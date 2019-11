Klopp se surpreende com valores de possível negociação de Neymar: "Não é deste planeta mais"

Neymar no Paris Saint-Germain? Esse foi o assunto mais comentado no mundo do futebol nesta semana. Com a informação de que o clube francês estaria disposto a pagar incríveis € 222 milhões (cerca de R$ 814 milhões), diversos meios de comunicação, treinadores e jogadores se manifestarem sobre o caso - a maioria surpreendido.

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, foi um dos que deram seu palpite. Em entrevista após a final do Premier League Asia Trophy, torneio de pré-temporada conquistado pelos Reds, ele se mostrou assustado com o valor astronômico.

"Se isso do Neymar não for um rumor, então... é mais do que simplesmente um nível acima, não é coisa deste planeta mais. Sério? 222 milhões de euros? Eu não consigo acreditar que algo assim possa acontecer. No entanto, se acontecer, vai mudar tudo, de verdade", disse.

Nesta sexta-feira (23), o zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, postou uma foto em suas redes sociais acompanhado de Neymar. Na legenda, disse que "ele fica" (em tradução livre), o que causou impacto e diminui a força dos rumores. Veja a seguir a postagem:

Além disso, Klopp aproveitou a coletiva para falar sobre as especulações envolvendo Philippe Coutinho. Ele insistiu que o meia não sairá do Liverpool, criticando os diversos rumores que têm circulado na imprensa europeia.

"Obviamente, todas essas histórias [envolvendo o jogador] vêm sem nenhuma fala minha, mas porque eu impediria esse processo? Façam o que quiser, não estou interessado nas notícias. (...) Sim, podemos dizer que ele não está à venda, mas isso já está claro há algum tempo", completou.

O Liverpool ainda está em sua pré-temporada, e enfrentará o Hertha Berlin em mais um amistoso disputado no próximo sábado (29), às 13h.