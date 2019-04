Resultado Barcelona x Eibar na Liga Espanhola 2016/17 (4-2)

Confronto disputado no Camp Nou e válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017

INCIDENCIAS : Confronto disputado no Camp Nou e válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017

O Barça corre atrás contra o prejuízo, consegue fazer sua parte, mas o Real venceu sua partida e confirmou o título espanhol.

93' GÊNIO! O argentino recebe no círculo central, arranca, dribla todo mundo na sua frente, entra na área, chuta de direita e fura o goleiro! Pintura!

92' GOLAAAAAAAAAAAÇO, MESSI, DO BARÇA!

91' Minuto final.

90' Mais dois de jogo.

89' Eibar ainda tenta algum milagre nos acréscimos.

88' O Real consolida mais um título espanhol.

87' Messi busca Suarez do outro lado e a zaga afasta.

86' A torcida sobe o volume e reconhece o esforço do time.

85' Minutos finais.

84' MUDA O EIBAR: Rivera na vaga de Escalante.

83' Messi parte contra quatro, é puxado e o juiz mandou seguir o lance.

82' É o jogo final de Luis Enrique pelo Barça em casa.

81' Escalante fica sentindo no gramado. Jogo para.

80' O Barça diminuí o ritmo da partida.

79' Barça finalmente vira o jogo em casa. Mas o Real vence sua partida.

78' FINALMENTE! Replay do penal anterior, mas agora, a bola foi na bochecha da rede.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MESSI, DO BARCELONA!

76' PÊNALTI! Neymar deixa Capa pra trás, toma carrinho por trás e o juiz dá pênalti. Capa EXPULSO!

75' UFA! Escanteio batido, Alcácer divide e Suarez escora no segundo pau.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARCELONA!

73' É uma pressão imparável do Barcelona.

72' MUDA O BARÇA: Alcácer na vaga de Rakitic.

71' YOEEEEEEEEL! Messi sentou o canudo de canhota e Yoel faz milagre!

70' PÊNALTI! Tabela NEymar/Alba e o lateral foi tocado pelo zagueiro na hora do chute. Errou o juizão.

69' É um festival de gols perdidos do Barcelona.

68' IMPRESSIONANTE!! Messi novamente faz um carnaval pelo meio, rola pra Neymar, que corta o zagueiro, se ajeita, bate de direita e manda pra fora!

67' Alba manda cruzado na entrada da área e a zaga afasta.

66' Culés cansaram de perder gols. Conta chegando.

65' Barça ainda tenta a virada pela honra.

64' HONRA! Messi faz uma festa pelo meio, rola pra Neymar e o brasileiro chuta, manda na trave e volta no pé de Juncá, que mandou contra.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JUNCÁ CONTRA, DO BARÇA!

62' E torcedores já começam a irem embora.

61' ACABOU! Contra-ataque, bola cruza a área, o japonês novamente bate firme e a bola queima a trave e entra!

60' GOOOOL, INUI, DO EIBAR!

59' Messi escapa de três, rola pra Neymar e a zaga trava.

58' No Brasileirão, mais uma rodada da tarde de domingo já começou.

57' Agora só um milagre mesmo salvaria o Barcelona.

56' Benzema mata o título. 2 a 0.

55' IMPRESSIONANTE!!!!! Suarez sai na cara do gol, toca pra Messi e o goleiro trava na hora da chute. O argentino deu o tapa e a bola vai pra fora!

54' Neymar e Messi tentam tabela e a zaga atenta afasta.

53' Pressão enorme do Barcelona!

52' Dividida Suarez x Capa. Pior pro jogador do Eibar. Parado.

51' EEEEEESPAAAALMA! Messi pra Iniesta e novamente o chute cruzado e novamente o goleiro salva!

50' Iniesta tentou escapar de quatro e perdeu a bola no meio-campo.

49' YYYYOOEL! Neymar avança pela esquerda, rolou pra trás e Iniesta sentou o pé. Yoel fez milagre e o Eibar respira.

48' Sempre lembrando que o Barça precisa virar o jogo no Camp Nou e torcer por derrota do Real.

47' Eibar busca ataque com cruzamento pela esquerda e a bola sai em linha de fundo direto.

46' É o tempo final de campeonato 2016/17.

45' MUDA O BARÇA: André Gomes na vaga de Busquets.

Times retornam para a segunda etapa.

A segunda etapa promete fortes emoções.

No segundo tempo, duas viradas precisam acontecer. No Camp Nou e na Andaluzia.

Barça não consegue fazer a lição de casa e o título se confirma ao Real, que vence em Málaga.

45' Acabou!

44' PEEEERDEEEEU! Inui bate de fora, Ter Stegen dá rebote e Kike perdeu debaixo do gol, de frente, sem ninguém!

43' Eibar se defende como pode.

42' Barça ainda tenta o empate nesse finzinho.

41' Outra linda troca de passes no ataque do Barça, mas Iniesta não alcançou a bola pelo meio.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Eibar respira um pouco na partida.

38' YOOOEEL! Neymar dança contra Capa, entra na linha de fundo, perde ângulo e o goleiro salva com o pé!

37' É pressão gigantesca do Barça.

36' YYYYYOOOEEEEL! Iniesta enfia, Suarez e Neymar saem na cara do gol e o chute do uruguaio para em milagre do goleiro!!!

35' Iniesta busca inversão pra Messi, mas a bola foi forte demais.

34' Neymar x Capa. Duelo quente na esquerda.

33' YOEL! Messi domina, enfia na medida pra Sergi, que cruza pra trás e Rakitic bate cruzado. Yoel pega em dois tempos.

32' Depois desse jogo, o time catalão enfrenta o Alavés na final da Copa do Rey.

31' Enorme pressão do Barça. Rodada final.

30' AMARELO, CAPA. Sarrafo em Iniesta.

29' Barcelona precisa virar aqui. Málaga precisa virar contra o Real. Só assim pro time culé conquistar a taça.

28' É bonita a festa das arquibancadas do Camp Nou.

27' PERDEEEEU! Messi lança Alba com maestria. O lateral cruza pra trás, Neymar chega com Capa, divide e o juiz manda seguir.

26' Messi dá mais uma caneta que meu Deus!

25' Navas faz milagre em Málaga x Real Madrid. Segue 0-1.

24' Outra pancada forte em Rakitic. Juiz para e só conversa com jogador do Eibar.

23' A pressão catalã só aumenta.

22' Jogadaça entre Messi, Neymar e Alba. A zaga afastou novamente.

21' Neymar recebe, corta e tenta enfiada para Messi. Capa afasta na hora certa.

20' Neymar dá cavadinha pra Messi, mas o argentino estava impedimento.

19' AMARELO, ESCALANTE. Carrinho atrasado em Busquets.

18' Barça melhora. Mas não consegue finalizar.

17' Juizão já começa a se perder. E a torcida sobe o som.

16' Messi começa a fazer suas magias.

15' Barça põe pressão. Trio MSN acorda no jogo.

14' IMPEDIDO! Iniesta recebe na meia-esquerda, enfia pra Alba, que recebe livre, cruza pra trás e Suarez anota. Mas o bandeira marcou impedimento do lateral.

13' É um péssimo começo do Barça. Parece um time entregue antes mesmo de jogar.

12' Lembrando que no outro jogo que decide o título, Real vai vencendo com gol de CR7.

11' Cruzamento da esquerda, Iniu aparece no meio da zaga, mas a bola foi forte demais em linha de fundo.

10' Agora, Barça precisa de duas viradas, tanto no seu jogo quanto em Málaga.

9' IMPRESSIONANTE! Saída errada, Suarez surgiu livre, cara-a-cara, fica de frente, dá um tapa de trivela e a bola vai pra fora!

8' PRA DIFICULTAR. Cruzamento da direita, Sergi Roberto falha e Iniu surge livre nas costas dele pra escorar. A bola pega no travessão e morre na rede.

7' GOOOOOOL INIU, DO EIBAR.

6' Suarez recebe pelo meio e o bandeira marca impedimento.

5' Eibar adianta a marcação no campo do time mandante.

4' Neymar arranca pela esquerda e arranja escanteio.

3' Barcelona precisa vencer seu jogo e o Málaga virar contra o Real.

2' Vai se tornando quase impossível para o Barcelona.

1' E no outro jogo, Cristiano Ronaldo já abriu o placar. O Real põe a mão na taça.

0' Tá valendo.

Eibar com camisa branca e verde, calção e meias brancas.

Barça com uniforme principal. Camisa listrada em azul e grená, calção e meias azuis.

É dia de festa na Catalunha. O título é muito difícil.

Os times sobem ao gramado e uma bandeira em homenagem à Luis Enrique se abre.

O Barcelona ainda joga contra o Alavés na final da Copa do Rey.

Festa no Camp Nou. Dia de homenagens para Luis Enrique, que se despede do Barça. É o último jogo no campo culé.

Os dois jogos serão simultâneos e você saberá tudo por aqui.

O Barça precisa vencer e torcer por derrota do Real contra o Málaga.

Eibar escalado com Yoel; Capa, Arbilla, Lejeune, Junca; Rubén Peña, Escalante, Dani García, Takashi Inui; Enrich e Kike García.

O Barça com Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Marlon, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Neymar, Suárez e Messi.

E os times já estão se preparando para entrada no gramado. É a rodada final do campeonato.

Alejandro José Hernández Hernández terá a responsabilidade de comandar a arbitragem no duelo decisivo disputado no Camp Nou.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes de Barcelona x Eibar ao vivo, jogo da 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017! Vale título! Fique conosco!

"Não parece o melhor cenário para buscar a oitava colocação. Não é. É uma partida muito difícil. O adversário deve vencer e esperar para levar a Liga. Nós dependemos de nós mesmos para nossos objetivos e vamos tentar. Eles também jogam sob pressão e têm grandes jogadores. Vamos fazer o nosso trabalho sempre pensando que eles têm a chave para o jogo. É bom terminar o mais alto possível. Para nós, a temporada está feita", declarou Mendilibar.

Perguntado em entrevista coletiva sobre o objetivo de ficar na parte de cima da tabela, o técnico José Luis Mendilibar falou que qualquer resultado negativo é considerado como fracasso, mesmo diante de um adversário qualificado como o Barcelona, que ainda busca o título da competição nacional.

Do outro lado do confronto, o Eibar não poderá contar com dois de seus principais jogadores, que estão lesionados no departamento médico: o zagueiro Luna e o meio-campista Fran Rico.

Questionado sobre o Eibar, Luis Enrique disse que o adversário era perigoso. "Qualquer oponente independentemente de sua posição na tabela de classificação é sempre um perigo. Especialmente este Eibar, que joga pelo melhor desempenho na primeira divisão. Sabemos que vão tentar colocar problemas. Esperamos sempre uma boa versão do rival e nosso objetivo tem que ser ganhar o jogo", explicou o técnico.

"Pronto para uma partida fundamental para o título. O que depende de nós é ganhar o jogo. Vai ser uma noite especial. Independentemente dos anos sempre parece curto, porque tudo acontece com grande paixão. A história do Barcelona está cheia de jogadores e treinadores que passam. Muito grato ao clube por tudo o que me tem dado. Sinto muito carinho pela Catalunha. Meu primeiro clube foi o Barça B quando eu não tinha experiência e eu tentei fazer o meu trabalho bem, ser o mais amigável possível e nada mais", disse.

O jogo marca a despedida do técnico Luis Enrique. Com vários títulos nacionais e internacionais conquistados à frente do time catalão, o treinador comentou sobre os sentimentos ao estar pela última vez no banco de reservas do Camp Nou.

Para o confronto Barcelona x Eibar ao vivo, os mesmos três jogadores seguem no departamento médico. O lateral-direito Aleix Vidal, o meia-atacante brasileiro Rafinha Alcântara e o zagueiro Mathieu. O último é dúvida e ainda pode aparecer no banco de reservas.

O Barcelona está à espera de um milagre. O time precisa da vitória e da derrota do arquirrival Real Madrid para ser campeão graças ao confronto direto, primeiro critério de desempate. O Eibar entra em campo sem pretensões.

Na atual tabela de classificação, o Barça ocupa a segunda colocação, com 87 pontos. O Eibar faz destacável campanha em sua segunda temporada na elite hispânica e ocupa o décimo posto, com 54 pontos somados.

O Barcelona entra em campo com esperanças de ser campeão. Para isso, precisa vencer o Eibar e torcer para que o Málaga vença o Real Madrid em La Rosaleda. Os dois jogos acontecem no mesmo horário.