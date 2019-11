Mario Mandzukic acerta extensão contratual com a Juventus

Seguindo o trabalho de renovação com os atletas do elenco atual, a Juventus anunciou nesta quinta-feira (25) a extensão do vínculo do atacante Mario Mandzukic. Com contrato até 2019, clube e jogador negociaram e acertaram a renovação por mais uma temporada, até 2020.

Mandzukic é o terceiro atleta, só neste mês, a ter seu contrato renovado pelo clube de Turim. Além do camisa 17, a Juventus também anunciou a permanência de Mehdi Benatia e Juan Cuadrado. Estes dois, no entanto, foram formalmente adquiridos pelo clube bianconero, uma vez que seus direitos econômicos pertenciam a Bayern de Munique e Chelsea, respectivamente.

Juventus anunciou a permanência de Mario Mandzukic através de seu twitter (Foto: Divulgação/Juventus FC)

O anúncio foi feito através de um tributo emocionado da Vecchia Signora. No comunicado via site oficial, o clube de Turim exaltou as inúmeras qualidades do atleta, destacando sua entrega, seu sacrifício e seu espírito de luta em cada partida.

"Forte, generoso, persistente, pronto a nunca deixar um centímetro de campo para seu adversário até o último segundo de disputa... Até o fim. Este é o retrato de Mario Mandzukic, o atacante que com sua técnica, sua experiência e seu imenso auto-sacrifício tem sido fundamental nas últimas 84 partidas, desde o verão de 2015 até agora, levando a Juventus à conquista de três doppiettas consecutivas, além da final da Champions League em Cardiff, contra o Real Madrid."

Ainda no comunicado, a Juventus destacou as estatísticas do atleta desde a sua chegada ao clube em 2015, dando ênfase à sua atuação enquanto um "todocampista": Gols, assistências, roubadas de bola, chances criadas, cruzamentos certos, quilometragem percorrida. Um exemplo de jogador, nas palavras do clube. "Mandzukic colocou-se a disposição de ocupar um novo e decisivo papel, provando-se um líder e um exemplo a ser seguido. É um dos símbolos desta equipe."

Em seu twitter pessoal, Mario Mandzukic se mostrou feliz com a renovação. O atleta afirmou estar orgulhoso por continuar a vestir a camisa bianconera e disse que continuará se entregando ao máximo para defender as cores da Juve.