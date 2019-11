Ricardo Rodríguez chega à Itália e já fala como jogador do Milan: "Muito feliz de estar aqui"

Ao que tudo indica o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, do Wolfsburg, é o próximo reforço do Milan. O jogador suíço, de 24 anos, desembarcou nesta terça-feira (6) no aeroporto de Malpensa, em Milão, e já falou com a imprensa como atleta rossonero.

“Estou muito feliz de estar aqui. Força, Milan”, disse o defensor aos jornalistas presentes no local. Antes de o jogador aterrissar em solo italiano, o Milan postou um GIF no Twitter em alusão às letras iniciais do nome do lateral-esquerdo – RR –, seguido pela mensagem: “Está chegando”.

Segundo a imprensa italiana, Rodríguez vai realizar exames médicos na manhã desta quarta-feira (7), na clínica La Madonnina, antes de assinar contrato por quatro anos. O clube italiano deve pagar € 15 milhões, além de € 3 milhões em bônus, ao Wolfsburg. A negociação foi concretizada nesta semana após o CEO rossonero, Marco Fassone, viajar à Alemanha.

Ricardo Rodríguez chega ao Milan para assumir uma posição que não tem dono fixo. Na temporada que chegou ao fim, Luca Antonelli, Leonel Vangioni, Davide Calabria e Mattia De Sciglio atuaram pela lateral esquerda, mas nenhum deles convenceu o técnico Vincenzo Montella. De Sciglio encerrou a época como titular do setor, mas é criticado pela torcida rossonera e tem sido especulado na Juventus.

Rodríguez é o terceiro reforço do Milan neste mercado. Antes do atleta suíço, a diretoria milanista contratou o zagueiro Mateo Musacchio e o meio-campista Franck Kessié. Agora, o clube italiano deve ir atrás do lateral-esquerdo Andrea Conti, da Atalanta, do volante Lucas Biglia, da Lazio, e de um atacante. Os nomes de Álvaro Morata e Andrea Belotti são ventilados.

Storari renova

Em comunicado no site oficial, o Milan renovou nesta terça-feira (6) o contrato do goleiro Marco Storari até 30 de junho de 2018. O arqueiro, de 40 anos, chegou ao clube de Milão no início deste ano vindo do Cagliari, em uma negociação que levou o brasileiro Gabriel ao time da Sardenha. Ele não chegou a entrar em campo depois da transferência ao Milan.