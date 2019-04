Em novo julgamento, Messi é condenado a 21 meses de prisão por fraude fiscal

A manhã desta quarta-feira (24) foi bastante movimentada. O Tribunal Supremo da Espanha confirmou a condenação de Lionel Messi e seu pai, Jorge Horacio Messi, a 21 meses de prisão por crimes fiscais, relacionado a sonegação de impostos. O atacante recorreu do caso na Audiência de Barcelona, mas o órgão considerou que ambos cometeram fraudes em declarações para a Fazenda sobre receitas com direitos de imagem do jogador. Rumores afirmam que o valor ocultado foi de € 4,1 milhões (R$ 15 milhões), que foram desviados para paraísos fiscais.

Como já dito, a punição para o cinco vezes melhor do mundo foram de 21 meses de prisão, além de uma multa de € 2,093 milhões (cerca de R$ 7,6 milhões). Mesmo assim, o argentino não deve ser preso, já que "só" precisa pagar a multa. Além disso, na Espanha, quando a punição é válida por menos de 24 meses (dois anos), o réu pode ficar em liberdade, mas caso o próprio não tenha antecedentes criminais ou esteja envolvido em outros delitos

Para o pai de Messi, a punição caiu de 21 a 15 meses por colaboração com as investigações e por devolver para a Fazenda parte dos recursos que não foram declarados. Segundo a rádio espanhola "Onda Cero", a sentença é definitiva, ou seja, não cabe recurso, nem por Messi, nem por seu pai.

Os crimes cometidos por Messi e seu pai são antigos, tanto que o diário "El Mundo" dividiu e definiu a pena de Messi: sete meses de prisão e multa de € 532,3 mil por fraude no imposto de renda do exercício 2007; sete meses de prisão e multa de € 792,3 mil por fraude no imposto de rende referente ao ano de 2008; e mais sete meses de prisão e multa de € 768.3 mil por fraude no imposto de renda de 2009.

Agora, Messi terá que esquecer todos estes problemas e focar no último jogo do Barcelona na temporada, quando a equipe catalã encara o surpreendente Deportivo Alavés na decisão da Copa do Rei. O jogo acontecerá no próximo sábado, às 16h30, na despedida do estádio Vicente Calderón.