Fim da seca! Real Madrid vence Málaga fora de casa e volta a conquistar La Liga após cinco anos

INCIDENCIAS : partida válida pela 38ª e última rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio la rosaleda, em málaga

Tchau, seca! Neste domingo (21), a espera de cinco anos chegou ao fim. Em uma partida bem controlada, o Real Madrid visitou e venceu o Málaga por 2 a 0, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol 2016/17, e confirmou seu 33º título nacional, o maior campeão. Os gols que confirmaram a conquista foram marcados pela dupla Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Após a conquista do seu 33º título nacional, os merengues vão em busca, agora, da sua 12ª orelhuda, quando vão até Cardiff encarar a Juventus no dia 3 de junho, um sábado, pela decisão da Uefa Champions League 206/17. Um "doblete" com Liga e Champions fecharia uma temporada quase impecável merengue.

Cristiano marca logo cedo e deixa merengues muito perto do título

O foco estava estampado na face dos jogadores merengues no início de confronto, e para confirmar ainda mais, o Real Madrid marcou logo com dois minutos de jogo, quando Isco recebeu no meio, deu grande passe entre os zagueiros para Cristiano Ronaldo, que saiu cara a cara com Kameni, driblou o goleiro camaronês e abriu o placar em La Rosaleda: 1 a 0 Real Madrid. O título ficou mais perto do que nunca.

Cristiano comemora seu gol relâmpago (Foto: Jose Jordan/Getty Images)

Após esse início perfeito, o Real Madrid fez um jogo bastante calmo e cadenciado, tendo controle total da partida. O Málaga buscava o empate, principalmente com Sandro, quando o atacante cobrou falta da ponta esquerda, com efeito, e obrigou Navas a fazer uma defesa simplesmente sensacional, salvando o Real Madrid de sofrer o empate.

As duas equipes chegavam ao ataque. Os merengues tiveram grande chance com Cristiano Ronaldo, que recebeu cruzamento, na segunda trave, cortou o zagueiro e chutou rasteiro, mas Kameni fez grande defesa. Depois foi a vez dos donos da casa, quando Sandro recebeu na esquerda, chutou forte cruzado, Keko desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave de Navas. Mesmo com as tentativas, a primeira etapa terminou mesmo no triunfo merengue por 1 a 0.

Merengues marcam mais um e confirmam 33º título

O início de segundo tempo foi melhor pelo lado dos donos da casa, que faziam até uma partida melhor que a dos visitantes, chegando com perigo. Após cobrança de escanteio de Jony, Camacho subiu muito bem, cabeceou com força, mas Keylor Navas fez grande defesa, encaixando e não deixando a bola escapar.

E o que já era um título praticamente certo, meio que se confirmou aos 10', quando Kroos cobrou escanteio da direita, Sergio Ramos subiu totalmente livre e Kameni fez uma grande defesa. Porém, na sobra, a bola pegou em Varane e sobrou para Benzema, que, totalmente livre, mandou para o gol e marcou o segundo tento merengue na partida: 2 a 0 Real Madrid.

Benzema fez o gol que confirmou a conquista (Foto: Sergio Camacho/AFP/Getty Images)

No final da partida, o Málaga tentou e foi em busca de, pelo menos, marcar um golzinho para não ficar tão feio, só que a forte defesa merengue fez um grande trabalho. Além disso, o próprio Real Madrid teve algumas boas chances para transformar a vitória em goleada, mas parou em Kameni, só que não fez diferença e os merengues confirmaram seu 33º título.