Resultado Real Madrid x Manchester United pela Supercopa da Uefa (2-1)

ACABOU!! O REAL MADRID É CAMPEÃO DA SUPERCOPA DA UEFA!

96' Ronaldo bate forte mas a bola passa por cima.

95' Modric consegue belo passe para Cristiano Ronaldo, que domina a bola e sofre falta na entrada da área.

95' A defesa merengue afasta o perigo.

94' A bola volta para o United em passe errado de Carvajal, e Fellaini consegue uma falta na intermediária.

93' CARTÃO AMARELO! Rashford mata o contra-ataque do Real e recebe cartão por isso.

92' Mkhitaryan tenta cruzar para Lukaku mas a bola é muito forte.

91' SALVA DE GEA! Vázquez recebe livre dentro da área e chuta, mas De Gea faz defesa espetacular e manda para escanteio. Na sequência, Ramos cabeceia para fora.

90' UUUUUUUUH! Valencia consegue ótimo cruzamento para Fellaini, que cabeceia e obriga boa defesa de Navas.

90' Teremos sete minutos de acréscimos.

89' REVERSÃO! Lukaku cobrou mal um lateral e a posse voltou para o Real.

89' Sergio Ramos consegue cabecear, mas a bola sobe muito. Tiro de meta.

88' Marcelo tenta cruzar dentro da área, mas Valencia joga para escanteio.

88' O estádio na Macedônia está bastante silencioso. Muitos torcedores do United estão presentes.

87' Lindelöf faz falta em Cristiano Ronaldo no meio de campo.

86' A falta cobrada faz uma curva em direção ao gol e para nas mãos de Navas, que entrou no gol para defendê-la, mas manteve-a em jogo.

85' CARTÃO AMARELO! Sergio Ramos faz falta em Pogba, que corria pela direita, e recebe advertência.

84' Rashford cobra a falta, mas a bola sobe muito, sem perigo ao gol do Real.

83' CARTÃO AMARELO! Carvajal fez falta na entrada da área e recebe o cartão. O juiz hesitou antes, mas marcou o tiro livre em Rashford.

82' Ao Ronaldo entrar em campo com cerca de dez minutos a serem jogados, a torcida vibra.

82' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID:

Sai: Benzema

Entra: Cristiano Ronaldo

81' Em contra-ataque, os merengues conseguem escanteio.

80' MILAGRE DE NAVAS! Rashford recebeu livre na cara do goleiro do Real, mas Navas conseguiu defender e mandou para escanteio.

80' O Real tenta chegar ao ataque com Vázques, mas a zaga do United é mais rápida.

78' Três minutos depois, Fellaini terminou de receber atendimento.

75' UUUUUUUUH! Matic cruza para Fellaini, que cabeceia por cima do gol. No lance, Sergio Ramos e o belga bateram as cabeças e estão sendo atendidos em campo.

73' TEMPO PARA HIDRATAÇÃO.

72' SUBSTITUIÇÕES NO REAL MADRID:

Saem: Bale e Isco

Entram: Asensio e Lucas Vázquez

72' Benzema tenta puxar contra-ataque, mas perde a bola.

71' Rashford cruza bola na área, mas a zaga afasta.

70' O United tentou chegar em escanteio e, depois, em cruzamento, mas nenhum teve sucesso.

69' O ritmo de jogo cai. Nenhuma equipe quer arriscar levar um gol.

68' O Manchester não consegue chegar com muita objetividade, trocando passes na intermediária ofensiva.

66' Estamos nos aproximando à metade do segundo tempo e nada de Cristiano Ronaldo. Será que o português não jogará?

64' Carvajal e Fellaini correm atrás de uma bola que passou da área. O belga conseguiu chegar antes, mas não a tempo de evitar a saída para lateral.

63' Agora, o Real tenta controlar o jogo o máximo possível. Muitos passes curtos para evitar perder a posse.

61' GOOOOOOOOOOOL! É DO UNITED! LUKAKU! Após o chute de Matic de fora da área, Navas deu rebote e a bola voltou no pé do atacante, que só precisou tocar para o fundo das redes.

60' NO TRAVESSÃO! Bale recebe dentro da área e chuta muito forte no travessão de De Gea. Na segunda chance, Carvajal cruza para Benzema, mas a bola fica para o goleiro.

59' Rashford tenta chutar, mas é bloqueado por Casemiro.

58' Modric chuta da entrada da área, mas De Gea encaixa a bola.

57' Fellaini foi vaiado em duas oportunidades, mesmo com pouco tempo em campo. A torcida do United está impaciente com o belga.

56' O United não consegue sair do campo de defesa. O Real é efetivo nas roubadas de bola e interceptações, e os erros de passe dos Red Devils contribuem.

56' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED:

Sai: Herrera

Entra: Fellaini

54' O United aumenta a pressão na saída de bola do Real. Mesmo assim, os merengues conseguem tocar bem a bola.

53' UUUUUUUUUUUUH! Em cruzamento de Herrera, Lukaku recebe livre e cabeceia para bela defesa de Navas.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO REAL MADRID NOVAMENTE! ISCO! Em boa jogada trabalhada pela esquerda, Benzema toca para Bale, que tabela com Isco. O espanhol para na cara de De Gea e marca o segundo do Real Madrid.

49' Darmian cruza a bola, que passa de Lukaku. Marcelo recua com o peito para Navas.

48' Rashford teve boa chance de chegar no contra-ataque, mas Casemiro consegue o desarme e manda para lateral.

48' UUUUUUH DE NOVO! Marcelo impede contra-ataque do United, invade a área e chuta. A bola é bloqueada e bate na rede, pelo lado de fora.

47' UUUUUUUH! Bale toca para Kroos, que arrisca da entrada da área para bela defesa de De Gea. Escanteio para o Real.

46' Benzema passa para Bale dentro da área, mas Smalling trava a finalização.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO UNITED:

Sai: Lingard

Entra: Rashford

O gol de Casemiro saiu em um lance duvidoso. Aparentemente, ele estava um pouco na frente do pé do último defensor, mas mesmo assim é uma jogada muito rápida, que dificulta a marcação do bandeirinha.

Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

O Real Madrid vai ganhando de 1 a 0 com gol de Casemiro. Os dois times tiveram boas oportunidades para marcar, mas até agora os atuais campeões da Champions League vão conquistando a Supercopa.

FIM DA PRIMEIRA ETAPA!

46' Isco tenta lançar para Bale, mas a bola vai para tiro de meta. Apesar de errar alguns passes, Isco melhorou no decorrer do primeiro tempo.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Pogba recupera a bola no meio e, no desenrolar do ataque, Lukaku recebe cruzamento e cabeceia de costas. A bola vai no meio do gol, e para em Navas.

44' O United toca a bola na defesa, não consegue avançar muito sem ser pressionado pelo Real.

42' UUUUUUUUUUH! Modric invadiu a área e caiu, mas a bola sobrou para Benzema, que chutou e obrigou boa defesa de De Gea.

41' CARTÃO AMARELO! O primeiro cartão vai para Lingard, que chegou em um carrinho por trás em Isco para tentar roubar a bola.

39' O United continua marcando em um 4-4-2, mas agora aumentando a pressão na frente. Com isso, o Real Madrid perde a posse mais frequentemente.

38' Valencia consegue cruzar na área, mas a zaga afasta. Na segunda chance, Sergio Ramos joga para lateral.

37' Herrera recebe na intermediária e bate de longe. A bola faz uma grande curva para fora e sai, sem perigo.

36' Bale tenta entrar na área com velocidade, mas faz falta em Darmian.

35' Lukaku lutou pela bola na entrada da área e tocou para Pogba, que dominou e bateu rasteiro. A bola foi desviada pela zaga merengue.

35' ASSIM NÃO, LUKAKU! Mkhitaryan forçou o erro de passe na defesa do Real e sairia livre na área, mas Lukaku entrou na frente. Como estava em posição de impedimento, a jogada foi parada.

34' Herrera chega forte por trás e comete falta na intermediária em Isco.

33' Herrera cruza falta para a área, mas a bola sai muito forte e é tiro de meta.

30' TEMPO PARA HIDRATAÇÃO. O juiz determina uma parada de dois minutos para descanso. O tempo será reposto nos acréscimos. Faz muito calor na Macedônia.

28' E AGORA? Erro grotesco de Valencia na defesa, com passe errado. Bale achou Benzema sozinho dentro da área, mas o bandeira marcou impedimento duvidoso.

27' Bale tentou cruzamento a meia altura, mas a bola foi cortada pela zaga.

26' O Real agora passa mais a bola no meio e no ataque, só precisando administrar a vantagem.

25' O United sofre com muitos erros no campo de ataque, e por isso não chega com perigo.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO REAL MADRID! É DE CASEMIRO! Carvajal deu um bom passe da intermediária e achou o brasileiro, que pulou na bola e finalizou no canto oposto de De Gea. Apesar de o meia estar impedido, o juiz validou o gol.

22' Manchester United tem uma grande dificuldade em manter a posse nesses últimos minutos. Muitos passes e dribles errados.

21' EITA! Modric chega à linha de fundo dentro da área e, desequilibrado, chutou nas mãos de De Gea, que quase soltou.

20' Mais um erro de Isco: ele recebeu livre na entrada da área e arriscou a finalização, mas a bola foi para bem longe.

20' Marcelo cruza na área, mas Darmian consegue cortar.

18' Bale ganha na velocidade e é derrubado perto da área. A bola sai em lateral, e o juiz não marca nada.

17' Bom passe de Isco para Modric, que passa para Carvajal. Ele perde a bola, mas ela sobra para Casemiro, que arrisca chute de fora da área. Tiro de meta.

15' No mesmo lance, o United puxa contra-ataque, mas arrisca uma finalização de longe, sem perigo.

15' NO TRAVESSÃO! Em escanteio, a bola chegou na cabeça de Casemiro, que cabeceou no poste do goleiro De Gea. Que chance!

15' Bale consegue passe na entrada da área para Benzema, mas a zaga do United consegue afastar. A bola sobra para cruzamento, e sai para escanteio.

14' Isco mal na partida até aqui. Mais um erro de passe no meio campo.

13' Pogba recebe lançamento rasteiro na esquerda, mas Varane chega antes e joga para lateral.

12' O jogo perde intensidade, e o Real toca bola na defesa.

11' Em tiro de canto, Sergio Ramos faz falta ofensiva em Smalling, puxando sua camisa. Posse do United.

11' Lindelöf coloca a bola para escanteio em lançamento longo.

10' Sergio Ramos faz bom lançamento longo para Isco, que domina e tenta passe para dentro da área. A bola sai para tiro de meta.

9' Valencia tenta cruzar mas a bola é muito forte. Na tentativa de recuperara posse, Isco sofre falta. Posse do time de Madrid.

9' Até agora os Red Devils são superiores, propondo melhor o jogo que o Real.

8' Quase um cruzamento chega para Lukaku, mas a bola foi desviada para fora da área.

7' Mkhitaryan conseguiu um belo drible em Ramos na entrada da área, caiu e pediu falta. O juiz não marcou.

6' O United parte em contra-ataque, mas a defesa do Real consegue evitar um passe. A bola sobra para Lukaku, que é obrigado a voltar um pouco a jogada.

5' Pogba dá lindo passe para Lingard, que tenta driblar para entrar na área mas perde a bola.

4' Lukaku tenta ganhar a bola no campo dos merengues, mas acaba fazendo falta em Casemiro, chegando no corpo do brasileiro.

3' O Real mantém a posse de bola no ataque, até que Kroos acha bom passe para Bale. Ele tenta cruzar, mas a bola é afastada.

2' Matic evita infiltração de Bale e corta para escanteio. No cruzamento de Marcelo, Bale conseguiu finalizar mas a bola passou por cima do gol de De Gea.

1' A torcida no estádio vaia muito nos primeiros lances do Real Madrid.

1' Valencia faz lançamento longo para Lukaku, que quase alcançou, mas a bola fica para Navas.

0' A saída é do Manchester United.

COMEÇA O JOGO! QUEM VAI LEVANTAR O TÍTULO?

Com o hino já executado, a bola está prestes a rolar pela Supercopa da Uefa.

Times esperam fim da cerimônia de abertura para entrar em campo.

As duas equipes já estão no Estádio Felipe II, na Macedônia. A bola rola às 15h45.

Como já era esperado, Cristiano Ronaldo começa no banco e pode entrar no decorrer da partida.

MANCHESTER UNITED ESCALADO! De Gea; Valencia, Lindelöf, Smalling, Darmian; Matic, Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Lingard, Lukaku. Esquema 4-3-3.

REAL MADRID ESCALADO! Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Bale. Esquema 4-3-3.

Seja bem-vindo, torcedor que acessa a VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Real Madrid x Manchester United ao vivo no Estádio Filipe II, na Macedônia. A partida é válida pela Supercopa da Uefa e será disputada a partir das 15h45. Fique conosco!

DESFALQUES NO UNITED! Os zagueiros Eric Bailly e Phil Jones estão suspensos, enquanto o defensor Marcos Rojo, o lateral Luke Shaw e o meia Ashely Young estão contundidos.

TEREMOS REENCONTRO? Cristiano Ronaldo, estrela merengue, jogou no Manchester United entre 2003 e 2009. No entanto, o atacante é dúvida para a partida e pode não entrar em campo.

Foto: Ángel Martínez

O retrospecto dos ingleses na Supercopa da Uefa não é dos melhores: em três participações, venceu uma e perdeu duas.

Enquanto isso, o Real Madrid tem um histórico melhor: em cinco participações, ganhou três e perdeu duas.

Zinédine Zidane, comandante do Real, também deu entrevista. Ele exaltou o torneio e descartou qualquer possibilidade de o time se esforçar menos por vir de pré-temporada.



"O jogo é de grande importância. Estamos aqui para ganhar, nada mais interessa. (...) Vamos jogar da mesma forma de sempre. Não iremos mudar a forma de jogar por causa do jogo de amanhã. Estamos preparados. Queremos ganhar troféus, e vamos tentar com muito trabalho e humildade", disse.

O técnico do United, José Mourinho, falou sobre a possibilidade de conquistar mais um título pela equipe que treina há pouco mais de um ano:



"Estou entusiasmado por jogar a Supercopa e para enfrentar o campeão europeu. É uma honra, ainda mais quando essa equipe é a que tem mais troféus e história. Temos que jogar e desfrutar de um momento especial porque não são muitas as vezes que um jogador tem a possibilidade de disputar essa competição".

Curiosamente, a última vez que as equipes se enfrentaram foi nessa pré-temporada. No dia 23 de julho, elas se enfrentaram pela International Champions Cup, torneio amistoso, e empataram por 1 a 1, indo para os pênaltis, em que os Red Devils ganharam por 1 a 0. Leia mais sobre esse jogo aqui, e confira os melhores momentos abaixo:

Essa será a primeira partida oficial do Manchester United na nova temporada, depois de fazer vários jogos amistosos durante o período sem competições. No total, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota para os Red Devils.

O Real Madrid também realiza seu jogo de estreia na temporada 2017/18. Os merengues fizeram quatro jogos, empataram dois e perderam dois - uma campanha ruim para a equipe.

Já o Manchester United venceu a Uefa Europa League ao ganhar do Ajax por 2 a 0. Os tentos foram de Pogba e Mkhitaryan. Leia sobre essa final aqui.

Foto: Alex Grimm/Getty Images

Na última temporada, o Real Madrid conquistou a Uefa Champions Cup ao bater a Juventus por 4 a 1. Os gols dos espanhóis foram dois de Cristiano Ronaldo, um de Casemiro e um de Asensio. Leia sobre a final aqui.

Foto: Ángel Martínez

A Supercopa da Uefa é uma competição que envolve o campeão da Champions League e o da Europa League. Na edição de 2017, teremos mais um jogo entre duas equipes gigantes do futebol europeu: Real Madrid e Manchester United.