Aston Villa inova e anuncia zagueiro John Terry pelo WhatsApp

O Aston Villa encontrou uma maneira inovadora para anunciar a contratação do zagueiro John Terry, ex-jogador do Chelsea, nesta segunda-feira (3). Para isso, criou uma conversa bem-humorada no WhatsApp dos Villans, adicionando o jogador ao grupo. O reforço da equipe da segunda divisão da Inglaterra (Championship) usará a camisa 26, a mesma que usou enquanto jogava pelos Blues.

Buscando algo diferente para informar sobre a contratação de Terry, o marketing do Aston Villa simulou um grupo entre os principais integrantes dos Villans. O dono da equipe, Tony Xia, enviou mensagens enigmáticas a fim de dizer que o negócio estava 100% fechado. Steve Bruce, técnico, pediu mais clareza, e então Xia adicionou o zagueiro à conversa, que foi bem-recebido pelos outros jogadores. Terry se mostrou feliz por estar no time, e foi otimista ao falar sobre a subida para a Premier League. Veja o vídeo, publicado no Facebook do clube:

Terry jogou por duas décadas no Chelsea, mas saiu na última temporada, pois seu contrato expirou no dia 30 de junho. Agora, é jogador do Aston Villa por um ano, podendo receber cerca de £ 4 milhões (em torno de R$ 17 milhões) caso a equipe suba para a primeira divisão na próxima época.

O zagueiro não quis renovar com o time de Londres, e partiu para uma nova aventura, como afirmou na sua primeira entrevista pela equipe: "Fiquei 22 anos no mesmo clube, e foram anos incríveis. Estou muito orgulhoso disso, mas estou em um novo capítulo da minha vida e da minha carreira. Desejo tudo de bom ao Chelsea, mas meus pensamentos estão todos aqui".

Ele também falou sobre a disputa da Championship, e projetou uma ótima temporada no Aston Villa, buscando a ascensão para a primeira divisão: "Nossa ambição é voltar à Premier League. É um grande clube, o Villa Park é um dos melhores estádios do país e temos um bom grupo de jogadores. Estou ansioso para começar e espero ajudar o elenco a conquistar algo especial".

O técnico Bruce se mostrou contente com a contratação do experiente zagueiro, que já defendeu a seleção inglesa, sendo capitão em várias oportunidades: "Adoraríamos se tivéssemos o contratado com 26 anos, e não 36", brincou. "Ele está em excelente forma, e será útil no vestiário e ao time inteiro. (...) Alguém do tamanho de Terry com certeza custa uma boa quantia, mas ele vale cada centavo gasto".

Com a chegada de John Terry, o Aston Villa almeja uma temporada melhor que a última, em que terminou a Championship na décima terceira colocação, longe de subir para a primeira divisão.