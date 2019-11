Apresentação de Neymar no PSG

Desejamos aos amigos uma ótima sexta-feira e um grande fim de semana. Até a próxima.

Neymar retorna ao CT do PSG. Fim de apresentação do brasileiro.

Muita festa e carinho da torcida. É a contratação mais cara da história.

Neymar nos braços da torcida. O brasileiro anda e acena para a torcida que o recebe na capital francesa.

O camisa 10 agora deve partir para os treinamentos da equipe e ele pode entrar em campo amanhã, na estreia do PSG pela liga francesa.

Neymar e seus amigos agora posam para fotos no gramado.

Agora aquelas embaixadas tradicionais e marotas. Muitos fotógrafos e jornalistas.

Agora com camisa 10, calção e meias do PSG, Neymar entra no campo do Parque dos Príncipes para a apresentação.

Fim de coletiva. Neymar agora deve aparecer no gramado pela primeira vez e a torcida faz enorme festa.

Neymar agora recebe a camisa do PSG do presidente e posam juntos para fotos. O novo camisa 10 do PSG.

Neymar: "Um dos motivos que fui ao Barcelona foi pra jogar com Messi, o melhor do mundo. Não tive nenhuma pressão, só na primeira semana, onde treinava com quem jogava no vídeo-game, mas eles me deixavam tranquilos. Jogar com os melhores é fácil. Todos querem montar grandes equipes e ganhar títulos. Agradecer ao Messi pelo aprendizado, pela amizade".

Neymar: "Escutei muito de gente falando sobre a liga. Estão errados e conversei com quem já jogou aqui, já assisti jogos.... E é o contrário. É um enorme desafio de ganhar a liga novamente e temos potencial de ser o maior clube do mundo".

Neymar: "Tô ansioso, de verdade. Não só conhecer o clube e os companheiros, mas a cidade. Paris é Paris, não precisa de mim, mas estou feliz por ser bem recebido e estou vivendo um outro sonho, buscando desafios e felicidade".

Neymar: "Eu quero marcar história. Vim por novos desafios, pela ambição.... Nosso objetivo maior é a Champions, mas também conquistar todos os títulos possíveis".

Neymar: "O que me levou ao Barça foi jogar com Messi e ao PSG foi o clube e o elenco. Sou muito fã do Verrati e quero agradecer ao Pastore pela camisa 10. Tem todo meu respeito e carinho".

Neymar: "Não fiz nada de errado. Não sei responder essa pergunta. Fico triste se torcedores ou clube pensam errado sobre mim. Todo jogador tem direito de querer ficar ou sair, não somos robôs. Quando sente que é a hora de partir, devemos sair. Mas tenho enorme carinho e agradecimento à diretoria, jogadores, torcida...."

Neymar: "Foi um momento de muita pressão, de pensar em todo momento sobre todas as coisas. Uma das mais difíceis decisões da minha vida. À partir do momento que falei com o treinador e depois falei com a equipe, mas estou feliz com a minha decisão. Não será fácil, mas creio que Deus me preparou algo bom".

Neymar: "Aquela foto com o Piqué, ele colocou por estarmos num momento de descontração, mas pedi pra não postar porque eu não sabia de nada do futuro. Mas foi uma forma dele brincar e o Piqué é um grande amigo que tenho no futebol".

Neymar: "Quase todos os jogos contra o PSG eu fazia gols, mas hoje me sinto honrado por estar num lugar com jogadores de enorme qualidade e entusiasmado por jogar no PSG. Todo jogador quer jogar com os melhores e eles estão aqui".

Neymar: "Não conversei com o treinador, mas sempre digo que gosto de jogar. Entre os 11, até de goleiro".

Neymar: "Vinha treinando, mas parei dois dias por tudo que aconteceu, mas já deu vontade de colocar a camisa e jogar. Mas vamos ver como será, mas estou à disposição".

Neymar: "Me sinto um cidadão normal, como qualquer brasileiro. Agradeço à Deus por me colocar nos melhores lugares e honrado de ter a camisa do PSG e levar o nome do meu país para o mundo inteiro".

Neymar: "A pressão de ser o mais o cara, segue no mesmo peso. 69kg, a mesma altura.... O pessoal está feliz".

Neymar: "Essas pessoas que falam que sou mercenário não sabem o que falam. Nunca pensei em dinheiro e penso na minha felicidade, da minha família.... Só tenho a lamentar quem pensa dessa forma e agradeço ao PSG pela confiança e quero retribuir tudo".

Neymar: "Mensagem que eu deixo aos torcedores do Barça é de carinho, de respeito. Não tenho nada do que reclamar, fui muito feliz, fiz uma história lá, com títulos, gols e ajudei da melhor forma. Claro que não deixamos todos felizes, pois é muita paixão envolvida. Mas agradeço muito".

Neymar: "Sou muito fominha. Gosto de estar em campo, de jogar e estou à disposição para o jogo de amanhã".

Neymar: "Eu tenho amigos aqui, mas venho pelo contexto geral. E tive dúvidas. Pensei muito, em muitas coisas. Sempre estava com isso na cabeça e muitos me pediam pra que eu falasse, mas é complicado falar de algo que não tenho certeza. Era impossível de responder, mas quando estive certo, falei. Mas estou muito feliz e Deus me deu essa direção".

Neymar: "Foi uma das decisões mais difíceis. Estava bem adaptado no Barcelona, ter amigos, jogadores fantásticos e não foi fácil. Momento de muita tensão e ali deixei amigos e estou feliz por isso. A vida passa muito rápido e agradeço o carinho dos jogadores do Barcelona, mas senti que era o momento de sair e querer algo novo. Falei com os brasileiros do PSG e estavam empolgados. Creio que já estou em casa".

Neymar: "Deus faz as coisas no caminho e momento certo. Por isso estou aqui. Não mudaram os desafios, só aumentaram. Tô louco querendo logo treinar e jogar com novos companheiros".

Neymar: "Não influenciou querer ser protagonista. Meu desejo de vir é querer algo diferente, novo desafio. Não me senti incomodado em querer protagonismo. Não é isso que eu quero. Busco algo novo, títulos. Esse clube merece novos títulos e desafio. Sou movido por isso".

Neymar: " Escolhi pela ambição, que se parece com a minha, de querer vencer, querer algo maior, vencer e escolhi de coração. Estou representando Paris e quero fazer o melhor pra nossa equipe vencer os melhores títulos".

Neymar: "Muito feliz. Agradeço as palavras do presidente e feliz pelo desafio, por vir ao Paris, que além do clube, tem uma cidade maravilhosa. Me faltam palavras no coração, mas já estou ansioso pra treinar e jogar".

O presidente do PSG e o novo camisa 10 sentam na mesa e começa a apresentação.

Neymar chegou e cumprimenta um por um na sala.

Vai começar a apresentação.

Movimentação intensa na sala de imprensa do Paris Saint-Germain. Sala tomada.

Brasileiro está atrasado alguns minutos. A qualquer momento se começa a coletiva do atacante.

O pai de Neymar está presente na sala de coletiva. Quem também está presente são os parças do brasileiro.

Todo arrumado, todo elegante. É assim que Neymar se apresentará na sua coletiva.

Muita, mas muita gente na Torre Eiffel para a apresentação do jogador brasileiro. Camisas de Neymar são vendidas como água.

O novo camisa 10 do time francês já está no CT, conhecendo novos companheiros e logo dará a primeira coletiva.

Neymar é o 31º brasileiro na história do Paris Saint-Germain. No atual elenco, terá a companhia de Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves e Lucas.

Pelo Barcelona, Neymar fez 186 jogos e marcou 105 gols. O craque brasileiro conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma Supercopa da Espanha, dois Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei.

Neymar vai assumir a camisa 10 do PSG. O número pertencia ao argentino Javier Pastore, que revelou que passará a camisa ao craque brasileiro.

Antes de Neymar, a maior transferência da história era o francês Paul Pogba, que foi vendido pela Juventus ao Manchester United por €105 milhões de euros. O brasileiro custou €93 milhões a mais.

O valor de €222 milhões de euros fez de Neymar a transferência mais cara da história do futebol. É o único jogador a superar a casa dos €200 milhões.

Nas redes sociais, os jogadores do Barcelona se despediram de Neymar. Entre eles, o argentino Messi, que postou um vídeo fazendo uma retrospectiva ao lado do brasileiro. O camisa 10 do Barça agradeceu ao brasileiro pela experiência de jogar ao lado dele.

O Paris Saint-Germain pagou €222 milhões de euros (R$822 milhões de reais) e contratou Neymar. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (3) através das redes sociais.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora em tempo real a apresentação de Neymar no Paris Saint-Germain. O evento começa às 8h30 (de Brasília). Siga ao vivo com a VAVEL Brasil!