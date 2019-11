Resultado Portugal x Chile na Copa das Confederações 2017 (0-0)

PORTUGAL X X X CHILE O O O

Encerramos aqui nossa transmissão. Desejamos uma ótima noite, uma grande semana e até a próxima!

Bravo defende as três batidas de Portugal e coloca o Chile na decisão!

O Chile está na final da Copa das Confederações!

BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVO!

Nani na bola....

Se Nani perder, Chile na final!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

Sanchez na bola!

Goleiro faz duas defesas iguais no canto direito!

BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVO!

João bateu...

Vai João Moutinho.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

Partiu Aranguiz....

Aranguiz pro Chile!

BRAAAAAAAAAAAAAAAAVOOOO!

Vai Quaresma....

Quaresma pra Portugal.

Vidal partiu, correu e..... GOOOOOL!

Vidal abre a série.

Quem começa é o Chile.

Vamos para as penalidades.

120' Acabou!

119' MUDA O CHILE: Fuenzalida na vaga de Isla.

118' MINHA NOSSA SENHORA, IMPRESSIONANTE!!!!! Chile trabalha bem, cruzamento da direita encontra Silva. Ele domina na área, rola pra Vidal e ele chuta de fora da área. A bola explode na trave esquerda, volta, Sanchez chuta o rebote da marca do pênalti, pega no travessão, desce e cai na mão do goleiro!

117' Portugal tenta sair pro jogo, mas Chile domina.

116' Vidal arrisca mal de fora e a zaga afasta.

115' MUDA PORTUGAL: Martins na vaga de André Gomes.

114' Juiz de vídeo comeu bola no lance do pênalti. Poderia anotar a falta na área portuguesa.

113' AMARELO, CEDRIC. Mata contra-ataque.

112' Silva recebe de Sanchez, põe na frente, é tocado e o juizão não marca pênalti.

111' MUDA O CHILE: Hernandez sai e entra Silva.

110' AMARELO, BRUNO ALVES. Cotovelo alto na marcação.

109' Eliseu apanha na meia-esquerda, pede falta e o juizão mandou seguir.

108' Quaresma cruza fechado e Isla afasta de cabeça.

107' Chile ainda pode mudar três vezes. Portugal, uma.

106' Empate leva aos pênaltis.

105' Segue o jogo!

É virar de lado e recomeçar.

105' Acabou.

104' Portugal tenta por pressão sem muita organização.

103' Empate leva aos pênaltis.

102' Um gol pode ser fatal. Times cautelosos.

101' Hernandez enfia pra Sanchez, mas nem com nitro na chuteira pra pegar.

100' MUDA PORTUGAL: Adrien Silva sai e entra João Moutinho.

99' Nani chuta, a bola desvia e fica com Bravo.

98' Outro cruzamento da direita e agora Vidal testa. A bola desvia e sobra no goleiro.

97' Vidal não alivia e levanta CR7. Mas tirou a bola. Escanteio.

96' Chi chi chi le le le na Rússia.

95' AMARELO, FONTE. Levantou Sanchez.

94' FOOOOOOOOORA! Sanchez começa a jogada com boa abertura na direita. Isla cruza na medida e Sanchez testa livre, tirando do goleiro. A bola queimou o pé da trave direita.

93' Portugal novamente começa mais intenso no ataque.

92' Quaresma manda na área, Bravo bate roupa e pega na sequência.

91' Quarto chute do André Gomes. Quarto erro.

90' Vamos lá!

Equipes se preparam e a bola vai rolar novamente.

Agora, prorrogação. Os dois times ganham mais uma substituição. Portugal pode alterar uma vez, enquanto Chile, duas.

Jogo finalmente acaba. Muito ruim.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' Times já se preparam para a prorrogação.

90' Vamos ter tempo extra.

89' Teremos mais três de jogo.

88' Cedric faz boa jogada pela direita, cruza e...isola.

87' Vamos encaminhando para a prorrogação.

86' Reta final de partida.

85' MUDA O CHILE: Vargas sai e entra Rodriguez.

84' Vargas erra o passe de 3m e mata ataque chileno.

83' MUDA PORTUGAL: Quaresma na vaga de Bernardo Silva.

82' Lançado, Vargas perde a bola e comete falta ofensiva.

81' Portugal roda a bola e Chile não dá espaço.

80' Bernardo Silva tenta atacar nas costas pela esquerda e perdeu a bola.

79' Chile troca passes sem aprofundar tanto no ataque.

78' Caso siga assim, teremos prorrogação.

77' São 40.855 pessoas em Kazan.

76' CR7 foi cruzar e mandou quase na torcida.

75' Vidal tenta enfiada prelo meio e manda na mão do goleiro.

74' Torcida chilena cresce em Kazan.

73' É um jogo muito ruim tecnicamente.

72' MUDA PORTUGAL: Nani na vaga de André Silva.

71' Elizeu foi lançar e..... mandou de canela pra quase fora do estádio.

70' FOOORA! CR7 recebe na direita, chuta cruzado e a bola desvia na zaga, quase matando bravo!

69' Até o momento são 16 faltas.

68' Tecnicamente é um jogo muito ruim.

67' Vargas arrisca de fora e manda sem perigo nenhum.

66' Jogo se torna nervoso e tenso.

65' Portugal tenta crescer na partida.

64' Eliseu recebe, gira e sofre falta de Vargas. Longa, mas frontal ao gol chileno.

63' Adrien foi inverter a bola.... E mandou um tijolo pra lateral.

62' Vidal tenta chute de fora e explode na marcação.

61' Sanchez quis levar sozinho e perdeu a bola.

60' Chile tem 59% da posse de bola.

59' Lembrando que empate teremos prorrogação.

58' Finalmente o jogo cresceu em emoção.

57' BRAAAVO! Na resposta, a bola sobra pra CR7 na esquerda. Ele ameaça, corta, puxa pra canhota e bate cruzado. Bravo seguro espalma.

56' RUI PATRÍCIOOOOOO!!!!!! Vargas vira uma puxeta do nada e quase surpreende o goleiro rival.

55' Chile começa a ter o domínio novamente do jogo.

54' Confusão na área chilena, Isla e Silva dividem no alto e português no chão.

53' FOOORA! Vidal surge pelo meio da zaga portuguesa, testa e manda por cima.

52' Cruzamento da direita, Bruno Alves foi dominar e.... se matou sozinho.

51' Medel puxa e comete falta lateral pra Portugal abter.

50' São dois amarelos pra cada time.

49' AMARELO, HERNANDEZ. Deixou o pé em dividida no meio.

48' Torcida chilena tenta levantar o ritmo do jogo.

47' Terceiro chute bizarro de fora da área de André Gomes.

46' Isla busca Vidal, mas em impedimento.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Esperamos que no segundo tempo tenhamos um jogo mais ofensivo e aberto.

Equipes marcam muito, mas Chile ainda é mais presente no ataque, ainda que erre demais.

Um primeiro tempo muito fraco, com muitos erros e poucas chances.

46' Fim de papo.

45' Minuto final.

44' Teremos mais um minuto.

43' Portugal se solta mais nesse finzinho.

42' AMARELO, ANDRÉ SILVA. Cruzamento da esquerda, um enroco na área chilena, muita confusão, o portugês pediu pênalti, os chilenos queriam toque de mão.... Que várzea!

41' Hernandez domina pela meia-direita e sofre falta.

40' Reta final.

39' CR7 tenta uma graça pela esquerda e Isla afasta.

38' Partida bem fraquinha nesse primeiro tempo.

37' André Gomes erra tudo que tenta. Impressionante.

36' Portugal se propõe a marcar e cede escanteio pela esquerda.

35' Chile encurrala Portugal.

34' Chutão de Isla quase deixa Vargas cara a cara com goleiro. Fonte afastou.

33' Adrien Silva e Fonte quase se matam sozinhos e Chile novamente assusta.

32' Portugal se fecha e espera o Chile, em melhor momento.

31' Portugal não consegue acionar CR7.

30' AMARELO, WILLIAM. Matou contra-ataque.

29' Chile segue melhor na partida;

28' ARANGUIZ..... Cruzamento da esquerda, Vidal desvia, mata a zaga e sobra livre para Aranguiz. Ele prepara o voleio de direita e bateu pra trás!!!

27' Jogo caiu muito de produção.

26' FOOORA! Isla cruza da direita, Aranguiz surge pra testar e assusta o goleiro rival.

25' Torcida chilena faz barulho em Kazan.

24' Jogo tem um nível técnico bem baixo.

23' Rui Patrício deu um chutão de canela. Quase entrega a paçoca.

22' AMARELO, JARA. Levantou André Silva.

21' Portugal avança no contra-ataque, põe pressão, mas Adrien Silva chuta mal demais.

20' Chile é mais presente no campo de ataque.

19' Meia chileno se recupera e o jogo recomeça.

18' Hernandez fica sentindo no chão e o jogo para.

17' Vidal arrisca de fora e Patrício apenas olha.

16' Beasejour tira o cruzamento e explode na marcação. Escanteio.

15' Chile começa a dominar mais o meio-campo.

14' Vidal tenta enfiada pra Vargas e Eliseu afastou como deu.

13' Vidal trava CR7 e livra Chile do perigo.

12' Portugal cruzando muito na área.

11' MINHA NOSSA... Jara e Diaz foram afastar chutão do goleiro português e quase se nocautearam. Do mesmo time. Bizarro.

10' E começou a ficar mais nervoso. Os times se provocam.

9' Vidal e Bruno Alves com aquelas gentilezas marotas.... Juizão não quer mais papo.

8' Outro chute de André Gomes, mas agora quase fora do estádio.

7' BRAAAAAAAAAAAAVO! Cristiano recebe na esquerda, cruza rasteiro, na medido e André Silva fechando de primeira. Bravo faz milagre!

6' IMPRESSIONANTE!!! Só porque eu falei, Sanchez meteu na medida pra Vargas. Ele saiu livre, mas demorou 500 anos pra chutar e Rui Patrício saiu no pé dele pra abafar o chute!

5' Chile ainda nem se quer passou do meio-campo.

4' Bernardo cruza alto, sem força, CR7 testa, mas sem força e direção.

3' Portugal começa forçando na marcação e pressionando.

2' André Gomes arrisca a primeira finalização e Bravo pega tranquilo no meio do gol.

1' Caso tenhamos empate, prorrogação e pênaltis.

0' E começou!

Portugal todo de vermelho.

Chile todo de branco.

O juizão será Alireza Faghani (IRÃ).

Protocolo sendo executado, cumprimentos, fotos e já já a bola rola.

Hino chileno à capela em plena Rússia.

Hino De Portugal.

Chile com Bravo; Isla, Medel, Jara, Beasejour; Diaz, Aranguiz, Vidal; Hernandez, Sanchez, Vargas.

Portugal com Ruí Patrício; Bruno Alves, José Fonte, Cristiano Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva, William, André Gomes, Eliseu, Cedric, Adrien Silva.

Protocolo de entrada iniciado. Música da Fifa toca e os times entram em campo.

Um vídeo com CR7 e Vidal é mostrado, combatendo o racismo no futebol e mundo.

Arena Kazan recebendo os últimos ajustes para o duelo de logo mais.

O técnico Tite está presente na Rússia para acompanhar as duas semifinais da competição.

Seja bem-vindo, amigo leitor da VAVEL Brasil. É dia de semifinal na Copa das Confederações 2017!

Nesta tarde, Portugal x Chile em directo se enfrentam em uma partida que promete demais pela alta qualidade das equipes. Acompanhe conosco à partir das 14h, no melhor tempo real da internet brasileira.

Por um lado, Cristiano Ronaldo e cia, que garantiram o título da Eurocopa. Do outro lado, Vidal e seus companheiros, que venceram as duas últimas edições da Copa América, contra uma Argentina de Lionel Messi.

Nesta terça, após não treinar com o elenco, o jogador apenas correu ao redor do gramado, na companhia do fisioterapeuta Antonio Gaspar.

Além dessa dúvida, o treinador já tem duas ausências confirmadas, Pepe, que está suspenso, e Raphael Guerreiro, lesionado sem previsão de volta.

Depois da partida, o novo reforço do Manchester City, usou as redes sociais para avisar que estava bem e agradeceu a preocupação.

O camisa 10 sofreu uma lesão no tornozelo direito, após marcar o gol diante da Nova Zelândia, na goleada por 4 a 0. O antigo jogador do Monaco, treinou separado dos jogadores nesta terça-feira, no CT do Rubin Kazan.

A seleção portuguesa garantiu a primeira posição no seu grupo e chega à semifinal com moral. Apesar disso, o técnico Fernando Santos ainda tem uma dúvida se poderá contar com Bernardo Silva, um dos principais nomes da seleção lusitana na competição.

Outro que falou sobre CR7 foi Marcelo Díaz, o meia chileno disse que a atenção será redobrada e que a seleção sabe que um “vacilo” pode custar a vaga na final.

Apesar de reconhecer que vai ter o atual melhor jogador do mundo como adversário nessa quarta-feira, Juan Antonio Pizzi, confirmou em entrevista coletiva que não terá nenhum esquema especial para tentar parar o astro português.

Quem vencer essa partida espera o confronto da quinta-feira (29), entre Alemanha e México para saber quem irá enfrentar na disputa pelo título.

As duas seleções garantiram a vaga na segunda fase de forma invicta. Portugal empatou com o México, venceu Nova Zelândia e Rússia. Já o Chile empatou com Austrália e Alemanha e venceu Camarões.

Nesta quarta-feira (28), Portugal e Chile entram em campo para a primeira semifinal da Copa das Confederações, às 15h, na Arena Kazan. O duelo coloca frente a frente provavelmente as duas melhores “gerações” desses países.