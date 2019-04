Técnico da Austrália admite frustração com o empate: "Estamos decepcionados"

Em São Petersburgo, na Rússia, a Austrália enfrentou a seleção de Camarões nesta quinta-feira (22), em partida válida pela segunda rodada da Copa das Confederações. Com o empate em 1 a 1, ambas as seleções aguardam o resultado final de Alemanha e Chile para definir o futuro na competição.

Em entrevista ao fim do jogo, o técnico da seleção australiana Ange Postecoglou falou sobre a partida e admitiu o desapontamento com o gol sofrido no fim do primeiro tempo. "Nós controlamos grande parte do jogo. Mas obviamente eles (os camaroneses) foram muito bem nas transições e quando eles partem para cima são difíceis de parar. Mas, na maioria das vezes, controlamos o jogo e jogamos no nosso tempo, mas estamos decepcionados com o gol antes do intervalo que nós concedemos", desabafou o técnico.

Pela segunda partida consecutiva, a Austrália saiu atrás do placar e teve que ir buscar o jogo. Para Ange, os jogadores australianos merecem todos os créditos pelo poder de reação mostrado também neste jogo.

"Crédito aos jogadores. Nós tivemos menos descanso do que eles (os camaroneses), eles estavam de pé, mas nós ainda continuamos. Às vezes, o nosso último passe nos decepcionava um pouco, faltava um pouco de calma. Nós controlamos grande parte do jogo e anulamos a maioria das suas ameaças, eles são uma ótima equipe em transição e nos pegaram, mas na maioria das vezes os garotos foram bem", comentou.

Ainda sobrou tempo para o técnico elogiar o jovem grupo de jogadores da Austrália, em especial o defensor Alex Gersbach, de 20 anos, que fez uma boa partida. "Ele é um bom garoto. E nós temos alguns bons jovens que chegam. E Alex é um deles e continuaremos expondo-os a esse nível", disse Postecoglou sobre o jogador do Rosenborg Ballklub.

Milligan empatou o jogo em cobrança de pênalti (Foto: AFP / Kirikk Kudryavtsev)

Quem também falou sobre o jogo foi o capitão Milligan, que ressaltou como o empate pode ser positivo para um futuro aprendizado. "Eu acho que dominamos grande parte do jogo. Houve um pequeno lapso de concentração no final da parte final do primeiro tempo que nos custou hoje. Mas no geral, nosso desempenho foi muito mais completa do que no primeiro jogo. Vamos ver o nosso jogo novamente, tirar os pontos positivos dele e tentaremos vencer o Chile no domingo", disse o camisa 5, autor do único gol da equipe australiana.