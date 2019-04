Everton anuncia contratação do meia Sigurdsson, ex-Swansea

O Everton anunciou nesta quarta-feira(16), a contratação do meia islandês Gylfi Sigurdsson junto ao Swansea City. O meia que já vinha treinando separadamente no time galês enquanto aguardava um desfecho da sua negociação, assinou com os Toffees por cinco anos em uma transferência que custou cerca de 45 milhões de libras, o que seria a maior transação financeira da história do Everton e a maior venda feita pelo Swansea.

O novo reforço do Everton atuou pelo Swansea durante três temporadas, onde ele foi o segundo jogador com mais participações em gols na Premier League desde a temporada 2014/15, atrás apenas do meia Christian Eriksen, do Tottenham.

Com relação ao fato de ter participado de grande parte dos gols do Swansea nas últimas temporadas, Sigurdsson afirma que espera continuar realizando um bom trabalho pelo Everton.

"Espero que eu continue a criar oportunidades de gols para os meus novos companheiros e espero marcar gols também para ajudar no sucesso deste clube". disse Sigurdsson ao site oficial do Everton.

O meia acredita que tomou uma grande decisão ao se transferir para o time de Liverpool e espera que o clube brigue na parte de cima da tabela.

"Este clube possui muita ambição e está bem claro para todos que o Everton está caminhando para uma boa direção. O mais importante agora é que a equipe continue vencendo os seus jogos e suba na tabela de classificação". acrescentou o meia

Os objetivos do mais novo reforço do Everton são bem claros: marcar o máximo de gols possíveis mas também pensando nos companheiros na hora do passe, que é a principal função do islandês dentro de campo.

"Eu gostaria de marcar o máximo de gols possíveis e ter a chance de servir os meus companheiros sempre que puder. Esses são os meus objetivos, mas ainda sim eu prefiro que a equipe vença os jogos atuando em equipe, assim eu ficarei mais feliz". concluiu.