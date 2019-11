Resultado e gols Juventus 1x4 Real Madrid na final da UEFA Champions League 2016/2017

Muito obrigado na VAVEL Brasil e até lá! Encerramos aqui mais uma transmissão histórica. Desejamos aos amigos um ótimo fim de sábado, um grande domingo e esperamos você na próxima partida.

Parabéns torcedor do Real Madrid em todo o mundo! Curta a festa, curta o momento! Campeão da Liga dos Campeões!

12 VEZES REAL! 12 VEZES MADRID! 12 VEZES DONO DA EUROPA! O MAIOR TIME DA EUROPA!

HALA MADRID Y NADA MÁS!

91' MINUTO FINAL!

90' BICAMPEÃO! Marcelo escapa pela linha de fundo pela esquerda, entra na diagonal, olha e passa pra Asensio, que só deu o tapa e mandou no cantinho!

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ASENSIO, DO TÍTULO DO REAL MADRID!

88' MUDA O REAL: Morata na vaga Kroos.

87' Festa já em Cardiff!

86' O Real vai conquistando sua 12ª taça!

85' MINUTOS FINAIS!

84' Agora é festa do Real!

83' EXPULSO, CUADRADO! Leva o segundo amarelo porque empurrou Sergio Ramos. Valorizou demais.

82' MUDA O REAL: Isco sai e entra Asensio.

81' PRA FOOOOOOOORA! Alex Sandro surge na área, testa e a bola chega a bater no pé da trave direita de Navas.

80' Dez minutos pra festa!

79' Juve não consegue fazer nada. Domínio total merengue.

78' Carvajal e Lemina se trombam e o lateral sente no gramado.

77' MUDA A JUVE: Dybala sai e entra Lemina.

76' MUDA AO REAL: Bale na vaga de Benzema.

75' Zidane chama Bale.

74' Torcida merengue canta que é o rei da Europa.

73' Real cozinha o jogo. Gasta o tempo.

72' Benzema faz fila pelo meio da área, rola pra Marcelo, que cruza na área e Cristiano escora por cima.

71' AMARELO, CUADRADO. Pegada em Cristiano Ronaldo.

70' MUDA A JUVE: Pjanic sai e entra Marchisio.

69' AMARELO, ALEX SANDRO. Carrinho matando contra-ataque.

68' Segunda etapa totalmente diferente do primeiro. É outro Real.

67' Enorme festa da torcida merengue! Campeão mais uma vez!

66' Juve é o time com mais vices no torneio europeu. Real vai vencendo a 12ª.

65' Agora a coisa apertou pro time italiano. Real faz a festa!

64' MUDA A JUVE: Cuadrado na vaga de Barzagli.

63' CAMPEÃO! Carvajal aciona Modric na linha de fundo pela direita, ele se estica, se mata, cruza fechado e Cristiano se antecipa pra matar o jogo!

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO TÍTULO DO REAL MADRID!

61' Diferente da primeira etapa, o Real está melhor. E se mantém na frente.

60' E QUE SORTE! Bate-rebate na entrada da área, ela sobra longe pra Casemiro. O brasileiro chuta, a bola novamente ia tranquila na mão do Buffon, pega em Khedira e entra no cantinho.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CASEMIRO, DO REAL MADRID!

58' PRESSÃO! Isco recebe na frente da área, bate, mas isola.

57' QUAAAAAAAAAASE! Marcelo cruza da esquerda, Cristiano surge por trás da zaga, mas não alcançou a bola.

56' Real adianta a marcação e a Juve se complica.

55' Higuain cruza da direita e a bola sai direto em linha de fundo.

54' Real mais solto. Usa mais as laterais e Juve com problemas pra marcar.

53' BUFFON!!! Modric mandou de fora da área, de canhota e Buffon pegou como um lorde.

52' Jogo travado. Muitas faltas nesse começo.

51' AMARELO, KROOS. Mandou Khedira na placa de publicidade.

50' Juizão chama o brasileiro, conversa e o jogo segue.

49' Dani toma pisão fora da bola de Marcelo e fica no chão. Entrada feia.

48' Bonucci toma uma pancada na cabeça e o juiz para. Fica sentindo.

47' TRAAAVADO! Isco passa nas costas da zaga, Marcelo passa, Barzagli fura o primeiro corte e trava quase na pequena área. Escanteio.

46' Vamos ver como será a postura do Real. E se a Juve manterá seu padrão de jogo.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Equipes retornam para a segunda etapa em Cardiff.

Sim, esse foi o gol de empate da Juventus.

Fique ligado que a segunda etapa promete demais!

Se ficar com esse placar, teremos prorrogação.

Juve foi melhor, dominou as ações, mas uma falha de recomposição e levou o gol. Mandzukic fez mágica e empatou logo depois.

47' Acabou!

46' Minuto final.

45' Casemiro arrisca de muito longe e não leva perigo.

44' Juve volta a se fechar. Real avança as peças.

43' Carvajal cruza da direita e Buffon sai firme da meta.

42' Marcelo x Dani Alves. Que duelo!

41' AMARELO, CARVAJAL. Carrinho por trás forte em Modric.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Jogo recomeça.

38' Croata da Juve sai para ser atendido. Deve retornar.

37' Dividida entre Carvajal e Mandzukic. Pior ao jogador da Juve. Fica sentindo no chão.

36' Bola cruzada por Dybala, Mandzukic subiu e atropelou a zaga.

35' Agora sobrou um cotovelo do Benzema em Pjanic. Segue pressão da Juve.

34' Dybala mete a canhota e carimba a barreira.

33' Navas preocupado em sua meta.

32' A falta é longa, mas Pjanic bate muito bem.

31' Dybala infernizando o Real. Modric levantou agora.

30' Isco cruza da esquerda, CR subiu livre e testou de orelha. Bizarro.

29' AMARELO, SERGIO RAMOS. Agora deu um tackle de futebol-americano em Dani Alves.

28' Agora foi Sergio Ramos quem sentou a bota em Dybala. Nada de cartão.

27' Festa gigantesca da torcida italiana!

26' MEU DEUS DO CÉU! Alex Sandro dá um tapa da esquerda, Higuain mata no peito, rola alta pra Mandzukic, que matou da entrada da área, de costas, e mandou de puxeta, na gaveta! Meeeeeu Deus do cééééu!

25' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO AÇO AÇO AÇO MANDZUKIC, DA JUVENTUS!

24' Juve tenta se recuperar em campo.

23' Dois erros ofensivos. Primeiro Khedira e Higuain bateram cabeça e perderam ótima chance. Na volta, Isco tropeçou na bola e também perdeu!

22' Juve vai precisar se soltar mais. Era melhor em campo.

21' E um detalhe do gol: chute iria na mão de Buffon, mas desvio em Bonucci matou o goleiro.

20' SIIIIIIIIIIIIIIIII! Contra-ataque do Real veloz, Benzema abre pra CR na direita. Ele recebe, passa pra Carvajal e se posiciona no meio. A bola é passada pra ele, que chuta de primeira e manda no cantinho do Buffon!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL MADRID!

18' TREEETA! Mandzukic e Sergio Ramos ficam testa-testa. Jogo pegando fogo.

17' Casemiro senta a bota em Pjanic e o juiz só ficou na conversa. Sorte do brasileiro.

16' Real começa a ocupar mais o setor ofensivo. Juve fechadinha.

15' Jogo fica mais cadenciado. Times se respeitam mais.

14' Carvajal recupera de Alex Sandro, mas com falta. Jogo parado.

13' Cruzamento de Marcelo, Benzema domina no peito, mas usa a mão na sequência e o juiz para o jogo.

12' AMARELO, DYBALA. Perdeu no domínio e atropelou Kroos.

11' Entrega da Juve nesse começa impressiona. Real mais na dele.

10' Bola longa pra CR7, ele cai, desaba e as vaias aumentam.

9' Dybala já mete uma caneta em Marcelo. E a torcida sente o clima!

8' Cristiano e Modric tentam trabalhar pela direita e a zaga afasta o perigo.

7' Real ainda não conseguiu passar do meio-campo. Impressionante!

6' NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAS! Juve põe pressão, a zaga afasta mal e Pjanic senta o pé da entrada da área. Navas voou e fez enorme defesa no cantinho!

5' É um clima impressionante! Cardiff pulsa!

4' NAAAAVAS! Pipita Higuain senta o pé de fora e o goleiro bateu roupa.

3' PRIMEIRA! Mandzukic cruza da esquerda, Higuain desvia e Navas pega firme.

2' É a grande decisão! É tudo ou nada!

1' Torcida italiana muito participativa. Canta alto.

0' COOOOOOOMEEEEEEÇOU!

A Juve com o uniforme tradicional. Camisa listrada em preto e branco, calção e meias brancas.

Real com seu segundo uniforme. Todo roxo com detalhes brancos.

Felix Brych, da Alemanha, é o patrão do apito.

Protocolo oficial de entrada. Amiiiiiiiigo.... que jogaço!

A taça chegou. Apareceu, foi mostrada e já retornou.

Mosaico na torcida italiana. Sensacional!

JUVENTUS E REAL MADRID SOBEM AO GRAMADO DO MILLENIUM STADIUM!

É....... A HORA CHEGOU!

Meu amigo, se prepare aí que a bola já já vai rolar! É a decisão, é o momento máximo, o fim da temporada, a chance de levantar a taça mais importante do Velho Continente.

Fim de festa! E os times já estão nos corredores de acesso!

Os maiores sucessos da banda são tocadas e é uma nostalgia enorme. A banda deu uma pausa recente em seus trabalhos.

Fogos, festa da torcida e muita empolgação com Black Eyed Peas.

Black Eyed Peas no palco da Champions. A festa de encerramento começou.

As equipes retornam aos vestiários. Momento final de preparação.

Menos de 20 minutos. O tempo tá passando. A hora tá chegando!

Torcida italiana dando show!

Muitos ex-jogadores das equipes presentes em Cardiff. A festa é completa.

Quase meia-hora para o início da grande decisão.

Equipes em campo para o aquecimento. Festa nas arquibancadas.

Juve com Buffon; Barzagli, Chiellieni, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Daniel Alves, Dybala, Mandzukic e Gonzalo Higuain.

JUVENTUS ESCALADA!

Merengues com Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

REAL MADRID ESCALADO!

A festa de abertura da final contará com uma banda de sucesso: Black Eyed Peas. A expectativa é de enorme festa e envolvimento dos mais de 60 mil torcedores que estarão presentes em Cardiff, no País de Gales.

Já o Real quer quebrar um tabu: desde o time do Milan do começo dos anos 90, nenhum time conquistou a Uefa Champions League por duas vezes seguidas. O Real venceu o Atlético de Madrid nas penalidades e tenta a 12ª taça europeia.

A Juve tenta manter uma sina interessante: de sete em sete anos um time italiano vencia a Uefa Champions League. A última conquista foi da Inter de Milão em 2010, quando venceu o Bayern de Munique. Naquele jogo, Diego Milito marcou os gols da vitória.

A preparação para a grande final já começou! O teto do estádio em Cardiff já está fechado e será nessa configuração pela primeira vez na história das decisões. A segurança também é algo gigantesco, após séries de ataques terroristas.

Seja bem-vindo, amigo leitor da VAVEL Brasil. É tarde de decisão, tarde do mais importante duelo europeu, o jogo Juventus x Real Madrid ao vivo que encerra a temporada 2016/2017: A final da Uefa Champions League!

Confira nosso pré-jogo especial: O topo 21 anos depois ou a hegemonia pela Duodécima: Juventus e Real fazem final da UCL

Acompanhe conosco aqui tudo da final a partir das 12h pelo horário de Brasília.

Isco x Dybala: importantes nos títulos nacionais, jogadores podem desequilibrar em decisão da UCL

Cardiff será o palco da final. A terra de Gareth Bale recebe a decisão e promete enorme festa!

Fique de olho Juventus x Real Madrid: Pjanic, meia: O carregador de piano. Poucos falam dele, mas a função no meio italiano, dando contensão, criando jogadas e sendo fundamental para ser o motor da Juve.

Fique de olho jogo Real Madrid x Juventus ao vivo: Isco, meia-atacante: Ele entrou na reta final da temporada e mudou a cara do time, com intensidade, criação e oportunismo que levou o Real à final.

O poderoso ataque madridista, liderado por Cristiano Ronaldo, será capaz de furar a defesa que só tomou apenas um gol (!) nas últimas seis partidas pela competição?

Casemiro, Kroos e Modric: o ponto de equilíbrio merengue

Apesar desta vasta vivência no torneio, o Real terá pela frente um adversário que vem lhe incomodando nas últimas edições. Em 2014/15, a Juventus eliminou a equipe espanhola na semifinal.

Erguendo o caneco neste sábado (3), a equipe madridista se transforma também na única equipe europeia a conquistar dois bicampeonatos na história da competição.

Keylor Navas chega à final da UCL no melhor momento de sua carreira

Considerando toda a história da Champions League, inclusive quando ainda se chamava Taça dos Campeões, o Real Madrid é a única equipe espanhola com um bicampeonato consecutivo.

Além disso, o retrospecto merengue em finais é simplesmente avassalador: são 11 títulos e apenas três vice-campeonatos.

O "Senhor das Copas", dono da maior e mais vencedora história na Champions League, quer aumentar ainda mais a sua sala de troféus. Será a 15ª vez que o Real Madrid tenta conquistar o continente, líder absoluto em participações na grande decisão.

Chiellini enxerga Juventus mais forte que em 2015 e endossa coro por Bola de Ouro a Buffon

Pelo lado merengue, Zidane também optou por fazer mistério e não deu indícios se escalará Bale ou Isco. Ao longo da semana, Bale demonstrou resignação com a possibilidade de não sair jogando, ao afirmar que ainda não está em sua condição física ideal. O treinador francês falou sobre "igualdade de condições", ao analisar as chances de cada equipe na grande decisão.

"Nós estamos prontos e preparados. Trabalhamos duro para chegar até aqui e também para conquistar a Liga, então estamos em boa forma. Não há pressão. Em nossas vidas como atletas/treinadores, estamos acostumados com esse fator. Sempre falam que o Real Madrid é o favorito em qualquer decisão, mas este não é o caso. Ninguém é favorito aqui, as duas equipes possuem 50% de chance".

Após acerto por naming rights, estádio da Juventus se chamará Allianz Stadium

Ao todo, são oito finais disputadas e apenas dois títulos ao longo da história. Cairá por terra o tabu de duas décadas?

O elenco juventino atual, montado e reforçado visando superar o doloroso vice em 2014/15, terá a responsabilidade de melhorar o retrospecto bianconero em decisões.

E é exatamente essa a missão juventina em 2016/17: brecar novamente a possibilidade de um bicampeonato, desta vez merengue.

O curioso é que, nessa ocasião, a Vecchia Signora freou a possibilidade da equipe holandesa conquistar o bicampeonato da Champions, tendo em vista que o Ajax havia vencido a competição em 1994/95.

A última vez que a Juve ergueu a taça mais importante da Europa foi na temporada 1995/96, quando bateu um forte Ajax na decisão.

A Vecchia Signora chega à decisão Juventus x Real Madrid embalada pela expectativa de fazer algo inédito em sua história: conquistar a Tríplice Coroa. Com os títulos da Copa Itália e da Serie A na temporada, a Juventus pode igualar o feito até então exclusivo da Internazionale de 2010, na Itália. Além disso, vencer a Champions League neste sábado encerraria o jejum de 21 anos sem conquistar o continente.

Juventus: a obsessão histórica pela Tríplice Coroa

Pelo lado bianconero, Allegri manteve o mistério, afirmando ainda não ter a escalação ideal definida. Sobre a partida, o Mister falou sobre a emoção de estar novamente em uma decisão europeia e afirmou que sua equipe precisará colocar "orgulho e coração" dentro de campo, assim que a bola rolar.

"É maravilhoso estar aqui, mas nós temos que acreditar que é possível levar para nossa casa este troféu. Será necessário muito equilíbrio e força mental. Trabalhamos durante a semana para consertar pequenas coisas, mas agora estamos prontos. No momento do apito inicial, precisaremos fazer tudo o que for possível para ganhar. Temos que colocar orgulho e coração em nossa performance".

Pelo lado espanhol para Real Madrid x Juventus ao vivo hoje, os escolhidos foram Sergio Ramos, Marcelo e Zinedine Zidane.

Três representantes de cada equipe participaram do último Media Day antes da decisão. Pelo lado da equipe italiana, falaram à imprensa Gianluigi Buffon, Daniel Alves e Massimiliano Allegri.

Buffon revela ter recebido propostas de Arsenal, Manchester United e City durante sua carreira

Para não arriscar lesões, ambos os times fizeram apenas treinamentos leves, visando principalmente o reconhecimento do gramado.

Os dois elencos fizeram nessa sexta-feira (2) suas primeiras atividades no gramado do Millenium Stadium, estádio que recebe a finalíssima.

Os italianos visam à conquista do título depois de 21 anos, ao passo que os merengues querem a Duodécima. As ruas da cidade, agitadas e abarrotadas de torcedores de ambos os finalistas, exalam ansiedade e expectativa para o pontapé inicial, que ocorre às 15h45.

Juventus e Real Madrid decidem neste sábado (3) ao vivo, em Cardiff, no País de Gales, o título mais desejado pelos clubes europeus: a Uefa Champions League.