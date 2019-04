No retorno de Biglia ao Olímpico, Milan encara Lazio pela Serie A

Nada como um jogo entre duas das maiores forças da Itália para marcar a retomada de rotina na Serie A, após a pausa imposta pela Data Fifa. Neste domingo (10), às 10h, Lazio e Milan se enfrentam, no Estádio Olímpico, pela terceira rodada da liga italiana.

A partida marca o reencontro do meio-campista Lucas Biglia com a equipe da capital. Na última janela de transferências europeia, o argentinou foi comprado pelo Milan por cerca de € 20 milhões (R$ 72,9 milhões, aproximadamente).

Além de acertar com o português Nani, a Lazio pode enfim assegurar a permanência de um dos seus principais jogadores durante o período da janela de transferências: De Vrij. O zagueiro holandês estendeu seu vínculo com a equipe celeste até 2020. Após uma estreia amarga na Serie A, empatando sem gols em casa diante do recém ascendido Spal, a Lazio está de olho em sua segunda vitória consecutiva na temporada.

'Pequeno tabu': a Lazio não vence o Milan em Roma desde a temporada 2014/15

Para alcançar este objetivo, o clube da capital conta com o bom momento de Ciro Immobile. O atacante balançou as redes na rodada passada da Serie A, e também marcou o único tento do triunfo da Seleção Italiana na última partida pelas Eliminatórias, frente à Israel.

+Para Buffon, Real Madrid não precisa contratar Donnarumma

Se para a Lazio a data Fifa aumentou a moral de um de seus atletas, do lado do Milan a pausa não foi vista com bons olhos. Destaque neste início de temporada, Andrea Conti se lesionou durante a partida contra os israelenses, e será uma das baixas de Vincenzo Montella. Em contrapartida, o comandante rossonero contará com o retorno de um importante atleta: Giacomo Bonaventura, que deve aparecer com opção para o decorrer do confronto.

Ainda procurando sua escalação ideal, Montella pode utilizar uma nova formação no Estádio Olímpico, treinada por ele durante esta última semana. Nela, Borini perderia espaço, sendo substituído por Çalhanoglu, meio-campista de origem. Na linha de meio-campo, Montolivo completaria o time.

'100%' na temporada, Lucas Leiva ressalta desejo de voltar a Seleção Brasileira

Destaque na conquista da Supercopa da Itália, Lucas Leiva pode se tornar um dos pilares do compacto time da Lazio que promete brigar por altos objetivos nesta jornada.

O brasileiro esteve sem muitas oportunidades atuando no Liverpool nos últimos anos, mas espera alcançar agora em Roma o desempenho que o levou à Europa. Caso esta meta seja atingida, Lucas não nega que ainda sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira, estando há menos de um ano para a disputa da Copa do Mundo da Rússia: "Se você mantém uma regularidade jogando bem, a Seleção é algo que sempre estará em seus pensamentos. Eu penso nisso o tempo todo, mas eu também estou plenamente ciente do que eu preciso fazer, e que isso vai além da performance em campo", disse Lucas.

Lucas não veste a camisa da Seleção Brasileira desde 2011

"Outros fatores também serão decisivos para que eu possa um dia voltar a Seleção Brasileira. Agora meu foco está unicamente em apresentar boas partidas vestindo a camisa da Lazio, fazendo isso e surgindo uma oportunidade, eu vou fazer de tudo para honrar a camisa do meu país", acrescentou.

Atualmente com 30 anos de idade, Lucas Leiva jogou duas partidas nesta temporada, justamente as vencidas pela Lazio: diante da Juventus, na Supercopa, e na última rodada da Serie A contra o Chievo.

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Realista? Bonaventura admite que 'será difícil' conquistar o Scudetto

De volta à lista de relacionados de Montella, Bonaventura não acrescenta apenas na qualidade técnica da equipe do Milan, mas também com seu espírito de liderança.

Em entrevista à Milan TV nesta última semana, 'Jack' falou do momento do clube e especificamente sobre os objetivos da equipe rossoneri nesta temporada. Após apostar pesado nesta janela de transferências, um lugar entre os quatro primeiros colocados seria o mínimo segundo os dirigentes chineses.

"O entusiasmo realmente é muito grande, por conta de todas as contratações. Nós começamos bem, mas sabemos da dificuldade e da longevidade de uma competição como a Serie A, precisamos seguir o caminho que foi dado início. A conquista do título por exemplo é algo muito difícil, há equipes como Juventus, Napoli e Roma que provaram nos últimos anos que estão a nossa frente", disse o meia.

Tanto Milan quanto Lazio irão entrar em campo pela Uefa Europa League no próximo meio de semana

"Trabalhando arduamente podemos crescer e chegar a esse nível. Temos Bonucci agora, que é um jogador que não esperava ter como companheiro por aqui. É um grande jogador e pode realmente nos ajudar. Sua contratação foi a mais impactante para mim", concluiu.

+Bonucci releva 'polêmica' com empresário de Donnarumma por braçadeira do Milan