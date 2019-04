Ídolo do clube, volante Nampalys Mendy retorna ao Nice após passagem pelo Leicester

Após resultados atípicos no início da temporada, as carências do clube gerido por Lucien Favre ficaram evidentes, especialmente na lateral-esquerda e na faixa central, onde não haviam jogadores com mais capacidades físicas.

Solucionando o segundo entrevero citado, o volante Nampalys Mendy assina por empréstimo de uma temporada com opção de compra junto ao Leicester City. Por muitos anos, o baixinho carregava consigo a braçadeira de capitão do clube, ainda com Claude Puel no comando da equipe.

Com agora oito contratações realizadas na janela, o clube situado na Costa Azul francesa faz um de seus melhores mercados dos últimos tempos - dentre os reforços, três atletas podem ser considerados expoentes: Wesley Sneijder (ex-Galatasaray), Allan Saint-Maximin (ex-Mônaco) e Nampalys Mendy - ambos são atletas de impacto na França, que geram desequilíbrios através de suas virtudes.

Contudo, o resto do dia ainda deve culminar em transformações no plantel do Nice - segundo o Le Parisien, um negócio envolvendo Hatem Ben Arfa e Jean-Michael Seri pode acontecer nas próximas horas.

O melhor momento da carreira de Mendy foi em 2015/16, jogando como volante solitário no 4-3-1-2 de Claude Puel - capaz de executar funções defensivas e de apoio posicional dignas de Blaise Matuidi, o atleta não conseguiu repetir tais feitos na Premier League - chegando no Leicester com responsabilidade de substituir o motor do time, Kanté, a passagem de Nampalys na Inglaterra desapontou.