longe, mas o chute sai fraco

Cristiano Ronaldo já soma 14 gols nos últimos 9 jogos por todas as competições

Cristiano Ronaldo passa por Kameni para marcar o primeiro gol do jogo | Foto: Aitor Alcade/Getty Images

30' Camacho tenta uma bicicleta na área, mas o chute sai torto pela linha de fundo. Após o lance, ele e Marcelo se estranharam, mas logo conversaram e se entenderam

28' Cristiano Ronaldo tabela com Modric, invade a área e chuta, mas é travado pela marcação, na volta, cruza para Kroos, que finaliza pra longe do gol

27' Jony tenta a jogada pela esquerda, mas Danilo desarma e ganha o lateral

25' Modric cruza da direita e Sergio Ramos cabeceia pra fora

24' Marcelo cruza e a zaga corta pra escanteio, agora é a vez do Real Madrid tentar uma blitz no ataque

22' Hernández bate lateral com força na área e Sergio Ramos corta. O Málaga tenta pressionar!

21' Após a defesa o goleiro se chocou com a trave e está sendo atendido em campo. Nada de mais, a bola já vai voltar a rolar

20' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHH! Sandro Ramírez bate falta no ângulo e Navas voa impressionante para espalmar a bola. Que defesa!

18' Cruzamento de Keko pela direita para Recio, mas Varane cortou pelo alto

15' Marcelo cruza, Benzema ajeita e bate, a bola desvia e sai pra escanteio. Na cobrança, Varane cabeceia torto, pra longe do gol

13' Sandro Ramírez recebe com espaço na esquerda, entra na área e bate rasteiro, Navas cai no canto para fazer a defesa

12' Jony arrisca de longe, por cima do gol

11' Isco cruza, a bola passa por todo mundo e chega em Benzema, que não consegue dominar e é desarmado

10' O Málaga tem mais a posse de bola nos últimos minutos, mas não consegue chegar com perigo ao ataque

5' Danilo recebe lindo lançamento de Casemiro, invade a área, mas bate pra fora. Benzema pedia livre no meio

3' O Real Madrid toca a bola, trabalha com paciência para não se arriscar

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDO! SEMPRE ELE! A zaga corta mal, Isco domina e enfia uma linda bola para Cristiano Ronaldo, que dribla o goleiro Kameni e toca para o gol vazio. Tá aberto o placar e o Real Madrid cada vez mais perto do título!

1' E a primeira tentativa de ataque do Real Madrid é parada com impedimento de Benzema

1' Bola rolando no La Rosaleda. Começa a busca pelo título espanhol!

14:50. As equipes já se aquecem no gramado, faltam 10 minutos pra bola rolar

14:30. Depois de quatro temporadas o Real Madrid pode voltar a ser campeão espanhol. Atlético de Madrid e Barcelona, por três vezes, foram os campeões durante o jejum madridista

14:05. O Real Madrid também já definiu a equipe que entra em campo em busca do título: Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo

14:00. O Málaga já está escalado para o último jogo da temporada: Kameni; Torres, Villanueva, Hernández, Ricca; Recio, Camacho, Keko, Fornals, Jony; Sandro Ramírez

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco em tempo real cada lance de mais este grande jogo Málaga x Real Madrid ao vivo pelo Campeonato Espanhol 2016-17. Horário do jogo: 15h.

O Málaga chega para a partida em seu melhor momento na temporada, já são quatro vitórias consecutivas em casa. Se vencer, o técnico Míchel se igualaria a Juande Ramos e Pellegrini, com o record do clube de cinco vitórias consecutivas em seus domínios

Com a grande possibilidade de título - já que precisa apenas de um ponto para ser campeão -, o técnico Zinedine Zidane relacionou todos os 25 jogadores para a partida de mais tarde. Inclusive os lesionados Dani Carvajal e Gareth Bale. Enzo, o meia filho do treinador, também foi chamado

Mas a partida Málaga x Real Madrid ao vivo deste domingo não é especial apenas por ser a última da temporada ou por poder determinar o campeão. As polêmicas da semana sugerindo que o Málaga poderia entregar o jogo deram um sabor especial para o confronto

Isto porque, ao contratar junto ao Málaga o meia Isco, na temporada 2013/2014, o Real Madrid assinou uma cláusula contratual que daria ao clube andaluz o valor de um milhão de euros em caso de título da La Liga. Entenda o caso

Também muito se falou sobre a possibilidade da equipe fazer "corpo mole", devido ao fato do seu treinador, Míchel, ser ex-jogador do Real Madrid e torcedor declarado do clube da capital. Em ambos os casos, tanto o treinador como os jogadores negaram esta possibilidade e disseram que tentarão vencer a partida

Por outro lado, Sandro Ramírez, atacante do Málaga e ex-jogador do Barcelona, se mostrou muito motivado em ajudar o clube catalão a ser campeão. "Se eu marcar e der o título ao Barça... tomara que aconteça. Eu devo tudo ao Barça", declarou o atacante.

