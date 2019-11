Resultado Wolfsburg x Borussia Dortmund pela Bundesliga 2017-18 (0-3)

Obrigado, torcedor que acompanhou a partida pela VAVEL Brasil! Continue no site para mais transmissões em tempo real dos jogos desse sábado!

O Borussia Dortmund, mesmo fora de casa, controlou a partida sem sustos e, com gols de Pulisic, Bartra e Aubameyang, conquista os seus primeiros três pontos na Bundesliga!

FIM DE JOGO! NA WOLKSWAGEN ARENA, O BORUSSIA DORTMUND DERROTA O WOLFSBURG POR 3 A 0!

45' O árbitro indica mais três minutos de acréscimo

43' Após uma falta no meio campo, Sahin e Arnold ensaiam uma possível confusão, mas que fora adminstrada com perfeição pelo árbitro Robert Hartman

42' Com o jogo ganho, a equipe visitante controla o jogo como quer, apenas deixando o tempo passar

SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA: Sai: Christian Pulisic, muito aplaudido; Entra: Shinji Kagawa

38' Mario Gomez e Bartra se chocam dentro da área e o alemão fica sentado pedindo um pênalti. O árbitro checa com o recurso de vídeo, que indica que não houve a penalidade

35' Aubameyang recebe no lado esquerdo, limpa e chuta. A bola bate na defesa do Wolfsburg, sobe e vai direto nas mãos de Casteels

33' Dahoud faz linda jogada, passa por Camacho do jeito que quer, e tenta uma tabela com Aubameyang. Ao tentar receber a bola do gabonês, é derrubado pela defesa dos Lobos. O árbitro, porém, manda o lance seguir

SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA: Sai: Dan-Axel Zagadou; Entra: Felix Passlack

30' Zagadou deita no gramado reclamando de dores

26' Após uma tentativa de pressão do Wolfsburg, o Borussia Dortmund volta a controlar a partida e dita o ritmo de jogo

SUBSTITUIÇÃO NO WOLFSBURG: Sai: Daniel Didavi; Entra: Maximilian Arnold

23' Após cobrança de falta de Didavi, Guilavogui cabeceia para uma linda defesa de Bürki. No rebote, Mario Gomez completa para as redes. O árbitro-vídeo, porém, anula o gol por conta da posição irregular do atacante alemão

O Wolfsburg tem um pífio aproveitamento nos passes: apenas 57% completados

20' Borussia Dortmund tem muita facilidade para jogar. Dessa vez, Dahoud dá um lindo lançamento para Aubameyang no lado direito, que acha Castro, que lança para Philipp no lado esquerdo. O alemão, porém, não consegue devolver a bola para Aubameyang graças a um corte de Verhaegh. Seria uma linda jogada!

19' Após uma disputa com Uduokhai, Nuri Sahin fica deitado no gramado reclamando de dor

SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA: Sai: Mario Götze; Entra: Mahmoud Dahoud

15' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO BORRUSIA DORTMUND!! AUBAMEYANG!! Sahin é lançado no lado direito, acha Pulisic livre dentro da área, que cruza para Aubameyang completar, de carrinho, para o fundo das redes

SUBSTITUIÇÃO NO WOLFSBURG: Sai: Riechdly Bazoer; Entra: Joshua Guilavogui

13' Após a cobrança de falta, Bazoer pega a sobra e chuta, porém a defesa do Borussia afasta. No rebote, Camacho tenta lançar para Knoche, que estava completamente impedido

12' Piszczek faz falta em Dimata do lado esquerdo do campo. Boa chance para os Lobos

10' PRA FORA! Após um chutão de defesa, Bartra dorme e Mario Gomez consegue chegar inteiro na bola. O alemão, porém, não bate na bola como queria e ela passa muito perto do gol do Borussia. Por pouco o Wolfsburg não diminui!

9' Uduokhai tenta sair jogando, mas Aubameyang toma a bola dele. De frente para a área, o gabonês por pouco não consegue chutar para o gol, graças a uma intervenção providencial de Camacho

8' A equipe de Peter Bosz tenta chegar ao gol através de toques na entrada da área. A defesa do Wolfsburg não dá chance para os aurinegros, porém o meio campo não consegue segurar a bola e a equipe dos Lobos simplesmente assiste o Borussia jogar

5' Que isso, Mario Gomez? Uduokhai cobra falta do campo de defesa, Dimata consegue amortecer a bola, que sobra para o atacante alemão livre, mas que chuta muito longe do gol de Bürki

4' Gonzalo Castro vai boa jogada, consegue tocar para Aubameyang, que apenas pisa na bola para a chegada de Mario Götze, que chuta fraco nas mãos de Casteels

2' Assim como no primeiro tempo, o Borussia Dortmund controla a bola e dita o ritmo de jogo

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

O primeiro tempo foi de total domínio do Borussia Dortmund. Pressionando o time da casa desde o campo de defesa, que não consegue sair jogando, a equipe de Peter Bosz tem total controle da posse de bola e conquistou essa vantagem no placar graças a um gol de Pulisic e um golaço de Bartra.

46' Fim de primeiro tempo: Wolfsburg 0 x 2 Borussia Dortmund

SUBSTITUIÇÃO NO WOLFSBURG: Sai: Jakub B?aszczykowski, sentindo dores; Entra: Landry Dimata

41' Sokratis dá um belo lançamento para Pulisic nas costas de Gerhardt. O americano por pouco não domina a bola, desperdiçando uma boa chance para o Borssuia

40' Castro recebe a bola com liberdade pelo lado esquerdo, faz uma tabela com Zagadou e toca para Götze, que chuta de fora da área, mas a bola vai fraca direto nas mãos de Casteels

Posse de bola - Wolfsburg 35% x 65% Borussia Dortmund

35' A equipe da casa finalmente volta a atacar, mas sem perigo. Em cobrança de falta, Didavi cobra na cabeça de Mario Gomez, que não consegue testar do jeito que queria, e a bola vai para o lado do gol

31' Sokratis vence uma disputa no meio campo com Bazoer, carrega a bola com muita liberdade e acha Aubameyang pelo lado direito, que chuta com perigo para fora

30' Parece que o Wolfsburg sentiu os gols e, no momento, o Borussia controla a partida

26' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BORUSSIA!! QUE GOLAÇO DE BARTRA!! Em mais uma cobrança de escanteio, a defesa do Wolfsburg corta mais uma vez e a bola sobra para Götze, que acha Castro. O alemão finge que vai cruzar, mas rola para Bartra, que estava livre. O zagueiro, com liberdade no lado esquerdo, dá um lindo chute colocado no ângulo para dobrar o placar

24' POR POUCO! Castro cobra escanteio, a defesa do Wolfsburg corta e a bola sobra par Götze. O alemão toca para Sokratis, que abre o jogo na ponta direita para Aubameyang, que dribla e cruza para a área buscando Philipp, que cabeceia. A bola passa muito perto da meta de Casteels

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BORUSSIA!! PULISIC!! A equipe de Peter Bosz sai em muita velocidade, Aubameyang recebe sozinho, não consegue passar por Knoche, que afasta a bola, mas ela cai nos pés de Götze. O alemão rola para Pulisic, que bate em diagonal para abrir o placar

21' Bazoer faz uma jogada fantástica, consegue driblar dois jogadores com um toque na bola, e lança para Mario Gomez. Com a falta de velocidade, o alemão não conseguiu passar por Bartra, mas conseguiu um lateral

19' Pulisic até aqui é muito requisitado pelo time do Borussia. O americano mais uma vez recebeu com liberade pelo lado direito, mas errou o cruzamento para Aubameyang

19' Mario Gomez recebe da entrada da área, gira e bate muito por cima da meta de Bürki

17' PRA FORA! Götze puxa um rápido contra-ataque, consegue achar Pulisic sozinho no lado direito, que cruza para o meio da área. A bola acha Castro, que bateu para fora

14' Zagadou bate um lateral errado e a bola sobra para Didavi, que lança para Hinds. O jovem entraria sozinho na cara do gol se Bürki não tivesse saído da sua meta e dado um chutão para afastar a pelota

12' Na cobrança de escanteio, Gerhardt se desmarca e consegue cabecear livre, porém sem direção

11' QUASE! Camacho dá lindo lançamento para Mario Gomez, que escorou de cabeça para Didavi, que bateu. A bola desviou em Bartra e passa do lado do gol de Bürki

9' O Wolfsburg tem muita dificuldade em sair jogando por conta da alta pressão dos jogadores do Borussia no campo de ataque. Os Lobos não conseguem ficar com a bola e a equipe visitante dita o ritmo de jogo

8' Bazoer lança para frente tentando achar Mario Gomez. O grandalhão alemão coloca pressão para cima de Sokratis, que por pouco não deixa a bola escapar

6' Após cruzamento de Sahin, Zagadou cabeceia direto para fora

6' Wolfsburg perde a bola no campo de defesa e Bazoer faz falta em Castro na entrada da área

4' Götze faz boa jogada pelo lado esquerdo, dribla dois jogadores, mas erra o passe para Sahin, que chegaria sozinho para bater

2' Borussia Dortmund consegue um rápido contra-ataque após uma roubada de bola de Castro, que lançou Pulisic na ponta direta. O americano driblou Bazoer e cruzou tentando achar Aubameyang, mas Knoche foi mais rápido e cortou a bola

1' Jogo começa com o Borussia Dortmund tentando atacar. Os aurinegros tem a posse de bola mas até agora não conseguiram criar nenhuma chance real

BOLA ROLANDO! COMEÇA O JOGO NA WOLKSWAGEN ARENA!

Jogadores estão perfilados para um minuto de silêncio por conta do ataque terrorista em Barcelona

Equipes estão entrando ao gramado da Wolkswagen Arena

Banco do Borussia: Weidenfeller, Toprak, Subotic, Passlack, Dahoud, Kagawa, Isak

Banco do Wolfsburg: Grün, Arnold, Guilavogui, Malli, Ntep, Dimata, Oshimen

FIQUE DE OLHO: recuperado de uma rara doença, o meio-campista Mario Götze retornará aos gramados hoje. O alemão não jogava uma partida como titular desde dezembro de 2016

DESTAQUE: artilheiro da última Bundesliga, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang já mostrou que não vai diminuir o ritmo na temporada, marcando 4 gols nos dois primeiros jogos do BVB.

DESTAQUE: o experiente Mario Gomez é a grande esperança de gols do Wolfsburg. Com 16 gols marcados na última temporada, ele é um perigo para qualquer defesa

BORUSSIA DORTMUND CONFIRMADO! Bürki; Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou; Sahin, Castro, Götze; Pulisic, Aubameyang, Philipp.

WOLFSBURG CONFIRMADO! Casteels; Verhaegh, Knoche, Uduokhai, Gerhardt; Camacho, Bazoer; B?aszczykowski, Didavi, Hinds; Mario Gómez.

Horário da partida: 10h20.

Tarde de reencontro: o polonês Jakub B?aszczykowski reencontrará o Borrusia Dortmund. O atleta ficou por oito anos - entre 2007 e 2016 - na equipe aurinegra, onde é ídolo. Por lá, conquistou duas Bundesligas (2010-11 e 2011-12), uma Copa da Alemanha (2011-12), duas Supercopas (2013 e 2014) e foi titular da equipe que foi vice-campeã européia, em 2013.

PROVÁVEL BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Piszcek, Bartra, Sokratis, Zagadou; Castro, Sahin, Götze; Pulisic, Aubameyang, Philipp.

PROVÁVEL WOLFSBURG: Casteels; Verhaegh, Knoche, Udokhai, Gerhardt; Bazoer, Camacho; Blaszczykowski, Didavi, Hinds; Mario Gómez.

A equipe de Peter Bosz, porém, tem problemas bem mais consideráveis para a partida. Titulares incontestáveis, Raphael Guerreiro, Marco Reus e Julian Weigl estão fora por lesões e Ousmane Dembelé cumprirá suspensão. Para aumentar a lista de problemas, o lateral esquerdo Marcel Schmelzer rompeu o ligamento na última semana e também está fora. A boa notícia fica pela expectativa da volta de Mario Götze, diagosticado com um doença rara na última temporada, aos gramados.

O time de casa tem alguns problemas para a partida. os zagueiros Brooks, com problema na coxa, e Bruma, recuperando-se de uma cirugia no joelho, estão de fora. Desse jeito, a dupla titular na defesa dos Lobos deferá ser formada por Robin Knoche e Felix Uduokhai. Além disso, o português Vieirinha desfalcará a equipe por conta de uma lesão no tornozelo.

Para esse jogo, que será disputado na Wolkswagen Arena, o árbitro será Robert Hartman, sendo auxiliado por Christian Leicher e Markus Schüller.

O Borussia Dortmund resolveu apostar em jogadores que se destacaram por outros times na última Bundesliga. Mahmoud Dahoud, Ömer Toprak e Maximilian Philipp chegaram de, respectivamente, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen e Freiburg. Para completar a lista, o jovem zagueiro Dan-Axel Zagadou, capitão das seleções de base da França, também foi contratado.

Para essa temporada, o Wolfsburg, do técnico Andries Jonker, investiu em reforços para tentar evitar o que aconteceu na última temporada: John Anthony Brooks, vindo do Hertha Berlin, Ignacio Camacho, do Málaga e Paul Verhaegh, do Augsburg, foram os principais jogadores anunciados pela equipe. Além deles, o brasileiro William, Marvin Stefaniak,Kaylen Hinds, Landry Dimata e Ohis Felix Uduokahi também foram contratados.

Por sua vez, o Borussia Dortmund não teve uma temporada tão ruim quanto a do rival dessa partida, mas não foi espetacular. Com muitos problemas e desperdiçando, principalmente, pontos contra equipes da parte de baixo da tabela, o Borussia Dortmund terminou na terceiro colocação, atrás de Bayern de Munique e RB Leipzig, nem ameaçando brigar pela salva de prata. O grande destaque da equipe foi o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, artilheiro do campeonato com 31 gols.

O que aconteceria no restante do campeonato seria totalmente dessa primeira rodada e o Wolfsburg passaria muito sufoco no restante da competição com o risco de ser rebaixado para a 2.Bundesliga. Com péssimas atuações e resultados piores ainda, os Lobos tiveram que jogar o playoff de acesso contra o Eintracht Braunschweig. Com a superiodade técnica, o time alviverde superou o rival com um agregado de 2 a 0.

Já o Wolfsburg iniciou o campeonato da temporada passada com uma atuação sólida contra o Augsburg. Mesmo jogando fora de casa, na SGL Arena, os Lobos mostraram um ótimo futebol e, através de um golaço de Daniel Didavi e um de Ricardo Rodriguez, de falta, garantiram os seus três pontos daquela campanha. Confira os gols dessa partida:

Na abertura da última Bundesliga, o Borussia Dortmund começou vencendo, mas não convencendo. Os jogadores comandados por, à época, Thomas Tuchel derrotaram o Mainz 05. Em um jogo bastante disputado, os aurinegros contaram com a força da torcida no Signal Iduna Park e com dois gols do artilheiro Aubameyang para conquistar os três pontos. O japonês Yoshinori Muto descontou para a equipe visitante. Confira os gols dessa partida:

A transmissão começará na hora da partida, às 10h30, aqui na VAVEL Brasil.