Destaque na última temporada, Bayer Leverkusen renova contrato do jovem meia Kai Havertz

Uma das maiores promessas do Bayer Leverkusen na década permanece entre os Leões por mais cinco temporadas. O vínculo contratual entre equipe e o jovem meia Kai Havertz foi assinado nesta segunda-feira (4) e o atleta mais novo da história do clube a disputar uma partida profissional segue por mais cinco temporadas, até a metade de 2022. Havertz tem apenas 18 anos e conquistou a Bundesliga Sub-17 com o clube.

"Com Kai Havertz, mais uma vez trouxemos um jovem jogador promissor até nosso primeiro time da equipe. Isso se encaixa completamente com a nossa estratégia de tentar pavimentar uma forma direta para nossos jovens talentosos da Academia Kurtekokken até a Bay Arena. Kai Havertz e Benjamin Henrichs representam o nosso conceito bem sucedido de desenvolver nossos jogadores caseiros em excelentes jogadores na Bundesliga", comentou o CEO da equipe, Michael Schade.

Outro que também comentou a renovação do jovem talentoso meia com a equipe foi o ídolo e atual diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Rudi Völler. "Kai tem qualidades especiais e, além disso, também é abençoado com uma maturidade que o eleva acima de outros jogadores de sua idade. Ele tem habilidade técnica, é capaz de marcar e é bom no ar. Depois de um ótimo começo no futebol profissional, queremos continuar a apoiar o desenvolvimento de Kai. Ele tem um enorme potencial que se desenvolverá nos próximos anos", disse Völler.

Foto: TF-Images|Getty Images

Para o jogador, assinar um contrato profissional de longa duração com o Bayer Leverkusen é motivo de satisfação e orgulho, além de evidenciar o resultado de seu intenso desempenho ao longo de suas atuações nas categorias de base.

"Eu trabalhei por esse momento nos últimos anos. Sinto a satisfação e o orgulho do grande. Estou feliz por finalmente ser parte de tudo depois da última temporada - em que eu ainda tive que terminar os estudos. Já tenho meus níveis A e um contrato profissional no Bayern - isso é ótimo", falou.

Na última temporada, Kai Havertz disputou 40 partidas pelo Bayer Leverkusen, tanto nos juvenis como nos profissionais. Foram seis gols e sete assistências, o que o destacou tanto no clube como pessoalmente, embora a temporada dos Leões tenha sido aquém do que se espera, com as possibilidades de rebaixamento dizimadas na penúltima rodada. Na temporada 2017-2018, a ser iniciada no próximo mês de agosto, o time vai disputar a Copa da Alemanha e a Bundesliga.