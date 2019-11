Resultado PSG x Amiens na apresentação do Neymar (2-0)

Obrigado por acompanhar nossa transmissão. Fique ligado em mais notícias do Futebol Francês aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

Final: Próximo jogo do PSG será no próximo domingo, fora de casa, contra o Guingamp, às 16. Expectativa para a estreia de Neymar. Todos os ingressos já foram vendidos. No sábado, o Amiens pega o Angers, às 15h.

Final: Neymar esteve no camarote acompanhando o jogo ao lado da família e dos parças. Após sua apresentação, viveu um dia de torcedor, acompanhando cada lance.

Final: O PSG jogou para o gasto. Equipe poderia ter jogado com mais vontade e intensidade. Amiens não dificultou o jogo e a equipe de Unai Emery apenas administrou as situações de jogo. Ainda é começo de temporada, porém a evolução tática e técnica será necessária para enfrentar outros desafios.

94' Acabou. Fim de papo. Paris Saint-Germain vence por 2 a 0.

93' OLHA A BOOOLLAAA... Di María tentou um gol olímpico. A bola tirou tinta do travessão.

93' Daniel Alves tocou com estilo para Di María. O argentino foi cruzar, mas errou. Escanteio.

91' El Hajjam chuta de fora da área e manda para fora.

90' Mais quatro minutos de acréscimos.

88' Amiens segue atacando. Mas o time demonstra fragilidade técnica e falta de intensidade. Resumindo: time é fraco, vai ao ataque e deixa muito espaço atrás.

85' Último lance de Cavani. Entra Gonçalo Guedes, sai o camisa 9.

84' Pastore arrancou livre pelo meio, o camisa 27 tocou por cima visando Cavani. O uruguaio dominou com estilo, mas o goleiro foi mais esperto e segurou a bola.

81' Arapuca! PSG armou uma emboscada para o Amiens. Time visitante foi ao ataque em busca do empate, mas tomou um contra-ataque mortal. Tudo que Unai Emery queria. Agora 2 a 0.

79' Verratti, sempre ele, deixou Cavani na boa pela direita. O camisa 9 avançou sem marcação e rolou para o meio, Pastore apenas teve o trabalho de empurrar para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO PSG!!!

+ L'Equipe informa que Thiago Silva sentiu um problema na virilha, por isso deixou o jogo no intervalo.

76' Última mudança nos visitantes: Sai Koita, entra Labeau. Atacante por outro. Labeau veio do Monaco B.

75' Pela direita, Pastore acionou Cavani - que entrava em profundidade, o uruguaio recebeu o passe cruzado e bateu em cima do goleiro.

74' Bela chegada do PSG. Rabiot veio pelo meio e tocou para Verratti. O italiano tentou de calcanhar, mas errou. Defesa do Amiens levou a melhor.

73' Fofana está caído no gramado. Sente cãibras o jogador do Amiens.

72' Paris administra o resultado. Matuidi e Verratti com liberdade para chegar à frente. Rabiot fica na função de primeiro volante.

70' Impedimento marcado. Matuidi estava em posição irregular pela direita.

69' Fofana recebe cartão amarelo após falta por trás em Matuidi. Camisa 8 do Amiens puxou volante do PSG.

68' Mudança no Amiens: Sai Manzala, entra Bourgaud, o herói do acesso aos 51 do segundo tempo.

68' Bola na área do PSG, Charrier deu um kung-fu na bola e ela ficou viva na área. Defesa mandante resolveu o problema.

67' Kurzawa foi à linha de fundo, cruzamento rasteiro. O goleiro conseguiu encaixar. Cavani chegou atrasado novamente.

66' Mudança no PSG: Sai Motta, entra Matuidi.

65' Gouano deu uma chegada forte e derrubou Pastore. O zagueiro reclamou do argentino.

64' ANIMOU! Koita veio da esquerda para o meio e bateu rasteiro. Areola pegou sem dificuldades.

63' UHH!! Di María cobrou escanteio e Marquinhos foi no alto cabecear. O zagueiro quase tocou, mas a bola passou por ele.

63' Pela direita, Cavani cruzou e Gouano mandou de cabeça para escanteio.

62' Recuperado, Di María cruzou rasteiro da esquerda para a direita; Cavani chegou atrasado e o goleiro pegou.

60' Di María está caído no gramado. Argentino sente forte dores. Jogo está paralisado. Adénon meteu o pisão no tornozelo do argentino.

58' PERDEU!!!! Triangulação pela direita, passes acelerados. Cavani toca para Di María, livre de marcação. O argentino tocou de cavadinha, mas a bola passou ao lado da trave. Torcida gritou, mas não entrou.

56' Mudança no Amiens: Sai NDombèlé e entra Charrier.

55' Monconduit cobrou falta para o tumulto, Areola saiu e ficou com a bola. Tranquilidade para o goleiro.

54' PEGOU O GOLEIRO!!! Di María apareceu em boa posição após grande passe de Verratti. O argentino chutou de primeira, mas Gurtner fez grande defesa e não deu rebote.

53' El Hajjam derruba Kurzawa perto da linha que divide o gramado. Falta para o PSG na esquerda.

51' Verratti novamente. Ele acionou Kurzawa, que cruzou para Cavani, o uruguaio não tocou e a bola bateu no defensor, indo na rede pelo lado de fora.

50' Após lançamento longo de Verratti, Daniel Alves foi à linha de fundo, dentro da área, pela direita, mas o cruzamento saiu mascado e o goleiro encaixou.

49' Falta de Thiago Motta em Fofana.

48' Amiens marca pressão, PSG consegue sair rápido. Pela esquerda, time da capital desperdiça o ataque.

47' Jogadores reservas do PSG no aquecimento. Destaque para Matuidi. Meio-campista poderá dar mais dinâmica ao time de Emery.

46' Falta de Gouano em cima de Pastore.

45' Bola rolando para a etapa final.

Intervalo: Mudança no PSG: Sai Thiago Silva, entra Kimpembe.

Intervalo: Voltamos com o segundo tempo. PSG ataca para o gol à esquerda das cabines.

Estatísticas (PSG x Amiens)

Posse: 68% x 32%

Chutes: 12 x 3

Chutes no alvo: 2 x 0

Escanteios: 5 x 1

Passes certos: 89% x 74%

Intervalo: PSG dominou todo o primeiro tempo. Amiens deixou o time francês ditar o ritmo do jogo e passou a apostar em contra-ataques. Mesmo tendo a bola, os parisienses encontraram dificuldade em tomar a melhor decisão no último terço do campo. O gol surgiu através de um belo cruzamento de Dani Alves e uma jogada individual de Cavani, que conseguiu se livrar do marcador e bater no canto de Gurtner. Na defesa, o PSG não sofreu muito.

45' Em cima da marca! Encerrado o primeiro tempo no Parc des Princes.

41' Daniel Alves cruzou na medida para Cavani. O camisa 9 dominou com estilo, se livrou da marcação e bateu cruzado de canhota, na saída do goleiro. Agora: 1 a 0 PSG.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO PARIS SAINT-GERMAIN!!

39' Contra-ataque rápido do PSG, Di María recebeu na direita, invadiu a área e tentou o toque para o meio. Gouano salvou quase em cima da linha.

38' Falta dura de Verratti em cima de Cissokho.

36' PARA FORA!! Di María cobrou escanteio e Kurzawa cabeceou cruzado, a bola passou perto da trave.

34' Rabiot chutou de fora da área e o goleiro Gurtner defendeu. Na sobra, Cavani tenta completar, mas a bola é afastada pela defesa.

32' Escanteio para o Amiens, mas Areola fica com a bola na pequena área.

31' IMPEDIMENTO! Tentativa de passe no lado esquerdo para Pastore, mas o assistente marca impedimento do argentino.

30' Paris troca passes, tem maior posse, porém peca no momento de resolver a jogada. Movimentação parece previsível e Amiens antecipa.

28' O capitão Monconduit ficou caído no gramado, mas já está de pé. Jogo será recomeçado.

24' Pressão do PSG. Amiens tem dificuldade.

23' DESVIOU!! Cavani abriu para Rabiot pela esquerda. O volante chutou travado pela marcação.

21' Mais uma jogada ensaiada em escanteio. Di María bateu aberto da esquerda para a direita, Marquinhos chutou bonito, mas mandou sem direção. Defesa afastou.

21' Amiens marca com uma linha de cinco atrás; PSG encontra pouco espaço no campo adversário.

17' FORA!!! Di María cobrou escanteio para a entrada da área, Dani Alves, sem marcação, chutou rasteiro. A bola foi desviada no meio do caminho e amortecida para Rabiot. O camisa 25 mandou de cabeça por cima da trave.

16' PSG consegue trocar passes dentro da área. Rabiot tenta concluir a jogada, mas a bola bateu em Cissokho. Escanteio.

13' Impedimento! Rabiot tocou para Cavani em posição irregular. Assistente levantou a bandeira corretamente.

11' Verratti tocou de calcanhar para Pastore. O italiano recebeu de volta e chutou travado.

9' Fofana chutou mal de longe e a bola saiu pela linha de fundo. Sem perigo nenhum para Areola.

8' PSG ainda tenta se encontrar em campo. Equipe de Unai Emery tem dificuldade no último terço do gramado.

5' QUASE! Di María tocou em profundidade para Cavani, que bateu rasteiro. A bola saiu à esquerda da meta defendida por Gurtner.

4' Thiago Motta recua para a última linha, dando início à saída de bola. Defesa está bem postada e lançamentos viram a solução. Cavani bateu de longe e mandou para fora.

3' Verratti chutou de fora da área, mas mandou por cima da meta. Primeiro arremate da partida.

3' Quando possui a bola, o time visitante tenta sair em velocidade, mas os erros de passe complicam as jogadas.

2' Amiens marca no campo defensivo. PSG terá que propor o jogo.

0' Começou! Bola rolando para PSG e Amiens. Primeiro toque é do clube visitante, estreante na Ligue 1. PSG ataca para o gol à direita das cabines.

12:13 | Pastore de volta com a camisa 27. Argentino está na equipe desde o início da nova era. Lucas Moura não fica nem no banco.

12:12 | Equipes no gramado. Vamos ao jogo!

12:06 | Equipes realizaram trabalho de aquecimento no gramado do Parc des Princes.

11:49 | As camisas de Neymar esgotaram ontem nas lojas de Paris. Novas peças foram repostas hoje, mas estão quase esgotadas novamente.

Bando de reservas do Amiens:

Bouet; Labeau, Bourgaud, Dompé, Charrier, Ielsch e N'Gosso

Escalação do Amiens (5-3-2): Gurtner; El Hajjam, Adenon, Gouano, Bodmer, Cissokho; Ndombélé, Monconduit, G.Fofana; Manzala, Koita.

Banco de reservas do PSG: Trapp, Kimpembe, Berchiche, Matuidi, Lo Celso, Nkunku e Guedes.

Escalação do PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Thiago Motta, Verratti, Rabiot; Di Maria, Cavani, Pastore.

11:15 | Após algumas palavras, Neymar começa a volta olímpica com algumas crianças ao lado.

11:11 | Nasser Al-Khelaïfi também está no palco para apresentar seu novo contratado.

11:10 | Torcida canta em ritmo de Aquarela do Brasil para o craque.

11:09 | Está em campo! Neymar apresentado à torcida.

11:08 | Neymar está no túnel de acesso ao gramado

10:56 | Torcida marca presença no estádio, mesmo 1h20 antes do início da partida. Daqui a pouco apresentação oficial do camisa 10.

10:48 | Até a meia-noite desta sexta-feira, a LFP ainda não havia recebido a documentação da transferência de Neymar, o que impossibilita a sua inscrição na Ligue 1.

10:33 | Elenco do PSG já está no Parc des Princes. Neymar desceu do ônibus ao lado de Daniel Alves.

A equipe parisiense terminou a temporada passada na segunda colocação da Ligue 1, somando 87 pontos. Os comandados de Unai Emery conquistaram a Copa da França e a Copa da Liga.

O Amiens foi o segundo colocado da Ligue 2, após uma classificação heroica na última rodada. Bourgaud anotou um gol salvador aos 51 do segundo tempo e colocou a equipe na primeira colocação. O time somou 66 pontos.

Contratado na quinta-feira e apresentado na sexta, Neymar treinou normalmente com os novos companheiros de equipe e se colocou à disposição do técnico Unai Emery para jogar neste sábado.

Mas o PSG ainda não tem o International Transfer Certificated (ITC), que está em posse do Barcelona. Essa liberação será entregue a Fifa, que, por sua vez, efetuará a transferência, regularizando Neymar.

O Barça não liberou o documento ainda por que os 222 milhões de euros ainda não caíram na conta do clube catalão. O Banco do Qatar já enviou as garantias para o Banco da Catalunha, mas os trâmites burocráticos ainda não foram finalizados. Como o envio é online, assim que o Banco da Catalunha aceitar o valor, a papelada será enviada e o jogador estará disponível.

Unai Emery concedeu entrevista coletiva e falou sobre a chegada do novo camisa 10: “Nós estamos muito felizes de tê-lo, ele vai nos dar mais opções no ataque e poderemos combinar o seu talento com o dos outros jogadores, para desenvolver um futebol bonito. Já conversamos muito com os jogadores sobre como Neymar vai nos ajudar na sua chegada.”

“O clube quer crescer ainda mais e aumentou suas ambições, com um grande time, maior do que o que já tínhamos. Há um novo centro de treinamento para inaugurar em 2020, um dos melhores do mundo, que vai nos ajudar muito. E também queríamos um jogador top-5 do mundo. Isso mostra a ambição do presidente em fazer do Paris um dos maiores clubes do mundo. Isso é muito bom para o futebol francês”, disse o técnico.

A Ligue 1 já começou. Nesta sexta-feira (4), o Monaco venceu o Toulouse por 3 a 2. Destaque para o gol de Jemerson e assistência do Jorge.