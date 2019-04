Liberado pelo Wolfsburg, Benaglio assina com Monaco: "Estou animado com o elenco"

Após dez temporadas no Wolfsburg, o goleiro Diego Benaglio está de casa nova. Nesta sexta-feira (16), o Monaco oficializou a chegada do suíço que assinou contrato até 2020. O vínculo terá validade a partir de 1º de julho, quando abre a janela de transferências na Europa.

Sem espaço no clube alemão, o goleiro de 33 anos ficou na reserva para Koen Casteels. Liberado de seus últimos dois anos de contrato com os Lobos, Benaglio teve caminho livre para assinar com os monegascos. Na posição, terá a forte concorrência de Subasic. A expectativa é que o suíço atue na Copa da Liga e na Copa da França, onde o questionável De Sanctis jogou na temporada passada.

“É uma honra me engajar com o Monaco, atual campeão francês. Acompanhei o desempenho e os resultados da equipe ano passado, é um time muito forte. Segui também a temporada de Falcao e a evolução de Kylian Mbappé. Estou animado com o elenco. Vou fazer de tudo para trazer minha experiência e tudo o que posso para a equipe”, disse o goleiro em entrevista ao site oficial do ASM.

Vadim Vasilyev, Vice-Presidente e Diretor Geral do clube, também comentou a chegada do goleiro: “Estamos muito contentes em acolhê-lo. Diego ganhou vários títulos pelo Wolfsburg, como a Bundesliga. Ele também jogou a Euro 2008 e as Copas do Mundo de 2010 e 2014 com a Suíça. Ele vai trazer sua experiência para o grupo.”

Em todas as competições, Benaglio fez 321 partidas pelo Wolfsburg, conquistando a Bundesliga na temporada 2008/09 e a Copa da Alemanha em 2015. Pela Seleção, participou de 61 jogos. Sua carreira teve início no Grasshoppers. Em 2002 foi contrato pelo time B do Stuttgart. Atuou também pelo Nacional de Portugal, até assinar com os Lobos em 2007.

Diego Benaglio se tornará o quarto jogador suíço a atuar pelo Monaco nos últimos 40 anos, após Umberto Barberis, Marco Grassi e Patrick Müller.

Jordy Gaspar assina por três temporadas

Mantendo a filosofia de mesclar experiência com juventude, o Monaco também anunciou o acordo com o lateral Jordy Gaspar, que atua pela Seleção Sub-20 da França. É outro que chega sem custos, já que não renovou com o Lyon, seu antigo clube.

“Ele é uma jovem esperança francesa reconhecida por seu potencial e que vai encontrar aqui todas as condições para o progresso sob o comando de Leonardo Jardim”, disse Vadim Vasilyev.