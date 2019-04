Ex-ponta do Chelsea, Canoville diz que Chelsea precisa contratar substituto para Diego Costa

Com especulações de saída de Diego Costa, após receber SMS do treinador Antonio Conte dizendo-o que não contaria mais com o atleta, o atacante foi deixado de fora da lista de jogadores que viajaram para a Ásia, onde acorrerá a primeira parte da pré-temporada dos Blues. Desde então, o espanhol esteve vinculado com o retorno ao Atlético de Madrid. Paul Canoville, ex-ponta da equipe londrina, disse me entrevista à TV britânica Sky Sports que a agremiação precisa ir ao mercado para trazer um novo centroavante, visto que a saída do camisa 19 seria uma perda para o time.



De acordo com Paul, a situação acaba por se agravar cada vez mais, seja por Costa ser especulado em retorno à Espanha, ou as mensagens óbvias que o treinador italiano manda ao jogador. "É preocupante, porque o Chelsea precisa de um atacante para o lugar. Se Diego Costa sair, vai deixar o Chelsea mais fraco e com menos elenco no poder de fogo ofensivo. Hazard acabou se machucando também e não estará pronto pro começo da temporada, o que piora", disse o aposentado.



"O Chelsea até trouxe alguns jogadores para a posição, mas é uma situação que precisa-se melhorar porque no momento, temos Batshuayi e Remy como nossos principais atacantes. E é do conhecimento de todos que, na Premier League, precisa-se de um atacante que seja capaz de segurar a bola na frente e finalizar bolas para o fundo das redes", analisou. É do conhecimento da imprensa britânica que Remy pode estar de saída, tendo Everton, Southampton e Olympique de Marseille nas costas do francês.

Canoville ainda deu palpites sobre o que os Blues devem fazer para substituir Diego, caso saia mesmo da equipe. "Sabe-se que Chelsea tem sido ligado a contratações de Aubameyang e Morata, mas os clubes de fora estão pedindo muito dinheiro para os ingleses por esses jogadores, sendo que nem se sabe o quão bem eles devem ir na Premier League. Morata nem teve tantas partidas como titular no Real Madrid, então pode chegar um pouco fora de ritmo e o Chelsea precisa de um atacante pronto para o sistema de jogo e que possa recuperar a forma ainda na pré-temporada", finalizou.