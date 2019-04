Felipe Anderson exalta 'projeto ambicioso' da Lazio e comenta interesse do Manchester United

Um dos destaques da Lazio, o meia Felipe Anderson esteve na pauta de contratações do Manchester United. Segundo a imprensa italiana, o presidente do clube italiano, Claudio Lotito, soltou em fevereiro de 2016 que havia vendido o brasileiro à agremiação inglesa por € 60 milhões (R$ 265 milhões, cotação da época). Porém, a Lazio negou os rumores.

Em entrevista nessa segunda-feira (5) ao programa "Bem, Amigos!", do canal por assinatura SporTV, Felipe Anderson confirmou que recebeu sondagens em 2015. "Há dois anos, sim. Depois do meu segundo ano, que foi muito bom, tinha muita especulação. Acaba que o jogador começa a pensar muito, e o foco some um pouco. Então, nesses dois últimos anos, eu deixei com a minha irmã, que cuida das minhas coisas, e com os meus empresários", disse.

O jogador, no entanto, enalteceu o Manchester United. "Todo jogador sonha em jogar em um time como o United".

Na Lazio desde 2013, Felipe Anderson garantiu que, no momento, não pensa em mudar de clube, e deixou claro que só sairia do time laziale caso recebesse uma proposta que agradaria as duas partes.

"Estou curtindo as férias agora e não quero pensar nisso. Eu sei o trabalho que eu fiz e o que eu tenho que me fazer nas férias, me cuidar. Porque, se aparecer uma oportunidade, eu tenho que me apresentar muito bem. Então, tenho deixado isso tranquilo", afirmou o camisa 10, que ainda elogiou o 'projeto ambicioso' do time da capital italiana.

"A Lazio está com um projeto ambicioso de fazer um time bom. A gente sempre quer crescer, jogar em grandes campeonatos, jogar em alto nível, jogar para ganhar. Vamos conversar. Se eu for continuar ou não, que seja bom para os dois lados", ressaltou.

Felipe Anderson tem contrato com a Lazio até 30 de junho de 2020. Em 145 jogos pela equipe italiana, marcou 26 gols e distribuiu 33 assistências.