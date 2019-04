Okazaki marca aos 52 segundos e Leicester supera Brighton sem dificuldades

Jogando pela segunda rodada da Premier League 2017/18, o Leicester recebeu na manhã deste sábado (19) o Brighton and Hove Albion, com os dois times querendo vencer pela primeira vez na atual temporada. Contudo, foram os anfitriões que saíram com os três pontos, depois de gols de Okazaki (esse o mais rápido da atual época, sendo marcado com 52 segundos de bola rolando) e Maguire, que já havia dado assistência no jogo passado e agora faz o seu primeiro tento com a camisa do novo clube.

Ao fim dos jogos das 11h, os Foxes subiram para a nona posição na tabela, agora com os seus primeiros três pontos. Os Seagulls, por sua vez, deve encerrar a rodada na zona de rebaixamento, visto que agora está na 18ª colocação com duas derrotas no currículo pela competição nacional.

As duas equipes retornam aos gramados no próximo sábado (26), quando o Leicester viaja até Manchester para enfrentar o United às 13h30, enquanto que o Brighton vai a Londres para visitar o Watford, às 11h. Ambos horários pelo de Brasília.

Não demorou muito para que o Leicester encontrasse o caminho do gol no confronto. Logo com 52 segundos de jogo, sendo o primeiro gol abaixo de um minuto no ano da Premier League, Okazaki aproveitou rebote no chute de Mahrez, que havia feito boa jogada pela direita. O japonês apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, abrindo o placar. Em seguida, o time da casa continuou em cima, buscando aumentar a sua vantagem e apresentando um futebol semelhante ao de quando foi campeão há duas temporadas - assim como foi contra o Arsenal.

Sem muita diferença para o início do primeiro tempo, o segundo teve os Foxes em cima e marcando gol - embora agora não tenha sido em questão de segundos. Os anfitriões conquistaram o segundo tento no confronto próximo dos 10 minutos jogados na etapa final, quando Maguire subiu mais alto que a marcação em cobrança de escanteio e mandou, de cabeça, para o fundo do barbante. Sem grandes dificuldades ao longo do caminho, o time de Shakespeare apenas segurou o resultado positivo.

Robson-Kanu marca, é expulso e West Brom bate Burnley para manter 100% na Premier League

Se o West Bromwich Albion havia vencido na primeira rodada em casa, a equipe viajou para bater o Burnley, completando a segunda vitória em dois jogos pela Premier League 2017/18, também neste sábado (19). Robson-Kanu foi o nome do jogo quando marcou o gol da vitória aos 26 minutos da etapa final e foi expulso exatos 12 minutos depois. O fato de jogar com um a menos não tirou a vitória do bolso da equipe de Tony Pulis.

Ainda faltando quatro jogos para serem completados na rodada, o WBA assume a segunda colocação na tabela, empatando em pontos com o Manchester United, mas perdendo em saldo - oito contra dois. Já o Burnley, depois da surpreendente vitória sobre o Chelsea na primeira rodada, acaba caindo para a 12ª posição depois de sucumbir em casa.

Para a próxima rodada, o West Brom recebe o Stoke City, no domingo (27), às 9h30, enquanto que o Burnley, às 12h do mesmo dia, viaja para enfrentar o Tottenham, em Londres.