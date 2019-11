Resultado Equador x Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (1-2)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, as duas seleções jogarão fora de casa. O Equador enfrentará o Chile, enquanto o Peru encarará a Argentina.

Pela primeira vez na história, o Peru venceu o Equador fora de casa nas Eliminatórias. De quebra, a Seleção Peruana assume a 4ª colocação com 24 pontos. Já o Equador segue na 8ª posição, com 20 pontos.

FIM DE PAPO EM QUITO!!! VITÓRIA HISTÓRICA DO PERU! EQUADOR 1 x 2 PERU!

49' Escanteio para o Equador, último lance da partida vem aí.

48' UHHHHH! Velasco arrancou pela direita e cruzou para Enner Valencia tocar para fora.

46' Cinco de acréscimos.

45' Partida chegando ao fim. Equador desesperado em busca do empate.

43' SE ENROLOU! Estrada ia fazendo uma linda jogada individual, mas na hora do dez, se atrapalhou e perdeu a bola.

42' Cartão amarelo para Cáceda, do Peru.

42' Partida paralisada para o atendimento do goleiro Cáceda.

40' PERDEU!!! Guerrero recebeu na cara do gol, mas finalizou para fora.

39' Com a vitória momentânea, o Peru está assumindo a quarta posição.

35' Mudanças no Equador: Saem: Orejuela e Cazares / Entram: Gaibor e Martínez

35' Mudança do Peru: Sai: Cueva / Entra: Santamaría

34' Cartão amarelo para Cueva, do Peru.

34' QUE JOGO! Valencia cobrou muito bem, deslocando Cáceda e diminui para o Equador. Peru 2 a 1.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO EQUADOR! É DE ENNER VALENCIA!

33' PÊNALTI PARA O EQUADOR! Enner Valencia invadiu a área e foi atropelado por Christian Ramos, que foi expulso.

30' Cartão amarelo para Hurtado, do Peru.

30' No contra-ataque, Guerrero tocou para Cueva que se atrapalhou mas conseguiu ajeitar para Hurtado que, em seu primeiro lance, chutou colocado no cantinho de Banguera. Peru 2 a 0.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! É DE HURTADO!

29' Mudança no Peru: Sai: Carrillo / Entra: Hurtado

28' Flores fez jogada individual, e arriscou de fora da área no cantinho. Banguera ainda tocou na bola, mas não consegue impedir. Peru 1 a 0.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! É DE ÉDISON FLORES!

24' Mudança no Equador: Sai: Felipe Caicedo / Entra: Marcos Caicedo

23' Peru segue dominando a partida, mas não consegue abrir o placar.

17' UHHH! Cruzamento para Guerrero que conseguiu cabecear, mas nas mãos de Banguera.

13' Mudança no Peru: Sai: Tapia / Entra: Cartagena

10' Subiu.... Bom contra-ataque peruano, Cueva arrancou no mano a mano, se atrapalhou mas conseguiu tocar para Guerrero, que isolou.

6' Cartão amarelo para Carrillo, do Peru.

6' Início avassalador do Peru no segundo tempo.

5' BANGUERA ESPETACULAR!!!! Após o corte da defesa, Flores emendou de primeira e obrigou uma grande defesa de Banguera, com as pontas dos dedos.

4' UHHHH! Guerrero pressionou o Achillier, roubou a bola e só não marcou porque Banguera salvou.

2' Duas chegadas do Peru no início da segunda etapa, com Cueva e Guerrero, mas ambas saíram por cima do gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO | Equipes de volta ao gramado. Vai recomeçar a partida.

INTERVALO | Números de Equador 0 x 0 Peru: Finalizações: 4 x 7 / Posse de bola: 54% x 46% / Faltas cometidas: 6 x 5 / Passes errados: 40 x 9

INTERVALO | Com os resultados de momento, uma vitória simples colocará o vencedor desse jogo dentro do G-5.

INTERVALO | Jogos em andamento: Bolívia 1 x 0 Chile / Colômbia 1 (Falcão) x 1 Brasil

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! EQUADOR 0 x 0 PERU

45' Um minuto de acréscimo.

44' UHHH! Cueva buscou a jogada individual, e arriscou mas a bola subiu.

43' Cartão amarelo para Orejuela, do Equador.

37' SAAAALVA RAMÍREZ! No escanteio, Banguera saiu mal e a bola ficou viva. na finalização peruana, Ramírez salvou o Equador.

36' UHHHHHH! Guerrero, da intermediária, arriscou e Banguera fez mais uma ótima defesa.

34' Cartão amarelo para Christian Ramos, do Peru.

30' Jogadores voltaram a errar muitos passes, e a partida esfriou.

27' QUASE UM GOLAÇO! Guerrero inverteu para Cueva, que tabelou com Flores, cortou Ramírez e bateu colocado, muito perto do ângulo de Banguera. Jogo ficou bom em Quito.

25' NO TRAVESSÃO! Pressão equatoriana! Orejuela buscou o cruzamento, mas acertou o travessão peruano.

25' Tem gol na rodada: Bolívia 1 (Arce) x 0 Chile

24' UHHHHHHH! Velasco arrancou pela direita, invadiu a área e chutou direto no ângulo, mas Cáceda espalmou para escanteio.

22' UHHHHH! Ender Valencia arriscou de longe, mas Cáceda defendeu.

20' Tem gol na rodada: Colômbia 0 x 1 (Willian) Brasil

15' Equador, enfim, entrou no jogo e já equilibrou a posse de bola.

11' UHHH! Primeira chegada equatoriana na partida. Enner Valencia arrancou pela esquerda, invadiu a área e cruzou, mas Alberto Rodríguez cortou.

10' Domínio do Peru impressiona. Todos os ataques na partida foram dos visitantes.

7' Cueva foi lançado na corrida, mas Banguera saiu primeiro e ficou com a bola.

6' BANGUERA!!!! Grande ataque do Peru, e a bola sobrou para Flores arriscar de longe, mas Banguera fez grande defesa.

4' Finalização de Cueva, sem perigo para Banguera, foi a primeira do jogo.

3' Gramado não é dos melhores, e os jogadores encontram dificuldades nesse início.

1' Peru começa com a posse de bola.

BOLA ROLANDO EM QUITO! COMEÇA EQUADOR x PERU!

Agora é a vez do Hino Equatoriano ser executado.

Hino Nacional Peruano sendo executado.

Equipes em campo!

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Equador x Peru, partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018. A partida será realizada no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito (EQU), às 18h.

Na última rodada, o Equador foi até a Arena do Grêmio enfrentar o Brasil, perdeu por 2 a 0, e caiu para a 8ª colocação com 20 pontos. Veja os gols:

Já o Peru recebeu a Bolívia em Lima e venceu por 2 a 1, assumindo a 6ª posição com 21 pontos. Veja os gols:

Na próxima rodada, em outubro, a Seleção Equatoriana enfrentará o Chile, em Santiago. Já a Seleção Peruana irá enfrentar a Argentina, em Buenos Aires.

Precisando da vitória para se manter vivo na busca por uma vaga, o técnico Gustavo Quinteros manterá a equipe que perdeu para o Brasil, porém a mentalidade será diferente. É o que garante o zagueiro Gabriel Achillier: "Temos que nos fazer respeitar na nossa casa. Temos as armas, as ferramentas para sair em busca da vitória, mas com prudência, com calma e com a inteligência de que não enfrentaremos qualquer seleção".

No lado peruano, o artilheiro está de volta. Paolo Guerrero volta de suspensão, e será o responsável por comandar o ataque da equipe visitante nessa tarde. Caso vença, o Peru poderá entrar no G-5, pela primeira vez nas Eliminatórias.