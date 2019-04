Após três anos no Clermont, Corinne Diacre assume Seleção Feminina da França

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou mudanças no comando da Seleção Feminina. Após desempenho abaixo das expectativas, Oliver Echouafni, que assumiu a equipe em 2016, logo após as Olimpíadas, foi demitido do cargo. Corinne Diacre, que desde 2014 estava como treinadora do Clermont, time da Ligue 2, foi anunciada como a nova treinadora.

Recentemente, a Seleção Feminina da França foi eliminada para a Inglaterra nas quartas de final da Eurocopa. O plano da FFF é iniciar um novo ciclo para a Copa do Mundo de 2019, que será realizada no país. Corinne deixa o Clermont Foot na oitava colocação da Ligue 2 após cinco rodadas.

Carreira de destaque como atleta e estabilidade no comando do Clermont

Diacre foi zagueira e defendeu a França por 12 anos, fazendo 121 partidas com Les Bleus e marcado 14 gols. Logo após sua aposentadoria, foi convidada por Bruno Bini, então treinador da equipe feminina da França, para fazer parte de sua comissão técnica, ao mesmo tempo que assumia o Soyaux, clube aonde fez toda sua carreira.

Em 2014, após a surpreendente e polêmica saída de Helena Costa, que estava cotada para assumir o Clermont, o clube não desistiu de ter uma treinadora no time masculino e fez o convite a Diacre que assumiu rapidamente a equipe na temporada 2014/15, tendo como melhor resultado a sétima colocação na Ligue 2 em 2015/16.

Contrato de quatro anos e foco na Copa do Mundo em 2019

Em anuncio oficial no site da FFF o presidente da federação, Noël Le Graët, afirmou que o presidente do Clermont, Claude Michy, não se opôs a saída de Diacre e que a sua experiência, adquirida após anos como atleta e treinadora, a colocaram como a mais capacitada para assumir o posto nesse momento de preparação e foco para a Copa do Mundo Feminina de 2019, que será realizada na França. O contrato da treinadora será de quatro anos.

O primeiro desafio de Diacre sob o comando da seleção francesa será no dia 15 de setembro, em amistoso diante do Chile em Caen. No dia 18, a França encara a Espanha, em Calais.