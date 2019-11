Resultado Arsenal x Chelsea na Supercopa da Inglaterra (1-1; 4-1 pen)

Confira nosso pós-jogo: Arsenal soma nona vitória no novo Wembley e fatura Supercopa da Inglaterra sobre Chelsea

As comemorações continuarão fora dos gramados para o Arsenal! E, assim, encerramos mais um tempo real pela VAVEL Brasil! Obrigado a todos que permaneceram até aqui, um abraço e até a próxima!

Confira os dois gols do embate no tempo regulamentar:

Koscielny e Mertesacker erguem o troféu de campeão!

Agora é a vez do Arsenal subir as escadas para receber os prêmios de campeão e o troféu.

Chelsea sobe às bancadas para receber os prêmios de vice-campeão.

Atletas do Chelsea também ainda estão no gramado, agora lamentando derrota e aguardando para receber medalhas.

Jogadores do Arsenal comemoram no gramado de Wembley. Foco em Alexis Sánchez, que congratula seus companheiros.

Agora os times voltam suas atenções para a Premier League, que inicia na semana que vem com o Arsenal recebendo o Leicester na próxima sexta-feira (11), às 15h45. Já o Chelsea só entrará em campo no sábado (12), contra o Burnley no Stamford Bridge, às 11h. Ambos horários pelo de Brasília.

De maneira diferente, cobranças de pênaltis acabou sendo favorável para o Arsenal, que encerrou a campanha na marca da cal com a vitória por 4 a 1 e o título da Supercopa da Inglaterra, totalizando a nona vitória seguida do clube em Wembley depois da reforma.

ACABOU!!! GIROUD MARCA O GOL E O ARSENAL É CAMPEÃO DA SUPERCOPA DA INGLATERRA!

Giroud pode ganhar o jogo para o Arsenal caso converta!

CHAMBERLAIN COBRA PENALIDADE E AMPLIA VANTAGEM! Arsenal 3 a 1 Chelsea.

MORATA COBRA EM SEGUIDA E PERDE TAMBÉM! DOIS PÊNALTIS ERRADOS EM SEGUIDA! Arsenal 2 a 1 Chelsea.

COURTOIS VAI PARA BOLA E CHUTA MUITO POR CIMA DO GOL! Arsenal 2 a 1 Chelsea.

MONREAL VAI À BOLA E VIRA PARA O ARSENAL! Arsenal 2 a 1 Chelsea.

WALCOTT BATE E ACERTA O ALVO! Arsenal 1 a 1 Chelsea.

CAHILL COBRA PRIMEIRO E MARCA! Chelsea 1 a 0.

Times se preparam para cobranças das penalidades.

90+5' FIM DE PAPO NO TEMPO REGULAMENTAR! Iremos para as cobranças de pênaltis.

90+1' Walcott recebe passe direto com defesa desarrumada, dribla marcador, mas chute é desviado.

90' Mais cinco minutos de acréscimo.

89' Arsenal com oportunidade via Bellerín, mas chute sai errado.

86' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Welbeck. Entra: Nelson.

84' Arsenal troca passes no campo de ataque no momento, buscando furar a defesa dos Blues.

82' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Willian. Entra: Masonda.

81' Falta sofrida por Elneny é cruzada para a área e Kolasinac subiu sozinho para só tirar de Courtois e empatar tudo no Wembley.

81' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO ARSENAL!!!! KOLASINAC EMPATA TUDO NA SUA ESTREIA!

79' CARTÃO VERMELHO PARA PEDRO! Por falta perigosa em Elneny.

78' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Alonso. Entra: Rüdiger.

77' Willian acha Morata em passe com curva e o espanhol tenta arremate, mas manda para fora.

75' UUUUHHHHH!!! Xhaka atende pedido da torcida, recebe de frente para o gol e arrisca. Courtois se joga para fazer a defesa.

73' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Batshuayi. Entra: Morata.

72' Morata se prepara para entrar.

70' Cech é obrigado a tirar bola na entrada da área com a cabeça. Jogada perigosa.

67' Falta quase frontal para o Chelsea cobrar.

65' SUBSTITUIÇÕES NO ARSENAL! Saem: Lacazette e Iwobi. Entram: Giroud e Walcott.

64' Nova investida pela direita e de novo com Iwobi termina em Courtois afastando cruzamento depois de corte de Azpilicueta.

62' Arsenal chega com perigo pela esquerda, mas cruzamento de Welbeck é desviado por David Luiz.

60' Chelsea chega com perigo com Willian pela direita. Brasileiro cruza rasteiro, mas Holding chega para afastar.

58' QUE ISSO, ELNENY?! Egípcio arrisca chute da lateral ao ver Courtois preparado para cruzamento, mas belga consegue se recompor a tempo de defender para escanteio.

57' Embate recomeça.

55' Em nova jogada de cabeça com cabeça, jogo é interrompido para atendimento médico.

54' Bellerín consegue escanteio para o Arsenal pela direita.

52' Nos primeiros minutos da etapa final, o Chelsea se apresenta melhor que o adversário.

50' Arsenal chega no ataque pela primeira vez no segundo tempo e Elneny arrisca chute, que vai para fora.

48' Bola na área num bate-rebate, mas finalização do Chelsea acaba nas mãos de Cech.

46' Nigeriano recebe boa bola nas costas da marcação, está em posição legal e consegue e finalização para vencer Cech e abrir o placar.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO CHELSEA!!! VICTOR MOSES É O NOME DA FERA!

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! Arsenal dá a saída.

Intervalo | Quando o relógio marcava 13 minutos, Azpilicueta também recebeu um cartão amarelo.

Intervalo | Os dois times conseguiram equilibrar o protagonismo no primeiro tempo, tendo ambos a bola quando achavam necessário e ambos indo ao ataque da maneira que lhe convém no momento. Em geral, o Arsenal conseguiu se impor mais no ataque e teve três chances de abrir o placar, sendo que acertou uma bola na trave. No lado do Chelsea, um contra-ataque rápido em que Pedro obrigou Cech a fazer boa defesa no reflexo acabou sendo o auge da equipe.

45+3' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Partida continua no 0 a 0 e dois times tiveram chances de criar jogada nos seus respectivos ataques, embora as chances de perigo tenham sido poucas.

45+2' Arsenal ganha escanteio!

45' Mais três de acréscimo!

45' Welbeck tenta chute de fora, mas bola sai muito errado do pé do inglês, indo para a fora.

44' Iwobi faz boa jogada em arrancada, toca para Ox, recebe de volta e, depois de conseguir se desvencilhar de dois marcadores, tenta chute, mas bola sai fraca e Courtois faz fácil defesa.

42' Chelsea agora tem mais a bola no campo de ataque.

40' Kolasinac arranca da zaga e toca para Chamberlain, que arrisca cruzamento, mas zaga afasta.

38' Chelsea tenta sair em contra-ataque, mas Welbeck provoca falta.

36' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAN!

35' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS ALONSO!

34' CECH!!! Pedro recebe boa bola lançada, avança e arrisca, mas o goleiro Gunner faz a defesa.

33' Arsenal tenta trocar passes no ataque, mas Kanté se antecipa em tentativa de tabela.

32' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Mertesacker. Entra: Kolasinac.

31' Chelsea tenta se aproveitar dos dez jogadores do Arsenal em campo, mas sem sucesso até o momento.

30' Partida recomeça, mas Mertesacker saiu com contusão na cabeça.

27' Jogo parado para atendimento médico a Per Mertesacker.

26' Chelsea tenta armar contra-ataque, mas acaba diminuindo ritmo da construção.

24' QUE PERIGO! Arsenal recua errado para Cech e obriga goleiro a correr para a entrada da área e afastar no carrinho antes que Batshuayi chegasse na bola.

23' Chelsea troca passes no campo de ataque.

21' NA TRAVE!!! Lacazette tabela com Welbeck na área em contra-ataque, se ajeita e arremata, acertando na trave.

19' Passe em profundidade para Batshuayi, mas Holding acompanha e consegue tocar para escanteio.

18' Falta sofrida no campo de defesa cobrada com rapidez em tentativa de passe direto pelo lado do Arsenal, mas a zaga estava esperta.

16' Arsenal pressiona saída de bola do Chelsea e obriga David Luiz dar passe perigoso a Courtois. Goleiro belga consegue manter a calma e dá continuidade à jogada.

14' CARTÃO AMARELO PARA BELLERÍN!

13' Na cobrança da falta, Arsenal faz jogada ensaiada, mas cruzamento de Monreal não encontra um jogador de vermelho.

12' Welbeck tenta contra-ataque, mas sofre falta no campo ofensivo.

11' Chelsea agora tenta chegada no ataque, mas não consegue aproveitar.

9' Arsenal insiste pela direita, Iwobi faz bela tabela, mas não consegue dominar a bola e se equilibrar para completar a jogada. Gunners ganham escanteio.

7' QUASE! Welbeck recebe cruzamento na área, mas não acerta o cabeceamento como queria, mandando nas mãos de Courtois.

6' Iwobi faz boa jogada pela esquerda, chega na linha de fundo, mas, antes que fizesse o cruzamento, a bola acaba saindo.

5' Chelsea agora tem a bola e troca passes no meio do campo.

4' Arsenal chega mais uma vez no ataque, agora pela direita, mas Bellerín manda o cruzamento nas mãos de Courtois.

2' Chamberlain tenta passe pelo alto, mas exagera e manda para fora.

1' Chelsea troca passes no primeiro e segundo terços do campo, mas sem objetividade até o momento, prevalecendo o estudo do adversário.

0' COMEÇA O JOGO! O Chelsea dá a saída.

10:00 | Um minuto de silêncio agora para as vítimas do incêndio ao edifício Grenfell, em Londres.

09:54 | As equipes já estão no gramado performando o protocolo de abertura.

09:50 | O Arsenal confirmou que Mesut Özil e Aaron Ramsey estão com problema minoritário e, por isso, ficaram de fora do confronto.

09:23 | No lado dos Blues, a surpresa é a não escalação de Álvaro Morata, que inicia o jogo no banco. Esperava-se que o espanhol começasse jogando.

09:22 | Sobre a escalação do Arsenal, a equipe contará com o recém-contratado Lacazette. Além disso, Arsène Wenger optou por não relacionar Özil e Sánchez para o embate. Kolasinac, outro contratado, também começa no banco

09:21 | Já o Chelsea vem com a mesma formação que lhe rendeu o título inglês, o 3-4-3, a mesma que os rivais. Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Pedro, Batshuayi.

09:19 | O Arsenal está escalado com a formação 3-4-2-1, a escolhida por Wenger para a atual temporada: Cech; Holding, Mertesacker, Monreal; Bellerin, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Welbeck, Iwobi; Lacazette.

09:17 | Faltando alguns minutos para o início do combate, as equipes já apresentaram suas escalações.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique conosco agora para acompanhar a primeira grande decisão do futebol inglês: a Supercopa da Inglaterra, disputada entre o campeão da FA Cup, Arsenal, e do campeão da Premier League, Chelsea. A bola rola às 10h.

Mandante do confronto, o Arsenal conquistou vaga para a Supercopa ao vencer o próprio Chelsea na final da Copa da Inglaterra na temporada passada, marcado como o último jogo do calendário na terra da rainha. Em jogo eletrizante, os Gunners saíram vencedores por 2 a 1.

A pré-temporada do time de Arsène Wenger foi bem sólida em termos de resultado. Embora tenha perdido para os Blues por 3 a 0 na Ásia, conquistou vitórias contra o Bayern de Munique nos pênaltis, Western Sidney e Sidney FC, além de ter sido consagrado como o campeão da já tradicional Emirates Cup.

Em quesito de transferências, o Arsenal conta com Alexandre Lacazette, atacante, e o Sead Kolasinac, lateral-esquerdo, que devem entrar no gramado de Wembley neste domingo. Até o momento, porém, os torcedores consideram as manutenções de Alexis Sánchez e Mesut Özil como os grandes reforços.

Para o confronto Arsenal x Chelsea ao vivo, Wenger não poderá contar com Francis Coquelin, único jogador de fato fora. Sánchez e Mustafi viram dúvidas para serem resolvidos pelo treinador, enquanto que Özil e Ramsey podem retornar ao time titular.

Considerando o Chelsea como um forte candidato a todos os títulos que disputar na atual temporada, Arsène Wenger foi bem enfático quando falou sobre a importância que a Supercopa pode ter aos seus comandados. "Para nós, é uma boa chance de repetir o desempenho da final passada e dar quilometragem aos jogadores, que precisam disso. Temos um troféu em jogo e queremos vencê-lo, embora saibamos que o Chelsea é um adversário forte, que conseguiu manter a base campeã da Premier League", comentou o francês.

Já no lado do Chelsea, a equipe ganhou a chance de disputar a Community Shield ao vencer a Premier League. Antonio Conte conseguiu assumir a equipe e, depois de um certo ponto na temporada, tomou conta da liderança e não largou mais. Os Blues também chegam para serem grandes candidatos no restante do ano em geral.

Na pré-temporada, o Chelsea colecionou vitórias importantes contra Liverpool, Werder Bremen e Liverpool, contudo também teve derrotas para Real Madrid, Inter de Milão e um impactante revés por 2 a 0 para o Rapid Vienna.

Em termos de aquisições, pode-se dizer que Álvaro Morata e Antonio Rüdiger são os nomes para serem aguardados na equipe. O espanhol chega no time para ser o novo centroavante, visto que Diego Costa deve ser negociado, enquanto que o alemão aparece como mais um grande nome para o já forte setor defensivo dos Blues.

Antonio Conte, técnico do Chelsea, respeitou também o adversário, mas contou que uma 'revanche' poderia ser interessante ao grupo. "Foi uma pena perder a final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal depois de uma temporada excelente. Agora, é outro jogo. Sabemos muito bem que eles são uma equipe forte. Esperamos um jogo difícil e queremos começar a temporada com uma vitória", expressou-se.