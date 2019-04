Juventus pode buscar contratação de Iniesta, e Daniel Alves faria a 'ponte' entre jogador e italianos

Ídolo no Barcelona, o meia Andrés Iniesta poderia reforçar a Juventus caso não renove contrato com o time blaugrana. Pelo menos é o que informam os jornais italianos Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport nesta terça-feira (23). Com vínculo expirando em junho de 2018, a diretoria do clube italiano buscaria a sua contratação caso o Barça não se mostre disposto a renovar seu contrato.

Daniel Alves e Iniesta se enfrentam recentemente nas oitavas de final da Champions League (Foto: Getty Image)

Os periódicos sabem que é quase impossível o clube espanhol abrir mão de Iniesta, mas a presença do brasileiro Daniel Alves, ex-companheiro do meia nos tempos de Barcelona, na Juventus poderia convencer o camisa 8 a se transferir para Turim.

Além do rumor sobre Iniesta, ambos os jornais estão cravando que Mattia De Sciglio, versátil lateral do Milan, e Patrik Schick, atacante da Sampdoria, serão as duas primeiras contratações da Vecchia Signora para a próxima temporada.

Além disso, a Gazzetta afirma que o meia-atacante Ángel Di María, do Paris Saint-Germain, está na mira da Juventus para disputar posição na meia esquerda com o colombiano Juan Cuadrado, que, inclusive, foi adquirido em definitivo pelos bianconeri junto ao Chelsea. No entanto, a relação entre os franceses e os italianos, ainda segundo o jornal, não são boas, o que pode influenciar no negócio.