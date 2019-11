Napoli confirma contratação do argelino Ounas, ex-Bordeaux

Nesta segunda-feira (3), o Napoli confirmou sua primeira contratação para a temporada. Trata-se do atacante argelino Adam Ounas, de 20 anos, que defendia o Bordeaux. O romeno chegou hoje a Nápoles, e deve nesta terça-feira (4) ir a Castelvolturno, onde se localiza o centro de treinamentos dos azzurri partenopei, para treinar com seus novos companheiros. Segundo a imprensa italiana, o acordo é por volta de € 10 milhões (R$ 37,5 milhões), com um contrato de duração de cinco anos, até o verão de 2022.

A contratação foi concretizada após encontro entre jogador e dirigentes no Hotel Vesuvio, em Nápoles. Ao site CalcioNapoli24, Ounas declarou "estar feliz por estar aqui", e completou com um "força, Napoli". No Twitter, o presidente napolitano, Aurelio De Laurentiis, anunciou a contratação do atacante argelino.

Adam Ounas nasceu em Chambray-lès-Tours, no interior da França, em 11 de novembro de 1996. Filho de pais argelinos, entre eles, o pai ex-goleiro, Hadji Ounas, começou a jogar no Tours aos quatro anos, e só deixou o clube pra jogar no Châteauroux. Depois de passagens pelo clube local Ouest Tourangeau, ele foi descoberto por Yannick Stopyra, observador do Bordeaux, e jogador da seleção francesa na Copa do Mundo de 1986.

Em 2013, selou sua ida definitiva ao Bordeaux, e após passagem pelo time B entre 2013 e 2015, Ounas estreou pelo time profissional em outubro de 2015, marcando seu primeiro gol logo na estreia, em partida que terminou com derrota fora de casa para o Lorient, por 3 a 2. Começou aos poucos a se destacar, e na primeira temporada teve 30 jogos e marcou 6 vezes. Foi uma das boas surpresas da temporada 2015-16, problemática para os girondinos, que terminaram a temporada na 11ª posição, muito longe das copas europeias.

Na última temporada, teve os mesmos 30 jogos, saindo muitas vezes do banco, preterido em relação ao destaque do time, o brasileiro Malcom. Em 2016-17, fez poucos gols, marcou quatro vezes, e deu apenas duas assistências, mas contribuiu para a classificação do time para a Uefa Europa League.

Ounas era cortejado por clubes como Chelsea. Ele foi procurado com mais força por Zenit e Roma.

Sua carreira em seleções ainda é recente, inicialmente tendo escolhido a seleção sub-20 francesa, mas em seguida, passou a defender a seleção argelina, onde no ano de 2016 foi convocado pelo técnico espanhol Lucas Alcaraz para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo diante da Nigéria.

Embora tenha um número baixo de gols comparado a outros atacantes do elenco, e de ter alguns problemas de indisciplina, era muito observado pelas suas melhores características. O fato de ter jogado pelos dois lados do campo e pelo centro no Bordeaux, ser driblador e ter um bom chute de longa distância acabou fazendo a fama do jovem argelino.