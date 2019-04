Resultado Manchester United x Ajax na Uefa Europa League 2016/17 (2-0)

Encerramos a transmissão dessa grande final. Desejamos uma grande noite e esperamos na próxima partida. Um grande abraço e até a próxima!

Parabéns ao torcedor do United! Faça a festa! Campeão!!!

O MANCHESTER ESTÁ CLASSIFICADO TAMBÉM PRA FASE DE GRUPOS DA CHAMPIONS!

DE FORMA SEGURA, TRANQUILA E JUSTA, O UNITED CONQUISTA A TAÇA QUE FALTAVA NA SUA SALA! É CAMPEÃO DE TUDO!

O MANCHESTER UNITED É CAMPEÃO DA UEFA EUROPA LEAGUE!

94' Acabou!

93' Minuto final!

92' Desde 2008, no Mundial, o United não vencia um título internacional em jogo único.

91' Os torcedores já cantam nas arquibancadas.

90' Teremos mais quatro!

89' MUDA O UNITED: Rooney entra e sai Mata.

88' United carimbando mais uma taça internacional!

87' RESPOSTA! De Joeng finta pela direita, entra em diagonal, mas bate no meio do goleiro Romero.

86' MEU AMIGO LINDGAARD.... Era ele contra o gol. A zaga foi se recuperando, ele foi morrendo durante a corrida e perdeu a chance do terceiro.

85' Reta final de jogo.

84' United cozinha o jogo.

83' Klaassen divide com Smalling e comete falta.

82' Vai se aproximando do título, o time do United.

81' MUDA O UNITED: Rashford sai e entra Martial.

80' MUDA O AJAX: De Jong na vaga de Riedewald.

79' Van de Beek arrisca de fora e explode em Fellaini.

78' Ligt e Rashford. Juiz entendeu que holandês foi no ombro a ombro.

77' É um muro inglês na frente da área.

76' AMARELO, MATA. Carrinho forte no rival holandês.

75' Festa inglesa na Suécia!

74' Contra-ataque, Pogba recebe, protege, cai e o juiz nem olhou pra ele.

73' MUDA O UNITED: Lindgaard entra e sai Mhkitaryan.

72' Ziyech carimba a barreira.

71' Muita pressão! Enorme expectativa!

70' Blind coloca a mão na bola e o juizão marca. Da meia-lua. Perigoso!

69' MUDA O AJAX: Van de Beek entra e sai Schone.

68' RASHFORD.... Era bom ataque, mas quis mostrar habilidade e foi bizarro no lance.

67' Traoré tenta levar a defesa rival no peito, mas se matou sozinho com a bola.

66' Ziyech arrisca de fora e mandou muito por cima.

65' ONANA! Fellaini testa no meio do gol e o goleiro pega firme.

64' A pressão do Ajax diminuiu. United trabalha mais a bola.

63' AMARELO,YOUNES. Puxou Valencia.

62' MUDA O AJAX: David Neres na vaga de Dolberg.

61' Rashford foi cruzar e...... mandou quando na Suíça.

60' Defesa inglesa afasta de qualquer maneira e forma.

59' United todo em seu campo.

58' Mata infiltra, leva na linha de fundo, cai, pede pênalti e o juiz manda seguir.

57' Será cada vez mais pressão do AJax e contra-ataque do United.

56' AMARELO, VELTMAN. Matou contra-ataque.

55' Pogba tenta sair jogando e sai com bola e tudo. Escanteio.

54' United todo em seu campo.

53' Ajax tenta alguma pressão ofensiva.

52' Traoré tenta de fora, a bola desvia e Romero pega firme.

51' Ajax precisa de dois gols para empatar e levar à prorrogação.

50' AMARELO, FELLAINI. Foi atropelando o adversário.

49' Agora, só um milagre salva o Ajax! Festa inglesa!

48' A TAÇA VEM! Escanteio da direita, Smalling desvia, a bola fica na pequena área e Mhkitaryan se estica todo pra desviar pra trás, fatal!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MHKITARYAN, DO UNITEEEEED!

46' E a torcida holandesa fazendo grande festa!

45' Começou!

Equipes retornam sem mudanças.

Segunda etapa promete mais emoções.

Ajax pouco assusta e United trava bem no meio-campo. Precisa do empate.

Jogo fraco, mas golpe de sorte em chute de Pogba vai dando título ao United!

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Traoré recebe pela meia-direita, entra na área e Darmian chega se antecipando pra salvar chance ofensiva do Ajax.

43' Klaassen tenta enfiada de bola pelo meio da defesa, mas Romero ficou com a bola.

42' Manchester cozinha o jogo. Ritmo controlado.

41' Ataque holandês sofre com a falta de oportunidades.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Rashford bem participativo pra ajudar no combate ofensivo.

38' RAPAAAAAZ... Sanchez foi sair jogando e quase entregou a rapadura. Assustou.

37' Neste momento, Ajax é superior, mas sem incomodar tanto.

36' United na defensiva. Sofre pouco.

35' O Ajax tenta crescer. Torcida vai junto.

34' LINDO LANCE! Traoré levou sozinho contra toda a defesa do United. Perdeu na bola.

33' Ajax começa a encontrar espaços usando as laterais.

32' Veltman cruza da direita, a bola atravessa a área e ninguém aproveita.

31' Rashford arranca pela esquerda, é desarmado na bola e fica no chão sentindo. Jogo parado.

30' AMARELO, MKHITARYAN. Pegada forte em Veltman.

29' Sistema defensivo do time inglês no 4-2-3-1.

28' United deixa a bola com o Ajax e trava bem o jogo.

27' Ajax erra muitos passes. Sem volume ofensivo.

26' Onana parece gostar de emoções. Desesperado nos lances.

25' Bola enfiada pela esquerda, Valencia protege e Romero pega tranquilo.

24' Bom começo de jogo de Pogba e Fellaini.

23' ONANA!!! Valencia recebe pela direita, coloca velocidade, bate cruzado e o goleiro do Ajax espaaaaalma!

22' Traoré arrisca de fora e explode em Pogba.

21' Bola na área do United e Herrera manda de joelho pra escanteio.

20' Veltman dança e ganha de Mata, que apela e comete falta.

19' Ajax precisa demais sair ao ataque. A final promete demais!

18' Explosão em Estocolmo! Festa inglesa!

17' NA SOOOOOOORTE! Ajax apenas cercou na entrada da área, a bola chegou em Pogba, que dominou, bateu de esquerda, a bola desviou em Sanchez e matou o goleiro do Ajax!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, POGBA, DO UNITED!

15' Muito estudo no meio-campo. Os dois times se respeitam muito.

14' ROMEEERO! Bom lance pela esquerda com Younes e Traoré. O chute foi de bico cruzado e o goleiro pegou em dois tempos.

13' As duas torcidas cantam alto.

12' Jogo truncado, lento, sem tanta ofensividade.

11' Lançamento na área inglesa e a zaga do United afasta o perigo de cabeça.

10' Ajax mal passa do meio-campo.

9' É domínio total do United nesse começo.

8' QUAAAAASE! Pogba desvia de letra, Mata entra pela esquerda, cruza pra trás e quase Fellaini escora na entrada da pequena área!

7' Festa nas arquibancadas. É decisão!

6' Rashford busca ataque pela direita e comete falta. Jogo parado.

5' Jogo único. Empate é prorrogação.

4' Marcação inglesa é forte e tem facilidade em sair jogando.

3' Ajax não consegue ainda sair jogando. Muita dificuldade.

2' United tenta colocar pressão nesse começo.

1' Trombada na defesa do Ajax, a bola sobra pra Pogba, que domina e bate de fora. A bola assustou.

0' E a bola rola na grande final!

Ajax com o tradicional manto branco com o meio vermelho, calção e meias brancas.

United visitante todo de azul com detalhes vermelhos.

Muitos aplausos e emoção na Suécia.

Um minuto de silêncio pela covardia, pelo atentado cruel em Manchester nessa semana.

Damir Skomina, da Eslovênia, é o apitador da pelada que decide o título de hoje.

É enorme a expectativa e festa na Suécia. Times perfilados. Sobe o hino do torneio e a bola já já rola!

O Ajax com Onana; Veltman, Davinson Sanchez, De Ligt, Riedewald; Schöne, Klaassen, Ziyech; Bertrand Traoré, Younes e Dolberg.

O Manchester com Romero; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Ander Herrera, Fellaini, Pogba; Juan Mata, Mkhitaryan e Rashford.

É a maior final da história! Dois gigantes europeus na final da Europa League.

Os times se preparam para entrada. A taça da Europe League é colocada no meio do gramado e a expectativa só cresce.

E você e é muito bem-vindo à mais uma transmissão especial da VAVEL Brasil! É dia de decisão no futebol europeu e você acompanha tudo conosco!

Assim como Mourinho, Peter Bosz também não terá todo o elenco a disposição para final. O treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Daley Sinkgraven com uma lesão no joelho e zagueiro Nick Viergever que cumpre suspensão.

Porém, a equipe holandesa pode compensar isso de outra forma, uma vez que o time tem o ataque mais positivo da competição, com 24 gols marcados até a aqui e é a equipe também com o maior número de finalizações nesta Liga Europa com 225 chutes a gol, com 95 tendo a direção do alvo.

Nos últimos 6 jogos fora da Holanda por competições da Uefa, os Godenzonen não conseguiram uma única vitória, obtendo apenas três empates e três derrotas.

Para conseguir o título desta edição da Liga Europa, o time do Ajax terá além de superar a rica equipe inglesa, o retrospecto ruim jogando longe da Amsterdam ArenA.

O time de Peter Bosz chega a decisão após eliminar o Lyon, com bastante esforço, a equipe holandesa venceu por 4 a 1 o primeiro jogo e na partida de volta, apesar da derrota, conseguiu segurar o placar em apenas 3 a 1 para os franceses.

De volta a uma final após mais de duas décadas, o Ajax conta com a juventude de seus atletas como trunfo para surpreender o adversário e favorito ao título, Manchester United.

Para a partida José Mourinho não vai ter todos os jogadores do elenco a disposição. Além da estrela do time, Zlatan Ibrahimovic, o técnico não vai poder contar também com Marcos Rojo (joelho), Ashley Young (muscular) e Luke Shaw (tornozelo) por lesão e Eric Bailly suspenso.

A última conquista internacional dos diabos vermelhos foi pela Liga dos Campeões de 2007/08, quando derrotou o Chelsea nos pênaltis e de lá para cá, perdeu as últimas três finais internacionais que disputou, a Super Taça Europeia contra o Zenit em 2008 por 2 a 1 e por duas vezes a Liga dos Campeões contra o Barcelona, em 2010/11, por 2 a 0 e em 2012/13, por 3 a 1.

O time de Manchester não vence uma final dentro dos 90 minutos desde 1999, quando derrotou o Palmeiras por 1 a 0, em Tóquio, no Mundial daquele ano.

Porém, apesar do bom retrospecto dentro da competição, os Red Devils tem outros números para se preocupar quando o assunto é decisão de títulos internacionais.

A ultima vez que o time foi vencido foi pela fase de grupos desta Liga Europa, contra o Fenerbahçe, na Turquia, por 2 a 1.

Chegando a final após eliminar o Celta de Vigo com duas vitórias por 1 a 0 nos dois jogos, o Manchester United vem para a partida decisiva com um ótimo retrospecto em competições da Uefa, não sofrendo derrotas nos últimos 10 jogos, conseguindo 7 vitórias e 3 empates.

E cabe ao técnico Peter Bosz comandar o jovem time holandês com média de idade 22,5 anos de idade (a menor de toda a competição).

Após 21 anos, o Ajax volta a disputar uma final de competição europeia, coisa que não acontecia desde a temporada 1995/96, quando a equipe perdeu nos pênaltis Liga dos Campeões para Juventus, após o empate por 1 a 1 no tempo normal.

Sem poder contar com o atacante Ibrahimovic, que se lesionou na segunda partida semi-final contra o Celta de Vigo, a equipe comandada por José Mourinho tenta conquistar o único título que falta ao clube na Europa e assim passar a integrar uma seleta lista de equipes detém títulos de todas as competições europeias (Ajax, Bayern Munich, Chelsea e Juventus).

A partida colocará frente a frente times com estilos de jogo bem diferentes, com os ingleses jogando de forma mais cadenciada e mantendo posse de bola, enquanto os holandeses com jovens atletas apostam na velocidade e principalmente nos contra-ataques.

Manchester United e Ajax se enfrentam num confronto de gigantes pela final da Liga Europa. As equipes entram em campo para decidirem o título da competição às 15h45, na Friends Arena, em Solna na Suécia.