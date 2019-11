Resultado Manchester United x Manchester City na Champions Cup 2017 (2-0)

A transmissão vai acabando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam a vitória do Manchester United por 2 a 0 sobre o City conosco! Um abraço e até a próxima!

Confira os dois gols do confronto:

Por outro lado, o City não soma nenhum ponto no seu primeiro jogo de pré-temporada. O time de Guardiola jogará contra o Real Madrid na próxima quinta-feira (27) em seu próximo compromisso.

O United agora conquista os três primeiros pontos na Champions Cup 2017 versão dos Estados Unidos, e retorna a campo contra o Real Madrid no próximo domingo (23).

90+2' FIM DE PAPO NO NRG STADIUM! O Manchester United vence o rival Manchester City por 2 a 0, com vitória construída ainda no primeiro tempo, tendo sido feita por gols de Lukaku e Rashford.

90' Mais dois minutos!

83' Bola alçada para Jesus, mas o brasileiro não conseguiu alcançar.

77' Jogada importante na área do City é para por impedimento. Éderson acabou fazendo três defesas na jogada parada.

SUBSTITUIÇÕES NO MANCHESTER UNITED: Saem: Valencia e Lingard. Entram: Fosu-Mensah e Pereira.

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY: Sai: Foden. Entra: Zinchenko.

72' Foden tenta encobrir Romero, que saíra errado do gol, mas o jogador do City não conseguiu acertar o gol.

70' Partida ganha temperatura morna no momento, com os dois times diminuindo seus ritmos de jogos.

66' City chega pela primeira vez no segundo tempo com jogada pela direita. Cruzamento visando chegada de Jesus acaba sendo desviado pela zaga.

SUBSTITUIÇÕES NO MANCHESTER UNITED! Saem: Rashford, Mkhitaryan e Herrera. Entram: Martial, Carrick e Fellaini.

63' Lukaku arriscou chute sem ângulo, mas bola bate na rede pelo lado de fora.

60' Posturas aos poucos vão mudando. Agora, o United tenta trabalhar mais a bola quando a tem nos seus pés.

55' CARTÃO AMARELO PARA MANGALA!

52' NA TRAVE! Lukaku arrisca chute colocado e forte da entrada da área, mas bola explode no travessão.

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY PARA O SEGUNDO TEMPO: Saem: Kompany, Adarabioyo, Agüero, Roberts, Touré, Sterling e De Bruyne. Entram: Jesus, Sané, Mangala, Diaz, Nasri, Otamendi.

SUBSTITUIÇÕES NO MANCHESTER UNITED PARA O SEGUNDO TEMPO: Saem: De Gea, Lindelöf, Smalling e Blind. Entram: Romero, Bailly, Jones e Darmian.

50' Chute colocado vindo de fora obriga Éderson a saltar para fazer defesa para escanteio.

48' Segundo tempo começou mais morno que no primeiro, dadas as várias substituições realizadas pelas duas equipes.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O United dá a saída.

Os dois times estão usando badges com abelhas em seus uniformes, significando que estão juntos contra o terrorismo, não esquecendo as vítimas do ato terrorista em Manchester meses atrás. Este é o primeiro jogo entre as equipes desde o ocorrido.

A proposta de jogo dos dois clubes foi bem clara conforme a partida foi se desenvolvendo. Enquanto o City manteve sua proposta de passes curtos, tentando chegar no terço final do campo tocando a bola, o United tentava se aproveitar as bolas longas, diretas e contra-ataques rápidos, puxados por Lingard ou Rashford. Por enquanto, a proposta do lado vermelho tem dado certo.

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Gols de Lukaku e Rashford dão a vantagem para os mandantes do jogo.

41' CARTÃO AMARELO PARA YAYA TOURÉ! Por falta em Mkhitaryan.

38' A dupla que Mourinho quer jogar está dando certo! Rashford recebe bola pela direita e apenas tem o trabalho de tirar de Éderson num chute cruzado, pra ampliar o placar.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO MANCHESTER UNITED!! MARCUS RASHFORD, EM NOVO CONTRA-ATAQUE!!!

36' Em um passe longo, direto, Lukaku conseguiu chegar primeiro do que Éderson, que saiu da área pra chegar na bola. O belga conseguiu o toque para tirar do goleiro e chutou, ainda que sem ângulo, pra abrir o placar com um gol aberto.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO MANCHESTER UNITED!!! ROMELU LUKAKU É O NOME DA FERA!!!

35' De Bruyne tenta cruzamento pela direita, mas Agüero não conseguiu alcançar a bola, ficando para De Gea.

32' PROVIDENCIAL! Kompany intercepta passe que chegaria para Lingard na direita, em contra-ataque que poderia ser mortal.

31' No fim da última jogada, Patrick Roberts reclamou de ser puxado pela marcação.

30' QUE PERIGO!!! Roberts recebe bola dentro da área, tira da marcação e consegue o chute, bloqueado por Smalling. Sterling, no rebote, tenta novo arremate, mas o mesmo zagueiro estava lá para desviar.

27' Pogba cobra falta, mas Éderson não tem dificuldades para fazer a defesa.

26' Falta frontal para o United cobrar!

24 'UUUUUHHHHH!!! De Gea se joga para salvar chute alto desviado de Sterling.

23' Herrera arrisca chute d fora, mas Éderson, bem colocado, faz a defesa.

20' Até o momento, a proposta do City é chegar com passes curtos, enquanto que o United é aproveitar os diretos. Até o momento, ninguém chegou a nada em termos de gols.

18' City retorna a trocar passes no primeiro e segundo terços do campo.

17' Rashford tenta chute de fora, mas acaba pegando errado na bola e a redonda vai para fora.

16' Sequência de cruzamentos via escanteio mal sucedida para o City.

14' Pogba tenta um lançamento longo, mas impedido. Zaga estava atenta também.

11' UUUUUHHHHH!! Foden chegou pelo meio, avançou com a bola, abriu espaço e arrematou visando o gol, mas a bola passou à esquerda de De Gea, próximo da trave.

10' Roberts tenta jogada pela direita, cortando para dentro, mas sem sucesso.

8' United tenta jogada na entrada da área, onde Rashford arrisca um chute bloqueado. Na sequência, Mkhitaryan tentou cruzamento rasteiro, mas Éderson ficou com ela.

7' A primeira defesa de David De Gea aconteceu quando Sterling trabalho individualmente pela esquerda, abriu para a perna direita e arriscou, fazendo o espanhol a cair para encaixar o esférico.

5' Manchester City agora busca circular mais a redonda, trabalhar ela na busca de encontrar espaços falhos na marcação do rival.

3' UUUUUHHHHHH!!! Ander Herrera arrisca chute de fora da área e obriga Éderson a fazer a primeira defesa com a camisa do Manchester City!

2' No outro lado do campo, o mesmo quase acontece, porém o número de jogadores vermelhos para fazer a pressão são menores.

1' Manchester United busca sair jogando do seu campo de defesa, mas a pressão alta do City obriga ao time de Mourinho a sair no 'chutão'.

0' ROLA A BOLA PARA O MANCHESTER DERBY! O City dá a saída.

Tudo pronto para o confronto!

Já o time de Pep Guardiola está escalado com os seguintes nomes: Ederson; Adarabioyo, Kompany, Fernandinho, Walker; Touré, Foden; Sterling, De Bruyne, Roberts; Agüero.

Mandante, o United vem a campo com: De Gea; Valencia, Lindelöf, Smallng, Blind; Herrera, Pogba, Mkhitaryan; Rashford, Lingard, Lukaku.

Faltando alguns minutos para o início do primeiro Manchester Derby fora do Reino Unido, os times já estão escalados para o embate.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora, conosco, o jogão entre Manchester United e Manchester City ao vivo, pela International Champions Cup 2017, versão dos Estados Unidos. A partida acontecerá no NRG Stadium, em Houston e tem início programado para às 23h05.

Palco do Super Bowl LI, o NRG Stadium, em Houston, no Texas, tem capacidade superior a 71 mil torcedores, podendo proporcionar uma grande atmosfera para o clássico inglês.

FIQUE DE OLHO: Gabriel Jesus, atacante do Manchester City. Chegou em janeiro no clube e pulou todo o famoso processo de adaptação na Premier League. Os números chegam a assustar, tendo sete gols e quatro assistências em dez partidas, tendo uma média superior a um em participações efetivas de tentos. Lesões atrapalharam o caminho, que poderia ser mais longo, mas agora terá toda uma temporada pela frente.

Foto: Ian Walton / Getty Images

FIQUE DE OLHO: Romelu Lukaku, atacante do Manchester United. Por enquanto, este é o principal nome da pré-temporada dos Red Devils em termos de assédio. Todos no clube afirmaram que ele trará muito sucesso ao United, sendo parte fundamental do processo de glória. Ander Herrera chegou até a dizer que ele entregará muito mais do que gols à agremiação.

Foto: Shaun Clark / Getty Images

Vincent Kompany, zagueiro e capitão do City, participou da entrevista coletiva junto ao seu técnico, Pep Guardiola, visando o dérbi. E falando exatamente do clássico, o belga foi contundente ao dizer que 'não tem como jogar um jogo amistoso no Manchester Derby'. "Por outro lado, temos que pensar neste jogo como uma preparação, e nunca esquecer disso", complementou.

Para os Sky Blues, apenas Ilkay Gündogan está de fora com uma lesão no joelho, e só deve voltar em agosto. No dia 12 de julho, ele declarou que 'estaria 70% recuperado'.

Diferente dos rivais, o City fez quatro contratações até então para a nova temporada, tendo gastado € 163 milhões em chegadas de Bernardo Silva, Éderson, Douglas Ruíz (ex-Vasco) e Kyle Walker.

Este será o primeiro jogo para o Manchester City na pré-temporada, que se prepara em apenas quatro deles para a nova época. Esse período 'maior' de preparação pode ter sido ideal para que as ideias de Pep Guardiola sejam efetivadas.

Nos outros dois amistosos, José Mourinho mudou o time em maioria no intervalo, dando 45 minutos no máximo para os jogadores. Contudo, o plano não será mais esse para o restante dos jogos. "Tentarei misturar um pouco mais as coisas, colocando alguns jogadores para jogar 60 minutos contra o City e outros 30, mas, contra o Real Madrid, o inverso acontecerá - os que jogaram 30, jogarão 60 e vice-versa", revelou.

Em notícias sobre o United, Juan Mata não deve estar presente para o jogo, depois de sentir um desconforto no tornozelo na partida contra o Real Salt Lake. Mourinho disse que é um problema para 'uma semana ou alguns dias'. Darmian também sofreu uma pancada no supracitado jogo, em que também teve de sair, mas o técnico português falou que não era importante. O italiano treinou com os outros jogadores na terça-feira (18).

A equipe chega para o confronto com duas contratações pontuais neste verão europeu, sendo Romelu Lukaku e Victor Lindelöf. Ambos devem ser testados no clássico e poderão sentir um gostinho do dérbi.

Mandante, o Manchester United já fez outros dois amistosos nesta pré-temporada, em vitórias sobre Real Salt Lake por 2 a 1 e Los Angeles Galaxy por 5 a 2. Este, porém, será o primeiro teste real para os Red Devils na preparação para a próxima temporada.

O Manchester Derby em questão será o primeiro fora do Reino Unido, o que dá uma pitada a mais para a rivalidade entre os dois times.