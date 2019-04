Zidane rasga elogios aos jogadores e ressalta qualidade da Liga

Após conquistar o seu primeiro título espanhol no comando do Real Madrid, Zidane rasgou elogios ao seu time e chegou a apontar La Liga como a competição mais "bonita" do mundo. Zizou já conquistou a Liga como jogador e desta vez conduziu o Madrid para o 33º título de sua história.

Zidane atribuiu a conquista do título ao trabalho realizado durante todo ano e atribui muito valor a conquista. "Com o elenco que nós temos só poderíamos pensar em trabalhar, pois foi uma liga difícil e complicada em diversos momentos"."Era muito importante, muitos anos sem ganhar, é muito importante para o Madrid, muito porque é o melhor do mundo e tinha que voltar a ganhar a Liga" - afirmou.

"É espetacular, o mérito é de todos, mas, acima de tudo, dos jogadores que lutaram. A mensagem é sempre que todos são importantes e isso foi a chave para o nosso sucesso" - afirmou Zizou, parabenizando e dando mérito aos seus atletas por mais uma conquista.

Apesar do momento de festa, o Real Madrid ainda tem mais um jogo para finalizar a temporada, a final da Uefa Champions League. Zidane, no entanto, liberou as festividades. "Tem que festejar, tem que ir a Cibeles [Praça onde o Real Madrid costuma comemorar seus títulos] porque temos que pensar em todo mundo que está por trás disso. Logo nos prepararemos para a final".

A equipe merengue enfrentará a Juventus em Cardiff no dia 3 de junho. A partida colocará frente a frente os campeões de Espanha e Itália e, sem sombra de dúvidas, dois dos melhores times desta temporada. Fique ligado na VAVEL.com para mais informações sobre esse jogaço!