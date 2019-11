Dribles, velocidade e conquistas: Arjen Robben celebra oito anos no Bayern

Conhecido pela a sua famosa jogada de cortar para esquerda e marcar o gol, Arjen Robben, comemora oito anos que está na Baviera. Robben se juntou ao Bayern de Munique no verão de 2009, transferência realizada entre Real Madrid (ESP) e Bayern München (ALE). O valor da transferência foi de 25 milhões de euros.

Já considerado uma lenda pelos torcedores bávaros, Robben ainda faz ótimas atuações e cotinua balançando as redes para o gigante da Baviera, a esperança é que Robben ainda fique no Bayern por mais anos.

No auge de sua carreira, aos 33, Robben já fez 268 jogos pelo Bayern e marcou 131 gols, sendo que ainda virão mais jogos pela frente, seja pelo Bayern e pela seleção holandesa.

Na primeira temporada que Robben jogou pelo Bayern, ele marcou 16 gols, ficando no TOP 5 de artilheiros, atrás apenas de Dzeko, Kießling, Barrios e Kyranyi.

Robben deu a volta por cima também várias vezes em tempos de Bayern, uma delas foi recentemente na final da UEFA Champions League de 2011/2012, Robben acabou perdendo pênalti para os alemães, que no final do jogo acarretou em diversas críticas por ter perdido a penalidade máxima contra o Chelsea, em Munique, no estádio do Bayern em uma final de Champions League. No próximo ano, a Champions League recebeu a final alemã entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, em Wembley. A partida estava empatada e iria ter prorrogação e pênaltis, mas nos últimos minutos a estrela de Robben brilhou, o holandês recebeu um passe magistral de Ribéry, Robben estava no momento e no lugar certo para apenas mandar a bola para o gol e tirar o peso das costas, se consagrando campeão da UEFA Champions League.

A melhor temporada em termos de gols para Robben foi em 2014/2015, no ano da Copa do Mundo no Brasil, que inclusive, Robben é considerado por muitos o melhor jogador daquela Copa de 2014 (James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa).

Robben possui 16 títulos pelo Bayern, sendo eles: um Mundial de Clubes da FIFA; uma Champions League; seis Bundesliga; quatro Copa da Alemanha; uma Supercopa da UEFA; três Supercopa da Alemanha.

Podemos esperar muitas partidas ainda do holandês, mais gols, mais jogadas, mais dribles, e claro, mais jogadas cortando para esquerda. Mesmo com 33 anos, o holandês ainda é muito eficiente e insubstituível para o Bayern, sendo uma peça chave para o elenco bávaro.

Em comemoração aos oito anos de Bayern, a Bundesliga fez uma compilação com os melhores cortes e gols do Arjen Robben pelo Bayern de Munique.