Especiais La Liga 2016/17 Eibar: mais uma temporada regular, sem sustos e surpreendente

Buscando se estabelecer na primeira divisão, o Eibar começou mais uma temporada com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento. Após dois anos de luta contra o descenso, era hora de mostrar força e terminar na parte de cima da tabela.

José Luis Mendilibar

Com a manutenção do técnico José Luis Mendilibar e as contratações pontuais de jogadores como o zagueiro Florian Lejeune e o meia-atacante Pedro León, a equipe do País Basco tentava reverter a situação do final da temporada passada, quando conquistou apenas uma vitória nos últimos 14 jogos.

Início Promissor

E a temporada começou dando esperanças para a equipe. Com três vitórias nos primeiros sete jogos e um empate com o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, o time começava a ver com maior possibilidade a briga por posições melhores.

Apesar da goleada sofrida pro Barcelona por 4 a 0 na última rodada do primeiro turno, o Eibar terminava a primeira parte da competição na 10ª posição com 26 pontos, com grandes possibilidades de disputar vaga para a Uefa Europa League. Com sete vitórias, cinco empates e sete derrotas, a equipe mantinha uma boa regularidade. No Estádio Municipal de Ipurua, onde o time manda os seus jogos, foram apenas três derrotas, sendo duas delas pra Atletico de Madrid e Barcelona, que são totalmente aceitáveis.

Para um time que figurava apenas pela terceira vez na La Liga, chegar à metade da temporada no meio da tabela era motivo de muita comemoração. Lembrando que há dois anos o Eibar terminava o campeonato na 18ª posição, mas conseguiria se salvar do rebaixamento por causa do Elche, que foi punido por questões financeiras, sendo rebaixado no lugar dos armeros.

Regularidade para manter a boa forma

O início do segundo turno deu à equipe um ânimo ainda maior para brigar por vaga na UEL até o fim. Foram quatro vitórias nos cinco primeiros jogos, sendo três delas por goleadas (4 a 0 no Valencia, 4 a 0 no Granada e 3 a 0 no Málaga), demonstrando toda a qualidade da equipe. O trabalho de Mendilibar era visto dentro de campo, com a força e entrega dos jogadores em cada jogo.

As vitórias fora de casa contra adversários difíceis como Villarreal – jogo em que fez três gols na que era até então a melhor defesa do campeonato - e Celta, faziam do Eibar um time a ser respeitado e admirado.

Os números são o que melhor mostram a regularidade do clube durante a temporada. Nos 38 jogos, foram 15 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, marcando 56 gols e sofrendo 51. Estatísticas realmente boas para um time de investimento tão baixo, que acaba de iniciar a sua trajetória na elite do futebol espanhol.

Sem dúvida alguma uma grande conquista a ser festejada em Ipurua. Sendo ainda uma temporada de recordes quebrados. O 10º lugar é a melhor posição do time na primeira divisão, que também nunca antes havia conquistado os 54 pontos que conquistou nesta temporada.

As três derrotas nos últimos três jogos da competição impediram o time de disputar uma colocação melhor na tabela, mas não tiraram o brilho de toda uma temporada de um time batalhador, de muita técnica e um futuro promissor.

Engrenagens de destaque na máquina basca

Individualmente os destaques ficam por conta do meia e capitão Dani Garcia, que foi quem mais atuou pela equipe. Sergi Enrich também foi um dos grandes nomes desse time. O atacante disputou todas as partidas, sendo como titular ou como reserva, e foi o artilheiro do time com 11 gols.

O goleiro Yoel e o meia Kike García se destacaram na parte final da temporada, ganhando vaga no time titular após as lesões de Riesgo e Fran Rico. Custando 3.5 milhões de euros, sendo a transferência mais cara da história do clube basco, o atacante Nano Mesa se tornou a decepção da temporada, sendo o jogador menos utilizado de todo o plantel.

Excluindo o 15º lugar da primeira rodada, o Eibar se manteve durante toda a competição entre o 6º e o 11º lugar, sem correr riscos de rebaixamento.