Resultado Real Madrid x Barcelona na Supercopa da Espanha (2-0)

Parabéns aos torcedores merengues! Planejamento e ideias para o futuro são ótimas e bem promissoras!

O Real conquista a SuperCopa espanhola e já fatura dois títulos no começo da temporada!

90' Acabou!

89' AMARELO, SUAREZ. Segurou Casemiro.

88' Hernandez entra na linha de fundo, perde ângulo, cruza um pedaço de pau e isola a bola.

87' Dividida no alto entre Roberto e Ramos. Pior ao jogador do Barça.

86' Festa merengue no Bernabéu!

85' Reta final de jogo.

84' Suarez arranca pela meia e sente. Manquitola, mas segue em campo.

83' Real segue olhando no futuro apostando em jovens valores, como Asensio e Hernandez.

82' E o Barcelona realmente precisa de Coutinho e Dembelé. Ambos são alvos.

81' Cruzamento de Messi, Umtiti sobe e não acha nada.

80' Deulofeu arranca pela esquerda, entra na área e Sergio Ramos salva o Real. Escanteio.

79' Rakitic tinha enorme chance de chutar, mas perdeu facilmente para Benzema.

78' Barça ainda tenta se salva no jogo.

77' Questão de tempo para a festa merengue.

76' MUDA O REAL: Ceballos na vaga de Kroos.

75' Dividida forte entre Suarez e Marcelo. O juiz deu apenas tiro de meta e houve muita reclamação.

74' Real confirmando o título com mais uma vitória tranquila!

73' MUDA O REAL: Asensio sai aplaudido e entra Hernandez.

72' PRA FOOORA! Messi gira e bate de direita. A bola sobe e assusta Navas.

71' MUDA O BARÇA: Deulofeu entra e sai André Gomes.

70' NAAAAVAS E TRAVEEEE! Primeiro Suarez enfia para Sergi, que dá de bico e Navas defende. No rebote, Messi manda um foguete, Navas salva e Suarez dá de peixinho. A bola pega no pé da trave e sai!

69' Sergi Roberto arranca fazendo fila e Casemiro chega junto para acabar com a brincadeira.

68' A torcida canta olé no Bernabéu!

67' Alba tenta passe para Messi, mas mandou um pedaço de tijolo.

66' PERDEEEEU! Messi bate com veneno, Navas sai pegando borboleta e Suarez mandou sem ângulo pela linha de fundo.

65' Semedo avança e sofre falta de Sergio Ramos. Chance de cruzamento.

64' PERDEEEEU! Alba cruza fechado, Sergi fecha e a bola passa na frente de todo mundo sem entrar!

63' Irreconhecível a atuação do Barcelona.

62' Posse de bola é maior ao time do Real.

61' MUDA O REAL: Casemiro entra e sai Kovacic.

60' Culés é uma bagunça tática impressionante.

59' Messi é um oásis nesse time do Barcelona.

58' NAVAS! Semedo cruza na medida, Suarez desvia e Navas pega firme.

57' Festa da torcida madrilenha.

56' Messi novamente tenta jogada em velocidade, mas passe para Sergi Roberto teve a zaga travando.

55' Real chega muito mais intenso e organizado ao ataque.

54' Messi novamente tenta algo pelo meio, mas Suarez não continuou na jogada.

53' TRAVAAADO! Semedo cruza da direita, a zaga tira mal e Suarez arrisca. Varane travou o chute!

52' Barça chega muito de vez em quando.

51' Real ataca com enorme força e sempre presente no ataque.

50' STEEEEGEN! Benzema recebe na canhota, traz pra linha de fundo, senta o pé e o goleirão defende de ombros!

49' NO TRAVESSÃÃÃÃO! Messi arranca pela esquerda, cava na saída de Navas e a bola pega no travessão, no chão e não entra!

48' Torcida do Real provoca Pique, antigo desafeto.

47' MUDA O BARÇA: Pique sai e entra Semedo.

46' NAVAAAAAS! Suarez recebe livre na direita, entra na linha de fundo, cruza rasteiro e o goleiro salva o gol catalão!

45' Bola rolando.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Vamos ver na segunda etapa. Promessa de goleada merengue.

Barça é uma zona. E o rival se aproveita para atropelar.

O Real massacra o Barcelona em todas as formas. Tática, física e na bola. Vai sufocando!

45' Acabou!

44' Minuto final.

43' Busquets num primeiro tempo para esquecer. Kovacic dando aula no meio.

42' Barcelona é um catado em campo.

41' Não teremos mais possibilidades de penalidades.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Na soma dos placares, 5 a 1!!!

38' É UM MASSACRE! Barça dorme na partida. O Real é um trator. E Modric rouba de Busquets, cruza da esquerda, Benzema antecipa Umtiti, gira livre e manda no fundo da rede!

37' GOOOOOOOOOOOL, BENZEMA, DO REAL MADRID!

36' Barça é envolvido no Santiago Bernabéu.

35' Real joga bonito e faz a festa da torcida!

34' Modric meteu um chapéu em André Gomes que merecia até um novo ingresso.

33' NA TRAAAAVE! Buraco no meio da zaga catalã, a bola sobra para Vazquez, que domina e bate colocado de canhota. A bola bate no poste direito e o Barça se salva!

32' Bom ataque do Barça com Suarez cruzando e Varane tirando da cabeça de Rakitic.

31' Barça com Suarez e Messi se mexendo muito no comando de ataque.

30' É a vez o Real colocar pressão no campo de ataque.

29' Kross manda na área e Stegen afasta de soco.

28' Vazquez busca Benzema, mas Piqué corta da cabeça do atacante. Escanteio.

27' Jogo bem movimentado apesar da vantagem do Real.

26' Bola enfiada para Suarez, mas o juizão deu impedimento.

25' Modric dita o ritmo do meio-campo. Agora com a camisa 10.

24' Marcelo lança Vazquez, que rola para chute de Asensio, que bateu de tornozelo.

23' Real não consegue sair tão limpo quanto no começo do jogo.

22' Ernesto Valverde bem agitado.

21' Real segue mais reativo. Placar tranquilo.

20' Barça necessita de três gols de qualquer maneira.

19' Real vai com enorme vantagem. Agora, até derrota por 3 a 1 lhe grante penalidades.

18' Barça mais presente no campo de ataque.

17' SAAAALVA! Messi entra na diagonal, cruza pra trás e Sergio Ramos tira o gol do pé de Suarez!

16' Asensio recebe na esquerda, sofre falta da marcação, mas juiz manda seguir.

15' NAAAVAS! Messi arranca, abre a defesa sozinho, entra na diagonal, mas perde ângulo e Navas trava na hora H.

14' Real troca passes no meio-campo e dita o ritmo da partida.

13' Messi enfia para André Gomes, que gira, entra na área, mas o juizão deu falta do português.

12' QUASE! Mascherano enfia, Suarez pega de primeira, mas isolou.

11' Outra escapada pela direita, Sergi Roberto infiltra, cruza rasteiro e Suarez não alcança na pequena área.

10' Marcelo cruza da esquerda, a bola encobre Stegen e Umtiti afasta.

9' A torcida faz enorme festa no Bernabéu.

8' O ritmo que o Real coloca é sufocante. Barça não sai do meio-campo.

7' Sergi Roberto escapa pela primeira vez na direita, cruza e a bola passa por todo mundo.

6' E o Barça segue sem respirar. Não consegue sair do meio-campo.

5' MINHA NOSSA, QUE SAPATADA! Lateral batido da direita, Umtiti corta mal, sobra Asensio de quase da intermediária. Ele recebe, domina e solta a canhota. A bola pega uma curva impressionante e mata Stegen!

4' GOLAAAAAÇO, ASENSIO, DO REAL MADRID!

3' Muita facilidade do Real em escapar pelas laterais.

2' Barça no esquema 3-5-2.

1' SAAALVA! Asensio escapa pela esquerda, cruza rasteiro, Modric chega chutando de primeira e explode em Umtiti.

0' Começou!

Real todo de branco.

Barça com camisa azul e grená, calção e meias azuis.

A bola vai rolar.

O juiz será Sanchez Martinez. 33 anos apenas.

Lembrando que Cristiano Ronaldo está fora após expulsão na partida da ida.

Equipes sobem, cumprem o protocolo e a torcida grita o hino madridista.

O Barça com Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Mascherano, Rakitic, Busquets; Messi, André Gomes, Suarez.

O Real pronto com Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Kovacic, Asensio; Lucas Vázquez, Benzema.

As equipes fazem o trabalho de aquecimento no gramado do Santiago Bernabéu, que segue recebendo torcedores para essa segunda partida da SuperCopa.

Os times já estão definidos, prontos e escalados para o duelo.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, d0 jogo entre Real Madrid x Barcelona ao vivo no Santiago Bernabéu, valendo pela Supercopa da Espanha 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 18h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O grande desfalque do lado merengue é, claramente, Cristiano Ronaldo, que foi expulso na partida de ida e suspenso em cinco jogos. Pelo lado culé, Andrés Iniesta, contundido não vai à campo.

No duelo de ida, os merengues levaram a melhor e enfiaram um 3 a 1 em pleno Camp Nou

O Barcelona se mexeu praticamente na mesma proporção, trazendo Nelson Semedo para a lateral-direita, Gerard Deulofeu para o meio-campo e o brasileiro Paulinho, que não estará a disposição de Ernesto Valverde para a partida. A principal movimentação do clube - e talvez dos último anos no futebol - foi a saída do brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros

As equipes não se movimentaram muito no mercado de transferências, as maiores mudanças ficaram por conta do Real Madrid que, entre outros, contratou Theo Hernández e Dani Ceballos, vendeu Danilo e Morata e emprestou James Rodríguez. A equipe titular não sofrerá muitas alterações

Da última vez que as equipes se enfrentaram pela Supercopa, foi no segundo jogo da edição de 2012. A partida foi disputada no Santiado Bernabéu e vencida pelos donos da casa por 2 a 1, com gols de Higuaín e Cristiano Ronaldo para o Madrid e Messi para o Barça

Por terem vencido o Campeonato Espanhol, os merengues chegam a Supercopa da Espanha em busca do segundo título da temporada, já que conquistaram também a Supercopa da Uefa, vencendo o Manchester United por 2 a 1

Os catalães conquistaram a vaga nessa decisão por terem sido campeões da Copa do Rei, vencendo o Alavés por 3 a 1. Foi o único título do clube na temporada, que viu o maior rival conquistar a La Liga e a Uefa Champions League e espera evitar que conquiste mais este troféu