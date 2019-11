Barcelona vence o Alavés e conquista a Copa do Rei 2017 (3-1)

Agradecemos todos que acompanharam conosco essa grande final aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Barcelona vence o Alavés por 3 a 1 e é o atual Tricampeão da Copa do Rei!

48 min: Fim de jogo!

45 min: Barcelona toca a bola esperando apito final

42 min: Deyverson acerta Iniesta e recebe cartão amarelo

37 min: Barcelona também muda, entra Aleix Vidal na vaga de Rakitic

34 min: Alavés muda denovo, sai Theo Hernández para entrada de Óscar Romero

30 min: Após confusão em campo, Messi, Iniesta e Sobrino recebem cartão amarelo

25 min: UUUH! Ely bate e Cillessen salva o Barcelona

20 min: Iniesta chuta de fora e a bola sai

18 min: Jogo fica morno nessa segunda etapa

14 min: Mudança dupla no Alavés, saem Edgar Méndez e Ibai Gómez para entradas de Camarasa e Sobrino

5 min: Messi cruza para Paco que cabeceia para ótima defesa de Pacheco

3 min: Cartão amarelo para Rodrigo Ely

0 min: Começa o segundo tempo!

48 min: Fim do primeiro tempo!

48 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Messi recebe, passa por três e serve Paco Alcácer que sozinho só tem o trabalho de tocar para o fundo do gol.

45 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Messi toca para André Gomes que cruza rasteiro para Neymar que toca para o fundo das redes.

41 min: Cartão amarelo para Umtiti

40 min: UUUUH! Rakitic bate de fora e assusta

38 min: Manu García recebe cartão amarelo por falta em Iniesta

37 min: Messi cruza rasteiro e a defesa coloca para escanteio

33 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ALAVÉS! Theo Hernández bate falta direto no ângulo, um golaço.

31 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Messi tabela com Neymar, e bate no canto de Pacheco, para abrir o placar.

26 min: UUUUH! Pique erra na saída, Ibai Gómez pega a bola e chuta, Cillessen tenta defender, a bola passa bate na trave sai do outro lado, onde Deyverson sem ângulo bate mal

16 min: Cartão amarelo para Edgar Méndez

11 min: Após choque de cabeça, Mascherano deixa o campo para entrada de André Gomes

6 min: Messi lança Alba que desvia de cabeça e quase marca

2 min: Deyverson tenta acionar Ibai, mas o Barça faz o corte

0 min: Começa o jogo!

Já o Alavés está escalado com: Pacheco; Kiko Femenía, Ely, Feddal, Vigaray, Theo; Llorente, Manu García, Edgar, Ibai e Deyverson.

O Barcelona vem a campo com: Cillessen; Mascherano, Piqué, Umtiti e J.Alba; Sergio, Rakitic e Iniesta; Messi, Alcácer e Neymar.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande final da Copa do Rei entre Barcelona x Alavés ao vivo. Fique conosco e acompanhe todos os lances desse grande jogo!

Llorente ainda da possibilidade de retornar ao Alavés já na próxima temporada: "Me vejo sim com a camisa madridista e sempre digo que o Real é minha casa. Me vejo vestido de branco na próxima jornada e pelo resto da minha vida. O futebol vai dizer qual será meu destino", finalizou.

"O Alavés é de outro mundo, não tem nada a ver com o Real Madrid, que tem tudo de melhor em todos os âmbitos. Foi bom ter vindo para cá para ver como futebol é realmente. Conheci companheiros novos, e aprendi muito com eles, como Ibai, Manu, Toquero... Me deram muitos conselhos", declarou o jogador em entrevista ao Marca.

"Esses elogios são bons, quer dizer que estou fazendo bem minha função. Tenho minha família por perto. Sempre ouço experiências e sei controlar toda esta situação de assédio", disse Marcos.

"Sinceramente não imaginei que pudesse ir tão bem. Quando saí do Real tinha muitas dúvidas, não foi nada fácil deixar o clube. Também tive sorte de termos feito uma grande temporada e isso me deu a oportunidade de demonstrar meu futebol. Por isso agradeço todos meus companheiros, sem eles eu não teria sido nada do que fui nesta jornada", afirmou.

Marcos Llorente é certamente uma das grandes joias reveladas pelo Real Madrid nos últimos anos. Sem muito espaço na equipe principal, o garoto de 22 anos acertou por empréstimo com o Alavés nesta temporada, e chamou a atenção de todos na Espanha. Contudo, ressaltou que mantém 'os pés no chão'.

Conhecido por provocar por muitas vezes o Real Madrid, Piqué falar muito sobre a decisão da UCL, mas não deixou de afirmar sua preferência: "Estou concentrado na nossa final. Então que vença a Champions o melhor clube. Mas sabem que prefiro que a Juventus ganhe. Mas isso não mudará nada", concluiu.

O zagueiro catalão exaltou o comandante Luis Enrique e lamentou sua saída do clube: "Certamente ele tem sido um dos melhores treinadores da história do clube. Esperamos agora ganhar mais um título. E sobre isso é fácil falar dele. Sei que a imprensa e ele não tem uma boa relação, mas Luis conquistou todo o vestiário. Gosto de seu jeito de treinar, e espero que ele consiga manter seu grande desempenho fora daqui", ressaltou Piqué.

"Temos que manter a atenção em 100%, devemos nos ajudar para parar jogadores rápidos e de qualidade como Deyverson, Theo e até mesmo Kiko Femenía. Certamente teremos a posse da bola e o correto é criarmos desde o início muitas oportunidades de gols", acrescentou.

Destaque da defesa catalã e um dos principais líderes da equipe azul-grená, Gerard Piqué comentou sobre a decisão deste sábado em Madrid, citando os pontos fortes do rival: "O Alavés foi a grande surpresa desta temporada, e estão diante de uma oportunidade histórica. Devemos igualar seu nível de motivação e fazer valer nossa superioridade técnica dentro de campo", afirmou o zagueiro.

Na Liga, o clube basco concluiu sua campanha na modesta nona colocação, mas derrotou o rival deste sábado em pleno Camp Nou. A partida deve ser a última de Theo pelo clube. Pequenos detalhes separam o jogador do Real Madrid.

Nem mesmo o mais otimista torcedor do Alavés poderia esperar uma temporada tão positiva. A equipe retornou à elite após 10 anos de ausência, e colecionou bons resultados.

Além do adeus ao Calderón, Luis Enrique também é outro que despede nesta grande final. O técnico deixa o cargo do clube catalão após três temporadas. Lesionado, Luis Suárez será a única baixa do comandante. Paco Alcácer deve substituir o uruguaio.

Sem os títulos da Uefa Champions League e da Liga, o Barcelona busca finalizar sua temporada com o tricampeonato da Copa, algo que não acontece desde a década de 50 na Espanha.

O palco do duelo também assume um grande protagonismo em Madrid. A decisão será a última partida da história do Estádio Vicente Calderón, casa do Atlético.

Cada vez mais forte, a temporada espanhola conhece seu último desfecho neste sábado (27). Se a Liga ficou com o Real Madrid, a Copa do Rei será decidida por Barcelona e Alavés ao vivo, às 16h30 horário de Brasília.