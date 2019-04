Especiais La Liga 2016/17 Barcelona: decepções e um título de "consolo"

Novamente disputada até o final, terminou a temporada futebolística nos gramados espanhóis. Após cinco anos, a Liga ficou nas mãos do Real Madrid. Já a Copa do Rei, foi conquistada pela terceira vez consecutiva pelo Barcelona, algo que não acontecia desde os anos 50 na Espanha.

Os catalães inclusive lutaram até o final para ultrapassar o eterno rival, mas acabaram a temporada com o pior desempenho, no quesito títulos, da era Luis Enrique.

O comandante inclusive deixou a equipe azul-grená ao fim desta jornada. Seu substituto será Ernesto Valverde, ex-Athletic de Bilbao, que desde sua apresentação levantou apenas um objetivo para a época que vem: "Ganhar tudo!".

Pontos desperdiçados no início fizeram falta

Desde o início da temporada o clima foi estranho pelos lados da Catalunha. Apontado como o principal erro do Barcelona nos últimos anos, a equipe abriu mão de Daniel Alves, que transferiu-se para a Juventus; Claudio Bravo também deixou a meta da equipe, deixando a titularidade para Ter Stegen.

Para compor o elenco, chegaram Paco Alcácer, André Gomes e Umtiti. Os dois primeiros permaneceram sob desconfiança da imprensa e dos torcedores durante todo o ano, já o defensor, foi destaque positivo da equipe.

Vice-campeão em 2015, a Supercopa da Espanha teve foi um dos grandes momentos dos culés. Contra o Sevilla, duas vitórias com propriedade: 2 a 0 na Andaluzia e 3 a 0 no Camp Nou.

Destaques na Supercopa, Munir foi negociado; e Arda Turan deve deixar a equipe nesta janela

Pela Liga, a estreia foi contra o Betis, na Catalunha. Lionel Messi e Suárez desequilibraram, e o Barça goleou por 6 a 2. Na sequência veio a primeira pedreira. Em solo basco, Rakitic marcou o gol solitário da vitória diante do Athletic Bilbao. Mas foi na terceira rodada que as coisas começaram a complicar. E quando ninguém esperava.

O Barcelona recebia o Alavés, equipe basca que não disputava a elite espanhola há uma década. A equipe adversária havia derrotado os catalães apenas uma vez em sua casa, na temporada 1999/00. E o fato se repetiu: 2 a 1 Alavés no Camp Nou.

Acostumado com seu histórico recente de poucos tropeços, o Barcelona abusou deste problema em seu primeiro semestre. Mesmo obtendo a terceira melhor campanha da fase de grupos da Uefa Champions League (cinco vitórias e apenas uma derrota, para o Manchester City), na Liga a história foi diferente.

Na Copa, o Barcelona passou por Hércules e Athletic

Somente no turno da competição, os culés perderam para o Celta de Vigo e empataram em cinco oportunidades. Três delas compreensíveis, frente à Real Madrid, Atlético e Villarreal. E outras nem tanto, contra Málaga e Real Sociedad.

Decisivo na Copa do Rei, Neymar ficou por 11 partidas sem marcar (Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

Remontada levanta o conjunto catalão, que fica pelo caminho na Liga e na UCL

Mais consistente no segundo semestre, o Barcelona puxou um gancho desde a penúltima temporada da Liga, e alcançou uma marca de 11 partidas de invencibilidade.

Neste período, a equipe somou quatro vitórias na Liga e dois empates. Na Copa, eliminou com facilidade mais uma equipe basca, desta vez a Real Sociedad. E abriu caminho rumo à grande decisão. O adversário na semifinal foi o Atlético de Madrid. No agora saudoso Vicente Calderón, as equipes apenas empataram no duelo de ida. Na semana seguinte, o Barça sofreria uma de suas piores derrotas desta jornada...

O sorteio da Uefa colocou o Paris Saint Germain no caminho do Barcelona nas oitavas de finais da UCL. Na primeira partida na França, Di María comandou o passeio dos donos da casa, que surpreenderam o mundo com uma goleada arrasadora por 4 a 0. Deixando bem encaminhada a classificação. Como raras vezes se viu, imprensa e esportistas de todo o planeta optaram por não decretar que o PSG já estava na próxima fase. Talvez imaginando que apenas o Barcelona seria capaz de reverter tamanha vantagem.

A remontada histórica na Catalunha acabou sendo considerada por muitos a maior virada da história

Arrancando cinco vitórias consecutivas, o Barcelona não abateu-se com a goleada sofrida. Venceu o Atlético na partida de volta da Copa por 2 a 1, e garantiu-se na final. Sete dias depois, viria o duelo histórico.

Dia 8 de março de 2017. A data eterna. Quem presenciou a partida realizada no Camp Nou naquela noite jamais irá compreender como tudo aquilo ocorreu. De onde o Barcelona tirou fé, de onde tirou forças para reverter tamanha vantagem francesa?

Até os 88' o Barcelona vencia por 3 a 1. Precisava ainda de mais três tentos para alcançar o inalcançável. Mas a verdade e o fato é que o Barcelona conquistou a virada das viradas. Aplicou 6 a 1 diante do Paris Saint Germain. Neymar foi heroico e balançou por duas vezes as redes de Trapp. E o jovem Sergi Roberto se esticou todo para colocar o Barça nas quartas...

O lance mágico no Camp Nou (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

Infelizmente os momentos de glória foram interrompidos após a remontada. Logo no final de semana seguinte, Luis Enrique poupou alguns atletas, e o Barcelona sucumbiu diante do Deportivo La Coruña. Mais uma derrota. Mais um tropeço na conta.

A adversária nas quartas da UCL seria mais uma pedreira. Desta vez, a Juventus, pentacampeã italiana estaria na frente dos catalães. Antes da partida ida, mais um tropeço na Liga: derrota para o Málaga em La Rosaleda. Em Turim na sequência, a história se repetiria.

Mesmo eliminado nas quartas, Lionel Messi foi vice-artilheiro da UCL. Superado por Cristiano Ronaldo apenas na decisão em Cardiff

Tal como seu compatriota, outro argentino comandou mais uma massacre sobre os comandados de Luis Enrique. Paulo Dybala marcou duas vezes na vitória maiúscula da Velha Senhora por 3 a 0 em Turim. Novamente, muitos acreditavam em outra remontada. Mas ela ficou longe de acontecer. Italianos e espanhóis não saíram do zero no Camp Nou, e o Barcelona deixava a Uefa Champions League mais cedo.

Restava a Liga como grande atrativo na temporada. E o Barcelona foi cirúrgico: seis vitórias nas últimas seis partidas. Mas já era tarde. Nem mesmo o triunfo em pleno Santiago Bernabéu no último El Clásico da jornada impediu a conquista do rival, que também foi perfeito nas rodadas decisivas. Mas na Copa, não teve jeito. Deu azul-grená.

Na última partida de Luis Enrique no comando do Barcelona, os catalães encararam novamente o Alavés, desta vez no adeus do Estádio Vicente Calderón. Algoz nas primeiras rodadas da Liga, os alavezenses desta vez não conseguiram suportar a pressão culé, e o resultado foi conquistado nos últimos 15 minutos da etapa inicial.

Mesmo parando na trave catalã quando o jogo estava inalterado, o Alavés presenciou por mais uma vez o gênio Lionel Messi, que inaugurou o marcador aos 30' com uma linda batida da entrada da área. Para tentar manter a esperança de um nova zebra, Theo deixou tudo igual três minutos depois. Mas aos 45', Neymar, em impedimento, deixou novamente o Barcelona na frente. Um dos possíveis "cabeças" da barca catalã nesta janela de transferências, Paco Alcácer fez o terceiro.

3 a 1 Barcelona. Fim de primeiro tempo e fim de temporada com título para os culés...