Sem Di María e Pastore, Unai Emery divulga relacionados para duelo com Celtic pela Champions

O técnico Unai Emery divulgou a lista de relacionado para a partida contra o Celtic, que acontecerá nesta terça-feira (12), às 15h45, em Glasgow, pela primeira rodada do Grupo B da Uefa Champions League. O grupo que viaja para a Escócia não contará com Di María e Pastore.

Na manhã desta segunda-feira (11), o comandante fez o último trabalho antes da viagem, onde abriu apenas o início para os jornalistas. Posteriormente, em treino fechado, Emery realizou as ações táticas do time, que deverá contar com Cavani, Neymar e Mbappé entre os titulares. Os argentinos Di María e Javier Pastore não estiveram com o grupo. Ben Arfa, que não foi inscrito, também não participou da atividade.

Di María sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi substituído aos 25 minutos do primeiro tempo no empate em 1 a 1 entre Argentina e Venezuela. De acordo com informações do diário Olé, o atacante sofreu um estiramento e ficará mais alguns dias fora de combate. Pastore, que sofre com problemas físicos, tem um desconforto muscular e também não viajou com a delegação.

Após poupar alguns jogadores que participaram da Data Fifa, Emery deve mandar tudo que tem de melhor para o confronto desta terça. Thiago Silva e Daniel Alves, reservas na goleada do PSG diante do Metz na última sexta-feira, devem começar jogando. Caso mantenha o mesmo esquema, o técnico escalará Neymar pela esquerda, Cavani como referência no ataque e Mbappé como segundo atacante.

Lista de relacionados:

Areola, Trapp, Descamps - Alves, Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Berchiche - Thiago Motta, Verratti, Rabiot, Draxler, Lo Celso, Nkunku, Lucas - Neymar, Cavani, Mbappé.