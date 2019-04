Resultado Tottenham x Chelsea pela Premier League (1-2)

PARTIDA VÁLIDA PELA 2ª RODADA DA PREMIER LEAGUE, A SER DISPUTADA NO WEMBLEY STADIUM, EM LONDRES.

ANTHONY TAYLOR, AUXILIADO POR GARY BESWICK E ADAM NUNN, COM MIKE DEAN COMO 4º ÁRBITRO.

Com dois gols de Alonso, o Chelsea consegue sua primeira vitória nesta edição da Premier League, enquanto o Tottenham mantém seu mau retrospecto em Wembley.

FIM DE JOGO!

94' Batshuayi segura a bola perto da bandeira de escanteio e consegue parar o jogo.

92' É a vez de Alonso ficar no chão.

91' Courtois consegue segurar a bola e cai no chão, sentindo uma pancada.

91' Falta para Tottenham na esquerda. Boa chance para cruzar na área.

90' Quatro minutos de acréscimos.

90' Batshuayi tenta passe par Pedro, que tromba com zagueiro do Tottenham.

89' O Tottenham parte para cima do Chelsea, mas sem muito sucesso.

88' Com poucos minutos para o fim do jogo, muitos torcedores já deixam Wembley após o gol de Alonso.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL! É DO CHELSEA! É O SEGUNDO DELE! Mais um de Alonso, que recebeu dentro da área e chutou cruzado. A bola passou de Lloris e morreu no fundo da rede.

87' Kanté puxa contra-ataque e toca para Batshuayi, que cai e pede pênalti.

86' Na falta, Eriksen cruza, mas a bola é afastada para escanteio.

85' CARTÃO AMARELO! Marcos Alonso reclama com o juiz e é advertido.

85' Falta em Eriksen, cometida por Bakayoko. Boa chance para os Spurs.

84' Alonso consegue cortar bom passe no ataque do Tottenham.

83' CARTÃO AMARELO! Alderweireld faz falta em Pedro e é advertido.

82' A torcida faz festa nas arquibancadas. Atmosfera eletrizante em Wembley.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! É DO TOTTENHAM! OS SPURS EMPATAM O JOGO EM WEMBLEY! Em cobrança de falta de Eriksen, Batshuayi, que acabara de entrar, cabeceia contra a própria meta e marca contra.

SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM:

Sai: Davies

Entra: Sissoko

78' Pedro usa uma máscara de proteção no rosto, devido à lesões sofridas na pré-temporada.

77' SUBSTITUIÇÕES NO CHELSEA:

Saem: Willian e Morata

Entram: Pedro e Batshuayi

76' Dembélé consegue boa arrancada e passa para Kane, que não alcança e cai na área. Bola do Chelsea.

76' Kane recebeu a bola na entrada da área após boa troca de passes. Na hora de finalizar, foi bloqueado. A posse ainda é do Tottenham.

75' Eriksen recebe boa bola na entrada da área, mas é bloqueado pela zaga. Escanteio para os Spurs.

74' Trippier tenta cruzar para a área, mas a bola para nas mãos de Courtois.

72' NA TRAVE! Willian arrisca da entrada da área, e a bola vai rasteira até bater no poste. Que perigo!

71' Depois da entrada de Son, somente dois jogadores ficam atrás do meio campo do Tottenham: Vertonghen e Alderweireld.

70' UUUUUUUH DE NOVO! Depois do escanteio, Moses recebe dentro da área e chuta forte. A bola sobe um pouco e passa raspando no travessão.

70' UUUUUUH! Willian puxa contra-ataque e encontra Morata, que domina, dribla o marcador e chuta. A bola é bloqueada e sai pingando perto do gol de Lloris.

68' Wanyama recebe na entrada da área e arrisca chute, que sai torto e alto.

67' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM:

Sai: Dier

Entra: Son

67' Willian erra mais uma vez, perde a bola em dividida e ela sobra para Lloris.

65' Christensen dá peixinho para afastar cruzamento.

64' Tottenham continua dominando as ações. Muitos toques no meio de campo e na defesa, e alguns escanteios. Chelsea tenta sair em velocidade, mas não consegue.

62' Willian tenta puxar contra-ataque, mas a defesa do Tottenham se recompõe.

62' Kane tenta driblar David Luiz, mas o brasileiro manda para escanteio.

61' Em cruzamento, Alonso afasta o perigo. A bola volta com Lloris, no campo de defesa.

60' Dele Alli tenta drible em Kanté, que chega fazendo falta. Tiro livre perto do escanteio.

59' Em passe desviado, Kane quase ganha dentro da área, mas Rüdiger aparece para mandar para lateral.

58' Dele Alli tenta pase para dentro da área, mas a bola bate no peito do zagueiro do Chelsea. Jogadores pedem pênalti, mas juiz não marca.

57' Jogo não é tão intenso quanto o primeiro tempo.

55' Trippier recebe lançamento longo e consegue cruzar rasteiro, mas a bola não chega em Kane. Era uma boa chance.

54' O Tottenham volta a controlar a posse de bola, mas sem muito efetividade.

52' Willian consegue cruzar, mas não leva perigo ao Tottenham.

51' Kanté tenta driblar dois adversários, e acaba ganhando escanteio.

50' CARTÃO AMARELO! Vertonghen faz falta dura em Moses, no meio de campo, e é advertido.

49' Christensen tenta afastar cruzamento, mas acaba chutando em seu próprio companheiro. Para a sorte dos Blues, a bola voltou para o goleiro.

48' Vertonghen cruza, mas Courtois sai do gol e acaba com o lance.

47' Kane se infiltra na área e tenta cruzar, mas a bola é bloqueada. Outro escanteio.

46' UUUUUUH! Kane dá bom passe de calcanhar para Eriksen, que chuta dentro da área e ganha escanteio.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Até agora, o mau retrospecto do Tottenham no Wembley Stadium continua. Se a derrota for confirmada, será a oitava nos últimos dez jogos oficiais disputados no estádio.

Estatísticas Tottenham x Chelsea:

Posse de bola: 64% x 36%

Chutes: 13 x 4

Chutes certos: 6 x 1

Escanteios: 7 x 1

Tottenham dominou a posse de bola e criou mais chances que o Chelsea, mas a bela cobrança de falta de Alonso dá a vantagem para os Blues.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' UUUUUUUH! Belo drible de Vertonghen, chegando na área e cruzando rasteiro. Dier chuta, mas a bola sai para tiro de meta.

45' Alonso se estica e corta cruzamento rasteiro de Trippier. Escanteio.

45' Três minutos de acréscimos.

44' Kane tenta passe para dentro da área, mas David Luiz corta para lateral.

43' Davies recebe na intermediária e chuta forte. Courtois manda para escanteio.

41' NA TRAVE! Dele Alli toca para Kane dentro da área, que corta para fora e chuta. A bola explode na trave de Courtois e sai da área. Que chance!

40' Passe errado de Wanyama. A bola sai para tiro de meta.

38' UUUUUUUUUH! Eriksen cruzou para a área, mas ninguém conseguiu desviá-la. A bola passa por todos e sai à direita do gol de Courtois.

38' CARTÃO AMARELO! David Luiz leva cartão pela falta.

37' Tottenham troca passes na intermediária ofensiva. Eriksen tenta receber bola perto da área, mas na corrida é puxado. Boa chance para os Spurs.

36' Jogo fica disputado no meio de campo. Chelsea pressiona a defesa do Tottenham, que tenta avançar, com dificuldade.

34' Bakayoko sai de campo para receber atendimento.

33' Bakayoko recebe pancada nas costas em dividida com Dier, e o volante fica caído em campo.

30' CARTÃO AMARELO! Dier dá carrinho violenta em David Luiz, que fica caído. Advertência para ele.

29' UUUUUUH! Na volta, Kane arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol, saindo para tiro de meta.

28' QUE DEFESA!!! Kane recebe bola em profundidade dentro da área e, cara a cara com Courtois, chuta para defesa do goleiro belga.

27' Time da casa agora troca passes no campo de defesa, buscando chegar no ataque.

26' Na cobrança do escanteio, a cabeçada do Tottenham vai em linha de fundo.

25' Tottenham busca responder na mesma moeda, mas cobrança da falta tem cruzamento para a área. Zaga afasta para escanteio.

24' GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DO CHELSEA!! O PRIMEIRO GOL DA PREMIER LEAGUE EM WEMBLEY É DOS BLUES!!! Marcos Alonso cobrou falta de maneira magnífica para abrir o placar em Wembley.

19' QUE ISSO? David Luiz domina na entrada da área e chuta, mas a bola sobe muito e sai para tiro de meta.

19' No cruzamento seguinte, Alonso sofre falta e a bola vai para o Chelsea.

18' UUUUUUUH! Dembélé recebe na intermediária e arrisca chute. A bola vai muito forte e Courtois dá um tapinha, mandando para escanteio.

18' Domínio das ações permanece com o time da casa. Torcida do Tottenham faz muito barulho em Wembley.

17' Dele Alli tenta passar por dois defensores, mas Alonso consegue cortar.

15' David Luiz dá caneta em Dembélé, que faz a falta no meio de campo.

15' Meio de campo do Tottenham tem sido muito bom em conter avançadas do adversário. Até agora, somente uma chance real de gol para o Chelsea.

14' UUUUUUH! Christensen não corta lançamento longo e a bola sobra para Alli, que chuta por cima do gol.

14' Willian participa bem do ataque do Chelsea, mas não consegue acertar.

13' EITA! Lloris tenta dar chutão, mas a bola bate em jogador do Chelsea e volta para o goleiro, com perigo.

12' Kane ganha na corrida e tenta cruzamento, que sai longo e sem direção.

11' Willian tenta passe ofensivo mas a bola é um pouco longa, sobrando para a zaga do Tottenham.

10' Morata tenta entrar na área driblando, mas Alderweireld corta para escanteio.

9' UUUUUUUUUUUUH! Kane arrisca chute da intermediária, e a bola vai na direção de Courtois. O goleiro não segurou e ela escapou, mas o belga conseguiu recuperá-la.

9' Dier cruza na área, mas a zaga dos Blues afasta de cabeça.

8' Eriksen tenta passe para dentro da zaga do Chelsea, mas a bola é rebatida.

7' Boa troca de passes do Tottenham. A bola é dominada pelos atuais vice-campeões.

6' No tiro de canto, Eriksen cruza mas a bola para nas mãos de Courtois.

6' Dier recebe a bola e cruza, mas Bakayoko afasta de cabeça. Escanteio.

5' Falta na intermediária ofensiva dos Spurs.

4' UUUUUUUUH! Azpilicueta faz ótimo cruzamento e acha Morata na cara do gol. O atacante cabeceou errado e a bola saiu para tiro de meta.

2' Willian tinha chance de puxar contra-ataque, mas passou errado. Bola do Tottenham.

2' Ambos os times jogam com linhas de três zagueiros.

1' A zaga do Chelsea corta passe perigoso que chegaria para Dele Alli.

COMEÇA O JOGO! Anthony Taylor apita pela primeira vez, e a bola rola!

11h57 Times em campo esperando o início do jogo.

11h40 As duas equipes já estão em Wembley, se preparando para o apito inicial.

CHELSEA ESCALADO! Courtois; Christensen, Rüdiger, David Luiz; Azpilicueta, Alonso, Moses, Kanté, Bakayoko; Willian, Morata.

TOTTENHAM ESCALADO! Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Wanyama, Dembélé, Davies, Dele Alli, Eriksen; Kane.

Seja bem-vindo à VAVEL Brasil, torcedor e leitor! Hoje, acompanharemos o clássico londrino entre Tottenham x Chelsea ao vivo, disputado no Wembley Stadium. A bola rola às 12h. Siga conosco!

Com o White Hart Lane sendo reformulado, o Tottenham mandará suas partidas no Wembley Stadium, em Londres. O clube não tem um bom retrospecto jogando lá, mas precisará enfrentar as dificuldades caso queira ter uma boa temporada.

Antonio Conte, treinador do Chelsea, falou sobre a recuperação da equipe após a última derrota. Para ele, a concentração é essencial.



"Precisamos estar focados em campo, no jogo e tentar fazer nosso melhor contra o Tottenham. Não podemos achar desculpas, temos que ter um foco na nossa partida".

O técnico Mauricio Pochettino falou sobre como é jogar contra o rival, mas se mostrou otimista em relação à um possível triunfo.



"É difícil jogar contra o Chelsea, mas estamos animados depois do resultado contra o Newcastle, então temos confiança e precisamos nos aplicar ao máximo e tentar vencer".

A última vez que os dois times se enfrentaram foi em abril deste ano, quando disputaram a semifinal da última Copa da Inglaterra. Na ocasião, o Chelsea venceu por 4 a 2 e se classificou para a final. Leia mais aqui e veja os melhores momentos abaixo:

A Premier League está apenas no início, mas o confronto entre os dois tradicionais clubes promete. Atualmente, os Spurs ocupam a oitava colocação, enquanto os Blues ocupam a 15ª. Apesar disso, a diferença é só de três pontos.

Já o Chelsea estreou com uma derrota em casa. Enfrentando o Burnley, os Blues tiveram dois expulsos e perderam por 3 a 2. Leia mais aqui.

Na última partida, o Tottenham venceu o Newcastle United por 2 a 0, jogando fora de casa. Os gols foram de Dele Alli e Davies, com assistências de Eriksen. Leia mais sobre o jogo aqui.