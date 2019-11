Após temporadas ruins, atacante Mario Balotelli consegue redenção no futebol francês

Mudar de país foi um excelente negócio para o atacante Mario Balotelli, que logo em sua primeira temporada com a camisa do Nice, conseguiu realizar em números a melhor temporada da carreira. Na Ligue 1, o italiano marcou 15 gols em 23 partidas, sendo o artilheiro do elenco rubro-negro e superando a sua melhor marca pessoal, que foram 14 gols feitos quando defendia o Milan, na temporada 2013/14. Além de tudo isso, ajudou levar o Nice para a próxima edição da Uefa Champions League.

As temporadas anteriores alternando-se entre Milan e Liverpool foram difíceis para Balotelli, pois de 2014 até 2015, o atacante entrou em campo 36 vezes e marcou somente dois gols, um pelos reds e outro nos rossoneri. As fracas temporadas no futebol italiano e inglês não abriram muitas portas de grandes clubes para o jogador, que inclusive ficou próximo de acertar uma transferência com o Crotone, equipe que havia acabado de subir para Serie A da Itália. Porém, no meio do caminho veio o Nice, com um projeto ambicioso no futebol francês, seduzindo Balotelli que assinou de graça com o rubro-negro da França.

Mesmo com altos e baixos, na França Balotelli superou sua melhor marca pessoal

O atacante de 26 anos foi uma aposta do Nice que deu certo. Como de costume, Balotelli teve um período em baixa na equipe francesa, mas por sorte, os momentos bons superaram os ruins e isso determinou a ótima temporada do italiano. O jogador entrou em campo 23 vezes e anotou 15 gols, fazendo essa sua melhor marca individual na carreira.

Antes de se transferir ao Liverpool, quando defendia o Milan, 'Super Mario' marcou na temporada 2013/14, 14 gols em 30 jogos, sendo um dos destaques da equipe rossonera. Também na temporada 2012/13, Balotelli foi muito bem no diavolo, ao fazer 12 tentos em 13 partidas, logo depois de duas boas temporadas no Manchester City. Contudo, após a transferência de 20 milhões de euros ao Liverpool, em 2014, o futebol do italiano sumiu e só recuperou agora em 2017.

Na temporada 2013/14, Balotelli marcou 14 gols com o Milan | Foto: Getty Images

Lucien Favre, técnico do Nice, deu todo o apoio a Balotelli, teve muita paciência com o atacante, principalmente nas horas ruins. A torcida do clube rubro-negro também ajudou o italiano, elevando o atacante para um status de jogador importante, sendo sempre ele as esperanças de gols do Nice. Na ausência de Balotelli, o Nice teve Alassane Pléa, que compensou muito bem as suspensões pelos cartões amarelos do italiano.

Balotelli certamente começará motivado a próxima temporada. Apesar de seus bons números na Ligue 1, o jogador de 26 anos deverá permanecer no futebol francês para dar continuidado no ótimo trabalho no Nice, além de ajudar sua equipe na Uefa Champions League.