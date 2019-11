Resultado Alavés x Barcelona no Campeonato Espanhol (0-2)

Obrigado pela audiência e até a próxima!

Fique atento ao portal da VAVEL Brasil e às nossas redes sociais para saber de todas as informações do Campeonato Espanhol. O resumo e a repercussão da partida saem em instantes, além da cobertura dos outros jogos da rodada.

A Liga espanhola terá uma pausa para a realização da Data Fifa. A terceira rodada do Campeonato Espanhol será disputada daqui a duas semanas. No sábado (09), às 15h45, o Barcelona encara o Espanyol no Camp Nou no duelo catalão. No domingo (10), às 11h30, o Alavés mede forças contra o Celta de Vigo em Balaídos.

Com dois de Lionel Messi, Barcelona volta a vencer por 2 a 0 e se mantém com 100% de aproveitamento. Em duas partidas, duas vitórias. Por outro lado, o Alavés amarga a segunda derrota seguida e permanece sem pontuar no Campeonato Espanhol.

FIM DE JOGO! ALAVÉS 0-2 BARCELONA!

Três minutos de acréscimo

88' ALTERAÇÃO BARCELONA! Sai Iniesta e entra Paulinho.

82' Paulinho vai ao aquecimento e pode fazer sua estreia no Barcelona.

77' ALTERAÇÕES ALAVÉS! Saem Wakaso e Roberto Sobrino, entram Enzo Zidane e Christian Santos

74' Messi tabela com Paco Alcácer, mas a defesa do Alavés trava na hora do chute

73' Lionel Messi bate colocado, com muita categoria e a bola bate no travessão

71' Burgui recebe na marca do pênalti, mas demora a chutar e é travado pela defesa do Barcelona.

70' ALTERAÇÃO BARCELONA! Sai Deulofeu e entra Denis Suárez.

68' Óscar Romero chuta forte em cobrança de falta e Ter Stegen defende.

66' ALTERAÇÃO ALAVÉS. Sai Ibai Gómez e entra Burgui.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!

Alexis comete falha e Lionel Messi ficou com a sobra para bater e ampliar a vantagem blaugrana.

63' Messi avança, toca para Deulofeu e cruza para Jordi Alba bater de primeira. A bola subiu.

Nos últimos cinco jogos que Messi desperdiçou uma penalidade máxima, o argentino deixou sua marca.

56' ALTERAÇÃO BARCELONA! Sai Aleix Vidal e entra Paco Alcácer.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!

Após triangulação entre Jordi Alba e Iniesta, o lateral-esquerdo aciona Messi. O camisa 10 livra da marcação e finaliza. A bola desvia levemente em Alexis e o goleiro Fernando Pacheco não consegue fazer a defesa.

52' Messi cobra falta da intermediária e Fernando Pacheco defende sem sustos.

48' Messi arrisca da meia-lua com efeito e assusta

45' Bela jogada de contra-ataque. Wakaso acionou Ibai Gómez e o meia cruzou rasteiro na área, mas Manu García não conseguiu completar a jogada.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Advertência verbal ao técnico do Alavés, Luis Zubeldía.

Acréscimo de dois minutos

45' Deulofeu recebe lançamento de Messi e Pacheco cai bem para fazer a defesa.

44' CARTÃO AMARELO! Piqué, zagueiro do Barcelona, ao tentar completar cruzamento para o gol com a mão.

40' CARTÃO AMARELO! Sergi Roberto, hoje no ataque do Barcelona.

38' DEEEEEEEEEEEFENDEU PACHECO! Messi bate forte no canto direito e o arqueiro basco se esticou para espalmar e fazer bela defesa. O placar continua sem ser movimentado.

37' CARTÃO AMARELO! Rodrigo Ely, zagueiro do Alavés.

37' PÊNALTI PARA O BARCELONA! Arbitragem alega puxão de Rodrigo Ely em Piqué na pequena área.

35' CARTÃO AMARELO! Wakaso, volante do Alavés.

34' Barcelona chega no contra-ataque e Deulofeu bate rasteiro no lado direito da rede.

33' Escanteio. A bola passa por todos com perigo e assusta.

33' Falta cobrada na barreira. No rebote, Romero bate e fica na defesa. Em nova sobra, Ibai Gómez finaliza e a bola desvia em Messi.

31' CARTÃO AMARELO! Umtiti, zagueiro do Barcelona.

30' TER STEGEN! Sobrino recebe em velocidade e avança sozinho. O atacante bate na saída do goleiro, que fecha o ângulo e faz importante defesa.

Público de 19.356 presentes em Mendizorrotza

25' Messi faz jogada individual pela direita, passa pela marcação e cruza. A arbitragem afirma que a bola saiu e o lance foi interrompido.

Barcelona com 70% de posse de bola na primeira metade da etapa inicial

22' Deulofeu recebe cruzamento e aciona Messi. O camisa 10 finalizou rápido e fraco, para a fácil defesa de Fernando Pacheco

18' Messi tenta chegar bem para finalizar, mas a defesa do Alavés corta na hora decisiva

14' Barcelona trabalha muito a bola e tenta achar espaços, enquanto Alavés se fecha e busca os contra-ataques.

12' UHHHHHH!!! A primeira chance do Alavés! Pedraza desce muito bem pela esquerda, bate cruzado, Sobrino aparece na segunda trave, completa, mas para fora.

10' Rakitic aparece bem na direita, cruza, mas Pacheco fica com a bola. Goleiro trabalha bastante neste início.

8' Messi recebe na entrada da área, arrisca, só que Pacheco faz mais uma boa intervenção.

5' Deulofeu arrisca da entrada da área, mas Pacheco defende mais uma vez.

3' Após cruzamento, Deulofeu cabeceia, mas Pacheco faz defesa segura.

2' Vidal aparece na direita, cruza, mas Pacheco consegue afastar.

1' Romero cobra falta direto para o gol na direita, mas já havia sido marcado falta em Busquets.

0' Começa o jogo!

As duas equipes já estão no gramado do Mendizorroza. Vai rolar a bola!

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Vidal; Piqué, Umtiti e Alba; Busquets, Rakitic, Sergi Roberto e Iniesta; Deulofeu e Messi.

Escalação do Alavés: Pacheco; Vigaray, Alexis, Rodrigo Ely e Pedraza; Wakaso, Tomas Pina e Manu Garcia; Romero, Sobrino e Ibai Gómez.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Alavés x Barcelona ao vivo, válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Fique ligado!

O treinador do Barcelona destacou que a partida contra o Alavés será difícil porque o time basco quando joga em casa o campo e os fãs pressionam bastante. Para Ernesto Valverde, conquistar os três pontos antes da Data Fifa é fundamental para o andamento da temporada, principalmente na reta de chegada.

Outra novidade antes desta rodada foi a oficialização da contratação do atacante Ousmane Dembélé junto ao Borussia Dortmund. O Barcelona gastou 105 milhões de euros para contratar o jogador, a segunda transferência mais cara da história do futebol, atrás apenas da compra de Neymar pelo Paris Saint-Germain.

Os desfalques do técnico Ernesto Valverde não poderá contar com dois atletas do elenco que estão lesionados: o meia Rafinha Alcântara e o atacante Luis Suárez. Não foram relacionados por opção do treinador Arda Turan, Digne, Marlon, Douglas e Vermaelen.

Além de Paulinho, a novidade será o retorno de Andrés Iniesta. Recuperado de lesão, o meia volta a estar em campo neste fim de semana.

Para o confronto, o técnico convocou 18 jogadores para formar a lista de relacionados para o confronto no país basco. A novidade é a presença do volante brasileiro Paulinho. O jogador pode fazer sua estreia com a camisa blaugrana.

Na estreia do Campeonato Espanhol, o Barcelona não teve dificuldades para vencer o Real Betis por 2 a 0, com gols marcados por Alin Tosca (contra) e Sergi Roberto. Foram dois tentos em três minutos que garantiram o triunfo na primeira rodada.

"Para mim, jogar em Mendizorrotza tem um sabor especial e ainda mais contra o Barcelona. Espero que os torcedores apoiem, empolguem a equipe. Muito bom ter uma torcida espetacular. Temos que ser eficientes com e sem a bola porque não consigo imaginar com muitas ocasiões de gol. Para nós, são partidas que têm um sabor especial", afirmou o treinador.

Em entrevista coletiva, o técnico Luis Zubeldía foi realista quanto à dificuldade de encarar um adversário com elenco e estrutura muito mais superiores, mas espera que torcedores e atletas estejam unidos em um espírito vencedor diante do Barcelona.

Para o duelo, Hector Hernández não treinou por causa de desconforto no joelho. Todos os outros atletas estão com condições de jogo, mas a lista de 18 jogadores relacionados será divulgada apenas uma hora de jogo, com os atletas titulares e reservas.

Na partida que marcou a abertura da edição 2017/18, o Alavés foi derrotado pelo Leganés por 1 a 0. No primeiro jogo diante de sua torcida, o time espera recuperar os pontos perdidos para melhorar o ambiente e conduzir melhor as semanas seguintes.