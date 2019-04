Emprestado pelo Sunderland, meia Khazri condiz com às necessidades do Rennes

Com as capacidades financeiras renovadas após lucrar cerca de 25 milhões de euros com Ousmane Dembelé saindo do Borussia Dortmund em rumo ao Barcelona, por ser o clube formador do atleta e possuir percentuais nas negociações futuras do atleta, o Rennes voltou suas atenções no mercado para jogadores de impacto imediato dentro da França.

O primeiro desse perfil a desembarcar na Bretanha é o meia tunisiano Khazri, que chega por empréstimo de uma temporada sem opção de compra junto do Sunderland.

Desde que a janela de verão se iniciou, o criativo africano não demonstrava intenções de permanecer no clube do norte inglês - o motivo principal dessa escolha segundo a Sky Sports, além de seu apreço pela Ligue 1, seria o fato do Sunderland disputar a segunda divisão da Inglaterra, onde o atleta perderia visibilidade. Antes de efetivar o negócio com o clube gerido por Christian Gourcuff, Khazri havia sido sondado por Toulouse e Nice​, porém optou pelo projeto ambicioso do Rennes.

Tendo como base do estilo de seu jogo os conceitos de atrair, retrair e explorar os espaços vazios atacando as linhas médias do adversário, o coletivo do Rennes se mostrou um dos mais interessantes da temporada passada - encaixado no simétrico 4-4-2 de Christian Gourcuff, o expoente do time é justamente o filho do treinador, Yoann Gourcuff - que apesar de ainda muito talentoso, sofre com lesões e acaba deixando lacunas no sentido de protagonismo - por essas e outras que Wahbi Khazri terá grande vitalidade, tanto atuando por dentro ou como armador nos flancos.

A janela que faz o conjunto do SRFC, entre os times medianos da França, pode ser considerada uma das mais interessantes - com oito reforços no total, o plantel de um dos clubes mais exitosos na formação de jogadores na França contempla de uma mescla interessante: na faixa central, Benjamin André e Morgan Amalfitano representam mais experiência, enquanto na defesa, uma dupla de zaga jovial conduzida pelos africanos Ramy Bensebaini e Joris Gnagnon dá toda segurança necessária para o melhor funcionamento da equipe.

Voltando a falar sobre Wahbi Khazri, ele deve figurar numa linha de dois entre os meias, provavelmente ao lado da jovem promessa Ismaila Sarr - juntos, geram equilíbrio para o esquema combinando velocidade e capacidade técnica - podendo abrir espaços facilmente através do individualismo. Uma grande contratação por parte do Rennes, que simboliza um pouco do efeito causado por Neymar no Campeonato Francês - apesar de ter sido uma oportunidade e tanto de mercado.

O ex-jogador de Bordeaux e Bastia retorna á França após alguns meses na Premier League, tendo certo destaque especialmente na reta final de 2015/16, quando teve papel crucial na campanha que salvou o Sunderland do rebaixamento na ocasião. Em sua melhor temporada no Bordeaux, desempenhando função de meia pela esquerda em 2014/15, Khazri acumulou nove gols e sete assistências atuando por 32 vezes no clube naquela oportunidade.