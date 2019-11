Resultado México x Alemanha pela Copa das Confederações 2017 (1-4)

Obrigado pela companhia, torcedor! Ficamos por aqui com a transmissão de México 1 x 4 Alemanha. Fique conosco, às 19h30 terá a transmissão, em tempo real, de Atlético Mineiro x Botafogo, pela Copa do Brasil.

Com dois gols de Goretzka, um de Werner e um de Younes, a Alemanha derrotou o México sem dificuldade, que teve Fabián marcando um golaço de honra.

FIM DE JOGO!! A ALEMANHA GOLEIA O MÉXICO E VAI PARA A DECISÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES!!

46' Após escanteio, Jimenez cabeceia para defesa de ter Stegen

46' PASSOU PERTO! Lozano toca pra Chicharito, que vira e chuta, a bola desvia na defesa Alemanha e passa muito perto do gol de ter Stegen

45' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DA ALEMANHA!! AMIN YOUNES!! O jogador do Ajax aproveita mais uma linda troca de passes e recebe de Emre Can para chutar rasteiro e cruzado no fundo do gol de Ochoa

44' FABIÁN MAIS UMA VEZ! O baixinho chega com perigo à defesa da Alemanha, que consegue afastar a bola no último suspiro

43' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO MÉXICO!!! QUE GOLAÇO DE FABIÁN!! México cobra a falta rápido, Herrera rola para frente e Fabián, de muito longe, chuta um pombo sem asa no ângulo de ter Stegen

A torcida em Sochi faz uma bonita festa com as lanternas de seus celulares

41' Lozano faz boa jogada pela direita mas Ginter corta o cruzamento pra escanteio

38' TER STEGEN!!! Layun cobra escanteio na cabeça de Rafa Marquez, que para em ter Stegen e o seu incrível reflexo!

Joshua Kimmich herda a faixa de capitão. Que momento!

SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai: Julian Draxler; Entra: Amin Younes

35' Jogo dá uma diminuída de ritmo. México não consegue avançar na forte defesa alemã e, até agora, os europeus não conseguiram encaixar outro bom contra-ataque

SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai: Lars Stindl; Entra: Julian Brandt

32' Chicharito literalmente joga sozinho. Dessa vez, ele até passou de Hector, mas não conseguiu passar de Ginter

30' NA TRAVE!! Raúl Jimenez acerta a trave após um cabeceio!

29' DRAXLER! O jogador do PSG faz uma linda jogada, dando um espetacular drible em Layún, driblando, mas na hora de chutar, recuou para Ochoa. Ele merecia o gol por conta da jogada!

28' O jogo da Alemanha, agora, é explorar os contra-ataques. Emre Can foi lançado e conseguiu o escanteio para a sua seleção

26' CARTÃO AMARELO para Emre Can, da Alemanha, por falta em Rafa Marquez

25' Lozano cria boa jogada pela esquerda mas chuta pelo lado da meta alemã

24' TER STEGEN! Chicharito acha Layun livre pelo lado direito. O jogador do Porto chuta alto e forte para boa defesa de ter Stegen

24' A Alemanha diminui o ritmo e permite que a seleção mexicana tenha a bola

SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai: Leon Goretzka; Entra: Emre Can

SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO: Sai: Jonathan dos Santos; Entra: Rafa Márquez

20' Marco Fabián chuta colocado pelo lado da meta de ter Stegen

19' Alemanha consegue um grande contra-ataque, Draxler tinha bola e tenou clarear para bater e sofreu uma carga do zagueiro mexicano. O juiz mandou o jogo seguir

18' QUASE!! O México finalmente encaixa uma troca de passes objetiva com Chicharito, Jiménez e Fabián, que acabou chutando pra fora

SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO: Sai: Giovani dos Santos; Entra: Marco Fabián

16' Werner é lançado em profundidade e, no mano a mano com Araújo, faz falta no zagueiro mexicano

15' Rudy bate de fora, a bola desvia na defesa mexicana e vai para escanteio

13' GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA ALEMANHA!! É DO ARTILHEIRO WERNER!! Uma linda troca de passes! Draxler toca nas costas da defesa mexicana para Hector, que toca para o lado para Timo Werner apenas completar para o gol

12' Chicharito consegue a bola na altura do meio campo, avança e joga tentando cavar uma falta. O juiz não foi na dele e mandou o jogo seguir.

10' Em cobrança ensaiada, Draxler chuta fraco no canto de Ochoa, que fez fácil defesa

8' CARTÃO AMARELO para Raúl Jimenez por falta em Goretzka em um contra-ataque alemão

7' POR POUCO!! Em velocidade, Goretzka toca para Stindl que lança para Werner entrar sozinho no lado direito de ataque. Ao correr, o atacante foi desequilibrado por Moreno e acabou chutando pra fora. O árbitro, porém, não marcou o pênalti

5' ter Stegen!! Chicharito puxa um contra-ataque de 3 jogadores mexicanos contra 2 alemães e toca para Jiménez, que demora muito pra driblar e chuta fraco em cima do goleiro

4' Na cobrança de escanteio, Jiménez desvia de cabeça mas a bola vai por cima do gol de ter Stegen

1' Assim como no primeiro tempo, a Alemanha começa pressionando a saída de bola mexicana. Dessa vez, Werner conseguiu pressionar Ochoa, mas não o suficiente para marcar o gol

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO EM SOCHI!

SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO: Sai: Javier Aquino; Entra: Hirving Lozano

Com uma incrível blitz nos 10 primeiros minutos, a Alemanha fez 2 a 0 com dois gols de Leon Goretzka. No decorrer da partida, o México se animou mas não conseguiu fazer o gol por conta de uma boa atuação defensiva alemã.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! A ALEMANHA VAI DERROTANDO O MÉXICO POR 2 A 0!

44' Herrera cobra falta pra dentro da área mas sem sucesso

41' Jiménez é lançado, domina bonito no peito, mas erra passe para Chicharito

40' O México vai pra cima da Alemanha na base dos cruzamentos para a área

39' Herrera cobra falta com efeito para uma boa defesa de ter Stegen, que afasta para escanteio com a ponta dos dedos

37' Com o crescimento de produção do México, Joachin Löw muda o esquema da Alemanha, que agora joga com duas linhas de 4 jogadores, em um 4-4-1-1.

35' PERDEU!! No contra-ataque, Giovani puxa e toca para Chicharito, que vence de Rüdgier e, ao tentar encobrir ter Stegen, chuta por cima do gol

34' QUASE! Alanís cochila e Stindl acha Henrichs sozinho no lado direito do campo, mas o lateral chuta pra fora

32' TER STEGEN!!! Bela jogada do México! Moreno toca para Chicharito, que apenas escora para Giovani dos Santos bater cruzado e parar em uma bela defesa do goleiro do Barcelona

31' Giovani dos Santos rouba a bola de Draxler na meia lua da grande área mas chuta para fora

29' Aquino tenta quebrar a solidez defensiva alemã com uma sequência de dribles, mas não consegue passar de Rüdgier

28' México finalmente consegue trocar passes no lado direito do campo mas Jonathan dos Santos dá um cruzamento para o espaço vazio do campo

27' Hector Herrera chuta de longe, a bola desvia na defesa mas Chicharito não consegue dominá-la na sobra

26' Stindl recupera a bola no meio campo mas erra o passe para Werner naquela que seria uma jogada promissora para a Alemanha

25' Giovani tenta achar o seu irmão Jonathan dentro da área mas a bola vai direto nas mãos de ter Stegen

24' BLITZ MEXICANA! O México tenta chegar mas todas as tentativas param na sólida defesa alemã

23' Layún cruza aberto em direção de Aquino, mas Henrichs corta pra escanteio

21' Aquino faz boa jogada e acha Alanís sozinho no lado esquerdo do campo. O cruzamento, porém, é muito ruim e a bola vai direto para o outro lado do campo

20' Chicharito tenta uma tabela com Jiménez dentro da área, mas o atacante do Benfica toca a bola nos pés de Rüdgier

19' Alanís lança bola para Giovani, que escora de cabeça para Chicharito, mas Ginter chega na hora certa para dar um corte providencial

19' Até aqui, a Alemanha se cria a partir de bolas nas costas de Oswaldo Alanís

18' OCHOA!!! Henrichs lança Werner de uma maneira precisa. O atacante do RB Leipzig, de cara a cara com Ochoa, para no goleirão mexicano

16' A Alemanha mais uma vez explora as bolas em profundidade. Dessa vez, Kimmich tentou achar Stindl sozinho, mas a defesa mexicana cortou para escanteio

15' Aquino até agora é a principal arma mexicana. Muito acionado, o jogador ainda não conseguiu dar um passe certo para achar um companheiro em condições de finalizar

14' Kimmich tenta lindo lançamento para Werner mas a bola vai na mão de Ochoa

11' Alanís chuta de longe para fácil defesa de ter Stegen

11' A seleção mexicana tenta mais uma vez. Dessa vez, o cruzamento de Jonathan pela direita é afastado por Ginter

10' Aquino faz jogada pela esquerda, cruza e Hector corta para escanteio

9' O México tenta responder: Layun faz bela jogada e toca para Jonathan dos Santos no aldo direito do campo. No cruzamento, a defesa alemã afasta a bola

7' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DA ALEMANHA!!! GORETZKA DE NOVO!! Timo Werner tem liberdade no meio campo e enfia linda bola para Goretzka, que chegou como elemento surpresa, para chutar cruzado e dobrar a vantagem alemã!

5' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA ALEMANHA!!! GORETZKA!!! Draxler lança Henrichs pelo lado direito, o jovem jogador cruza rasteiro e Goretzka chega batendo no canto, sem chances para Ochoa. Está aberto o placar!!!

4' Giovani rouba a bola de Henrichs, o México tenta construir uma jogada rápida, mas sem sucesso

3' Agora é a vez do México tentar apertar a Alemanha. Na base dos chutões, a seleção latina ainda não conseguiu levar perigo à meta de ter Stegen

1' A Alemanha marca a saída de bola do México com 7 jogadores. Mexicanos não conseguem sair jogando.

BOLA ROLANDO!! COMEÇA A PARTIDA!!

Vez do hino nacional do México

Hino alemão sendo executado em Sochi

Lembrando que quem vencer essa partida enfrentará o Chile na grande final da competição

MÉXICO CONFIRMADO! Ochoa; Alanis, Néstor Araújo, Hector Moreno, Layun; Javier Aquino, Jonathan dos Santos, Hector Herrera, Giovani dos Santos; Raul Jiménez, Javier Hernandez.

ALEMANHA CONFIRMADA! Ter Stegen; Kimmich, Rüdgier, Ginter; Hector, Rudy, Goretzka, Henrichs; Stindl, Werner, Draxler.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre México x Alemanha ao vivo no Estádio Olímpico de Sochi, valendo pelas semi finais da Copa das Confederações 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 15h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PROVÁVEL ALEMANHA: Marc-Andre ter Stegen; Matthias Ginter, Antonio Rüdgier, Shkodran Mustafi, Jonas Hector; Joshua Kimmich; Julian Draxler, Emre Can, Leon Goretzka, Lars Stindl; Timo Werner.

PROVÁVEL MÉXICO: Guillermo Ochoa; Oswaldo Alanís, Héctor Moreno, Néstor Araújo, Miguel Layún; Héctor Herrera, Jonathan dos Santos, Luis Reyes; Raúl Jiménez, Javier Hernandez, Javier Aquino.

O árbitro argentino Néstor Pitana será o responsável por apitar a partida, e terá os seus compatriotas Hernán Maidana e Juan Belatti como os seus auxiliares, junto com o taitiano Abdelkader Zitouni, que será o quarto árbitro.

FIQUE DE OLHO: vindo de uma grande temporada pela surpresa da Bundesliga, o RB Leipzig, o atacante Timo Werner, de 21 anos, vem aproveitando sua chance com a camisa da Alemanha até aqui e é um dos artilheiros da competição, com 2 gols, ao lado de Cristiano Ronaldo e Lars Stindl, seu companheiro de seleção.

FIQUE DE OLHO: maior artilheiro da história seleção, com 48 gols, Javier 'Chicharito' Hernández é o principal nome e a grande esperança de gols da seleção mexicana. Até agora, o atacante balançou a rede apenas uma vez para a equipe treinada por Juan Carlos Osorio.

A última e única, até agora, partida entre México e Alemanha na Copa das Confederações ocorreu na edição de 2005. Na partida válida pelo terceiro lugar, a seleção europeia se deu bem mais uma vez e venceu por 4 a 3. Os gols foram marcados por Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack e Robert Huth; Francisco Fonseca e Jared Borgetti marcaram pela seleção, na época treinada por Ricardo La Volpe:

A primeira partida oficial entre essas duas seleções ocorreu na Copa do Mundo de 1978, na Argentina. Os europeus derrotaram os latinos por um sonoro 6 a 0, em um jogo válido pelo Grupo 2 da competição. Confira os gols dessa ocasião:

A Alemanha teve pela frente Camarões no seu último compromisso da fase de grupos. Kerem Demirbay, com um golaço de fora da área, e Timo Werner, que marcou duas vezes, foram os principais responsáveis pela construção do resultado. Vincent Aboubakar completou o placar para a seleção africana. É importante ressaltar que a atual campeã mundial está invicta há 13 jogos - sua última derrota foi na semi-final da Eurocopa de 2016.

A última partida do México foi marcada por uma grande virada e um gol de Hirving Lozano, a principal revelação da seleção, que teve Néstor Araújo completando o placar de 2 a 1 contra a dona da casa Rússia. Aleksandr Samedov marcou o tento da equipe adversária.

Os europeus, por sua vez, foram os primeiros colocados do Grupo B, com sete pontos, superando o Chile, que ficou com cinco. As partidas da Alemanha foram 3 a 2 contra Austrália; 1 a 1 contra o Chile e 3 a 1 contra Camarões, que ficou na última colocação da chave.

A seleção mexicana se classificou em segundo no Grupo A com os mesmos sete pontos da primeira colocada, Portugal, perdendo para a seleção europeia no critério de saldo de gols (+5 contra +2). Os resultados do México foram: 2 a 2 contra Portugal; 2 a 1 contra Nova Zelândia e 2 a 1 contra a anfitriã Rússia.

Já a Alemanha chegou à Rússia por ser a atual campeã da Copa do Mundo de 2014. No Brasil, a Die Manschaft derrotou a Argentina na final, no Maracanã, e conquistou o seu quarto título mundial e o direito de disputar essa Copa das Confederações.

O México teve o direito de disputar a competição por ser o vencedor da Copa Ouro de 2015 e ter vencido a seleção dos Estados Unidos (vencedora da Copa Ouro de 2013) em um playoff que definiria qual seria o representante da CONCACAF no torneio.

Esse será o segundo confronto dessa fase de semi final da competição. No primeiro jogo, o Chile derrotou Portugal nos pênaltis por 3 a 0, após um empate de 0 a 0 no tempo normal mais prorrogação. O goleiro Claudio Bravo foi o grande destaque da partida, sendo decisivo nas cobranças na marca da cal.