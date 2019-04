Honda dá adeus ao Milan, e camisa 10 ficará vaga depois de três anos

De volta às competições europeias após três anos, o Milan vem agitando o mercado de transferências neste fim de temporada. Se a última semana foi repleta de especulações em relação à chegada de possíveis reforços, nesta terça-feira (23) o clima foi de despedida.

Entre muita expectativa e pouco retorno, Keisuke Honda anunciou seu desligamento do clube após três anos e meio. "Meus queridos fãs, muito obrigado. Os últimos três anos e meio foram desafiadores, mas por causa disso eu cresci como pessoa", declarou o atleta via Twitter.

Honda entrou em campo em apenas sete oportunidades nesta temporada

"Vou deixar o Milan nesta temporada, mas espero vê-los novamente. Quando isso acontecer talvez eu não seja mais jogador, mas quem sabe não nos vemos de novo? Vou continuar trabalhando arduamente todos os dias para atingir meu objetivos. Força Milan!", ressaltou.

A despedida em campo do atleta ocorreu na última rodada da Serie A. Honda entrou na segunda etapa e assinalou o segundo gol rossonero em cobrança de falta, participando do triunfo por 3 a 0 diante do Bologna, na partida que garantiu a vaga para a próxima Uefa Europa League.

Críticas marcam passagem de Honda por Milão

Destaque da Seleção Japonesa e do CSKA Moscou, Honda chegou ao Milan no fim de 2013. Na época com 27 anos, o jogador era visto com uma enorme promessa pelos dirigentes milanistas, por este motivo, foi lhe dada a camisa 10, usada por nomes de peso como Ruud Gullit, Rui Costa e Clarence Seedorf. O holandês foi o último jogador a vestir a camisa emblemática, até a chegada de Honda.

Devido às grandes apresentações, principalmente na Copa do Mundo de 2010 e na Copa das Confederações de 2013, a responsabilidade e a pressão em cima de Honda foram grandes desde sua chegada. Contudo, o jogador não soube lidar com o cenário que lhe foi proposto, e com o passar do tempo, as críticas da imprensa italiana e da torcida rossonera foram aumentando. Com a chegada de Vincenzo Montella nesta temporada, Honda perdeu de vez seu espaço na equipe.

Durante as três temporadas em que esteve representando o Diavolo, o japonês disputou apenas 90 partidas, indo as redes em 10 oportunidades.

Honda conquistou um título pelo clube: a Supercopa da Itália no ano passado (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Em busca de um novo 10 para substituir Honda, o Milan sonha com nomes de peso como os de Cesc Fàbregas, do Chelsea, ou até mesmo com Radja Nainggolan, uma das principais peças da Roma. Mas quem pode aparecer mesmo por Milão é Nicollò Barella, meio-campista italiano do Cagliari de apenas 20 anos, que é visto com uma grande promessa.